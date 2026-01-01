Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по набережной «Между двух мостов»
Пешеходная экскурсия по набережной Исети в Екатеринбурге предлагает увлекательное путешествие через историю, архитектуру и природу города
Начало: Ул. Горького, 26
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 15:00
19 янв в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
По Красной Линии Екатеринбурга с гидом - историком
Начало: Площадь 1905г., напротив памятника Ленину
Расписание: В любой день с 10:00 до 18:00, по Вашему запросу
Завтра в 11:00
19 янв в 09:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.
-
8%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Памятник основателям города Татищеву и Де Генину, ...
Расписание: Ежедневно с 09.00
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
11 000 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: По желанию туриста, от отеля
Расписание: ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Столица Урала или 3 кита Екатеринбурга
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
