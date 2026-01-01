Мои заказы

Архитектурные экскурсии и экскурсии на тему культуры

Найдено 6 экскурсий в категории «Архитектурные экскурсии и экскурсии на тему культуры» в Екатеринбурге, цены от 1000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Пешеходная экскурсия по набережной «Между двух мостов»
Пешая
2 часа
81 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по набережной Исети в Екатеринбурге предлагает увлекательное путешествие через историю, архитектуру и природу города
Начало: Ул. Горького, 26
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 15:00
19 янв в 12:00
1000 ₽ за человека
По Красной Линии Екатеринбурга с гидом - историком
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Начало: Площадь 1905г., напротив памятника Ленину
Расписание: В любой день с 10:00 до 18:00, по Вашему запросу
Завтра в 11:00
19 янв в 09:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Пешая
На машине
4 часа
-
8%
90 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Памятник основателям города Татищеву и Де Генину, ...
Расписание: Ежедневно с 09.00
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
11 000 ₽12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешая
2 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по Екатеринбургу
На машине
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: По желанию туриста, от отеля
Расписание: ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Столица Урала или 3 кита Екатеринбурга
На машине
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.

Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в январе 2026
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Архитектурные экскурсии и экскурсии на тему культуры" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1000 до 11 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
