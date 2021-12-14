Городские тайны Иркутска

Почему провизора Писаревского иркутяне подозревали в занятиях алхимией

Индивидуально
Почему провизора Писаревского иркутяне подозревали в занятиях алхимией? Где в Иркутске собирались спириты, и где заседала масонская ложа? На какой из иркутских улиц остановилось время, и в каком из старых иркутских особняков до сих пор бродят привидения? На какой из улиц города притаился Дом Чернокнижника, куда и откуда ведут иркутские подземелья? Обо всём этом вы узнаете из нашей экскурсии! Приятным подарком будет Ваше фото на фоне спуска в один из подземных ходов старого города!
Городские тайны Иркутска
Городские тайны Иркутска
Городские тайны Иркутска
Городские тайны Иркутска
Городские тайны Иркутска

Что вы увидите 🤩

  • Центральный Рынок (аптека М. Г. Писаревского)
  • Дом декабриста Муханова (ул. Тимирязева, 41)
  • Двор дома М. Я Файнберга (ул. Халтурина, 1 «а»)
  • Областной дворец Пионеров (ул. Желябова, 1)
  • Музей Связи (бывш. Усадьба Басниных, ул. Свердлова 35 «в»)
  • Перекрёсток ул. Свердлова и Ленина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет?
  • Аптека М. Г. Писаревского.
  • С этой аптекой связан факт из жизни провизора, после которого среди обывателей поговаривали, что аптекарь «занимается алхимией».
  • Дом декабриста Муханова
  • Здесь некоторое время проходили нелегальные встречи иркутских масонов (напомним, что деятельность масонских лож в России была запрещена ещё Указом Императора Александра I).
  • Улица Карла Маркса, 35.
  • Под этим номером значатся четыре трёхэтажных доходных дома начала ХХ века. В одном из этих домов собирался элитный кружок иркутских спиритов. Здесь вызывали духов, с которыми вели беседы и спрашивали их о самом насущном.
  • Дом по ул. Свердлова, 38.
  • Здесь задержимся недолго: здесь наша экскурсия переходит к теме иркутских подземелий, и вход в подвал этого дома нам послужит «наглядной иллюстрацией», возле которой можно будет сфотографироваться.
  • Двор дома М. Я. Файнберга
В 1970-е годы, при замене труб отопления и канализации в подвале дома были вскрыты полы, и под полами было обнаружено несколько захоронений человеческих останков. Очевидцы рассказывают о том, что в ночное время слышали здесь шаги, голоса, стук и иные странные звуки. Чьи это останки и что здесь находилось до и после революции?
  • Областной Дворец Пионеров.
  • Единственное в Иркутске здание, из которого в соседний дом ведёт подземный ход. Вряд ли мы попадём вовнутрь, но и снаружи место, где проходит этот подземный ход, можно увидеть. К слову: создатель этого хода, Борис Виноградов сейчас в Иркутске, можно пригласить и его, чтобы сам лично рассказал об этом.
  • Музей Связи – Усадьба Басниных.
  • Купец Баснин среди горожан слыл «чернокнижником». Да и сам дом Баснина, сохранившийся в Иркутске, если приглядеться к нему повнимательнее, тоже имеет вид древний, таинственный и не совсем обычный.
  • Перекрёсток улиц Ленина и Свердлова.
  • Конечная точка маршрута. Здесь мы расскажем о том, почему возникали и возникают эти слухи о «подземельях под Иркутском» и простимся с участниками экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный Рынок, ул. Дзержинского, 34
Завершение: Перекрёсток улиц Свердлова и Ленина
Когда и сколько длится
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любое время

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