Почему провизора Писаревского иркутяне подозревали в занятиях алхимией? Где в Иркутске собирались спириты, и где заседала масонская ложа? На какой из иркутских улиц остановилось время, и в каком из старых иркутских особняков до сих пор бродят привидения? На какой из улиц города притаился Дом Чернокнижника, куда и откуда ведут иркутские подземелья? Обо всём этом вы узнаете из нашей экскурсии! Приятным подарком будет Ваше фото на фоне спуска в один из подземных ходов старого города!