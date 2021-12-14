Музей Связи (бывш. Усадьба Басниных, ул. Свердлова 35 «в»)
Перекрёсток ул. Свердлова и Ленина
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Что вас ждет?
Аптека М. Г. Писаревского.
С этой аптекой связан факт из жизни провизора, после которого среди обывателей поговаривали, что аптекарь «занимается алхимией».
Дом декабриста Муханова
Здесь некоторое время проходили нелегальные встречи иркутских масонов (напомним, что деятельность масонских лож в России была запрещена ещё Указом Императора Александра I).
Улица Карла Маркса, 35.
Под этим номером значатся четыре трёхэтажных доходных дома начала ХХ века. В одном из этих домов собирался элитный кружок иркутских спиритов. Здесь вызывали духов, с которыми вели беседы и спрашивали их о самом насущном.
Дом по ул. Свердлова, 38.
Здесь задержимся недолго: здесь наша экскурсия переходит к теме иркутских подземелий, и вход в подвал этого дома нам послужит «наглядной иллюстрацией», возле которой можно будет сфотографироваться.
Двор дома М. Я. Файнберга
В 1970-е годы, при замене труб отопления и канализации в подвале дома были вскрыты полы, и под полами было обнаружено несколько захоронений человеческих останков. Очевидцы рассказывают о том, что в ночное время слышали здесь шаги, голоса, стук и иные странные звуки. Чьи это останки и что здесь находилось до и после революции?
Областной Дворец Пионеров.
Единственное в Иркутске здание, из которого в соседний дом ведёт подземный ход. Вряд ли мы попадём вовнутрь, но и снаружи место, где проходит этот подземный ход, можно увидеть. К слову: создатель этого хода, Борис Виноградов сейчас в Иркутске, можно пригласить и его, чтобы сам лично рассказал об этом.
Музей Связи – Усадьба Басниных.
Купец Баснин среди горожан слыл «чернокнижником». Да и сам дом Баснина, сохранившийся в Иркутске, если приглядеться к нему повнимательнее, тоже имеет вид древний, таинственный и не совсем обычный.
Перекрёсток улиц Ленина и Свердлова.
Конечная точка маршрута. Здесь мы расскажем о том, почему возникали и возникают эти слухи о «подземельях под Иркутском» и простимся с участниками экскурсии.
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный Рынок, ул. Дзержинского, 34
Завершение: Перекрёсток улиц Свердлова и Ленина
Когда и сколько длится
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любое время
Наталья
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