Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Памятные места и прекрасные здания
Наш маршрут охватит и главные улицы, и нетуристические уголки Иркутска. Набережные, сквер им. Кирова, улицы Карла Маркса и Ленина с ответвлениями. Мы не пропустим Драматический театр, «Мавританский замок», здание Русско-Азиатского банка и Художественный музей 🖼. Зайдем в пару атмосферных церквей. «Посмотрим» на известных людей и явления с необычного ракурса.
Биография Иркутска
Из прошлого вы узнаете:
О настоящем мы тоже поговорим. Вы услышите, чем живут современные иркутяне: кем работают, на чем ездят, как отдыхают, что едят. Откроете сибирские традиции и особенности нашей речи.
Нескучная экскурсия-общение
Лекций с датами и многочисленными именами не будет! Вместо этого рассказы дополнят мои «задания» и подсказки. А еще я с радостью дам вам полезные советы (где вкусно поужинать, что еще посмотреть в Иркутске) и отвечу на любые вопросы по организации путешествия.
Дополнения по желанию
Мы также можем включить в экскурсию ⛳ Знаменский монастырь (там находятся могилы Е. И. Трубецкой, декабристов и Г. И. Шелехова, памятник Колчаку) и Казанскую церковь ⛪ — самую шикарную в городе. Для этого нам нужно взять такси 🚕 (оплачивается дополнительно — 500-700 руб. за 4 переезда) или машину на 3 часа (1500 руб. для 1-6 человека).