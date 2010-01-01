Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Пешком по Иркутску через века

Самое интересное в городе и о нем — на дружеской экскурсии

Ирина
Ирина – Гид из Иркутска
Вместе мы отправимся в путешествие во времени от истоков Иркутска до 21 века.

Посмотрим две набережные, три реки и красивые 🤩 дома, каменные и деревянные.

Это будет не экскурсия-лекция, а командная игра по изучению города, с вопросами и живым общением.

За 3 часа вы узнаете о ярких событиях и людях, услышите о декабристах и Русской Америке, а также поймете сибирский характер.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века

Что вас ожидает

Памятные места и прекрасные здания
Наш маршрут охватит и главные улицы, и нетуристические уголки Иркутска. Набережные, сквер им. Кирова, улицы Карла Маркса и Ленина с ответвлениями. Мы не пропустим Драматический театр, «Мавританский замок», здание Русско-Азиатского банка и Художественный музей 🖼. Зайдем в пару атмосферных церквей. «Посмотрим» на известных людей и явления с необычного ракурса.

Биография Иркутска
Из прошлого вы узнаете:

  • Зачем люди пришли жить в места, где 5 месяцев в году лежит снег
  • Как декабристы и их жены жили в Сибири
  • Каким было классическое противостояние бизнеса и чиновников по версии «Сибирь 19 века»
  • Как Колчак не мог с дамами определиться (всё про пребывание Верховного Правителя России в Иркутске)
  • Почему Чехов влюбился ❤️ в наш город 🏙️, а Сперанский в нем разочаровался

О настоящем мы тоже поговорим. Вы услышите, чем живут современные иркутяне: кем работают, на чем ездят, как отдыхают, что едят. Откроете сибирские традиции и особенности нашей речи.

Нескучная экскурсия-общение
Лекций с датами и многочисленными именами не будет! Вместо этого рассказы дополнят мои «задания» и подсказки. А еще я с радостью дам вам полезные советы (где вкусно поужинать, что еще посмотреть в Иркутске) и отвечу на любые вопросы по организации путешествия.

Организационные детали

  • Место встречи — фонтан ⛲ в сквере им. Кирова (также я могу встретить вас в любом из центральных отелей Иркутска)
  • Протяженность маршрута около 5 км
  • Маршрут можно корректировать по вашим интересам

Дополнения по желанию
Мы также можем включить в экскурсию ⛳ Знаменский монастырь (там находятся могилы Е. И. Трубецкой, декабристов и Г. И. Шелехова, памятник Колчаку) и Казанскую церковь ⛪ — самую шикарную в городе. Для этого нам нужно взять такси 🚕 (оплачивается дополнительно — 500-700 руб. за 4 переезда) или машину на 3 часа (1500 руб. для 1-6 человека).

Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века
Пешком по Иркутску через века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Самое важное: я родилась и выросла в Иркутске, но у меня также большой «стаж» путешествий. Поэтому я отлично понимаю, что такое сервис, как ценно время путешественников и как важен качественный турпродукт. Отношусь к гостям так, как хотела бы, чтобы ко мне относились, когда я сама турист. Тоже важно: я аттестованный гид-экскурсовод со стажем более 5 лет в байкальском туризме. Свой город полюбила только после того, как про него узнала (тоже на экскурсии:). Хочу, чтобы его полюбили и вы!
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