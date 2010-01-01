Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Что вас ожидает

Памятные места и прекрасные здания

Наш маршрут охватит и главные улицы, и нетуристические уголки Иркутска. Набережные, сквер им. Кирова, улицы Карла Маркса и Ленина с ответвлениями. Мы не пропустим Драматический театр, «Мавританский замок», здание Русско-Азиатского банка и Художественный музей 🖼. Зайдем в пару атмосферных церквей. «Посмотрим» на известных людей и явления с необычного ракурса.

Биография Иркутска

Из прошлого вы узнаете:

Зачем люди пришли жить в места, где 5 месяцев в году лежит снег

Как декабристы и их жены жили в Сибири

Каким было классическое противостояние бизнеса и чиновников по версии «Сибирь 19 века»

Как Колчак не мог с дамами определиться (всё про пребывание Верховного Правителя России в Иркутске)

Почему Чехов влюбился ❤️ в наш город 🏙️, а Сперанский в нем разочаровался

О настоящем мы тоже поговорим. Вы услышите, чем живут современные иркутяне: кем работают, на чем ездят, как отдыхают, что едят. Откроете сибирские традиции и особенности нашей речи.

Нескучная экскурсия-общение

Лекций с датами и многочисленными именами не будет! Вместо этого рассказы дополнят мои «задания» и подсказки. А еще я с радостью дам вам полезные советы (где вкусно поужинать, что еще посмотреть в Иркутске) и отвечу на любые вопросы по организации путешествия.

Организационные детали

Место встречи — фонтан ⛲ в сквере им. Кирова (также я могу встретить вас в любом из центральных отелей Иркутска)

Протяженность маршрута около 5 км

Маршрут можно корректировать по вашим интересам

Дополнения по желанию

Мы также можем включить в экскурсию ⛳ Знаменский монастырь (там находятся могилы Е. И. Трубецкой, декабристов и Г. И. Шелехова, памятник Колчаку) и Казанскую церковь ⛪ — самую шикарную в городе. Для этого нам нужно взять такси 🚕 (оплачивается дополнительно — 500-700 руб. за 4 переезда) или машину на 3 часа (1500 руб. для 1-6 человека).