Индивидуальная
до 4 чел.
Лосиная история - к лесным красавцам
Путешествие на лосеферму под Костромой подарит незабываемые впечатления от общения с дружелюбными лосями и их малышами в естественной среде
15 сен в 09:00
22 сен в 12:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Храм Воскресения Христова на Дебре и «русское узорочье»
Посетить один из самых красивых храмов Костромы и расшифровать его архитектурные особенности
Начало: У церкви Воскресения
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
2700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеИз Костромы в Плёс на авто
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
22 сен в 12:00
23 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
14 сен в 16:00
20 сен в 10:30
от 2400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Костроме для всей семьи
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив
Начало: На Советской улице
18 сен в 10:30
19 сен в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Кострома: историческое путешествие в колыбель царей
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях
Начало: На Советской улице
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая и историческая экскурсия по Костроме
Прогулка по старинным торговым рядам Костромы раскроет секреты купеческой жизни и кулинарные традиции. Узнайте, как жили и ели в старой Костроме
18 сен в 20:00
19 сен в 19:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок
Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах
Начало: В центре города
16 сен в 10:30
17 сен в 08:30
от 5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Костромы
Путешествие по святым местам Костромы: Ипатьевский и Богоявленско-Анастасиин монастыри, церкви Иоанна Богослова и Спаса в Рядах. Окунитесь в 15-17 века
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Личное свидание с Костромой
Прогулка по Костроме откроет перед вами захватывающие страницы её истории и современности. Выбирайте маршрут и наслаждайтесь уникальными достопримечательностями
Начало: В центре города, на улице Советская
Сегодня в 18:30
15 сен в 18:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
