Билет в Исторический музей

4
1 отзыв
Музеи М.
Музеи М. – Гид из Москвы
Если вы хоть раз бывали на Красной площади — вы проходили мимо этого здания из красного кирпича.

В нем находится Исторический музей 🖼, где хранятся самые ценные объекты.

Императорские кареты, шапка Мономаха, серебряный трон Петра и Ивана Алексеевичей.

Приобретайте билет 🎫 на сайте и приходите в музей 🖼 без очереди.

Узнайте интересные исторические факты!
Задать вопрос

Билеты

600 ₽ за человека

Купить
Билет в Исторический музей
Билет в Исторический музей

Что вы увидите

  • Государственный исторический музей
Посещение Исторического музея — заказывайте входной ваучер онлайн на удобное время и избегайте длинных очередей.
Электронный ваучер дает возможность получить входной ваучер на территорию московского Кремля и посещение временных выставок минуя основную очередь к кассам. Покупайте онлайн и не мерзнете в ожидании!
Часы работы: ежедневно кроме четверга, получение входного билета в специальной кассе с 9:30 до 16:30.
В летний период (с 16 мая по 30 сентября) кассы Музея работают c 9:00 до 17:00.
Выходной: четверг
Оружейная палата Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый знаменитый музей-сокровищница России. Во время нашей экскурсии 🧭 вы увидите древнейшие государственные регалии, в том числе знаменитую Шапку Мономаха, парадную царскую одежду и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже, а также царские кареты и троны, среди которых двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, а также многое и многое другое! Хотите увидеть все это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в Оружейную палату прямо сейчас!
Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www. sputnik8. com/ru/payment-methods.
  • Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
  • Билеты 🎫 по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
  • Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты 🎫 недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
+Что входит
  • Входной билет в музей
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • Личные расходы на еду и напитки, сувениры
Начало
🚩 Александровский сад
Место завершения
🏁 Кремль
Билет в Исторический музей
Билет в Исторический музей
Билет в Исторический музей
Билет в Исторический музей

Доступно Ежедневно кроме четверга

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Музеи М.
Музеи М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые👣Пешком🎫Билеты🖼Музеи

Музеи М. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палате
2 900
3 часа
Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палате
4 отзыва
Экскурсия по Соборной площади
1 300
1.5 часа
Экскурсия по Соборной площади
37 отзывов
Билеты в Кремль и Оружейную палату
2 100
3 часа
Билеты в Кремль и Оружейную палату
8 отзывов
Входной билет на Соборную площадь
900
1.5 часа
Входной билет на Соборную площадь
171 отзыв
Билет в Оружейную палату
1 200
2 часа
Билет в Оружейную палату
63 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
2281 отзыв
Москва непарадная, приветливая, милая
400
2 часа
Москва непарадная, приветливая, милая
127 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
917 отзывов
Семь чудесных домов Чистопрудного
4 000
2 часа
Семь чудесных домов Чистопрудного
14 отзывов
Исследовать скрытые уголки старинного района Москвы и удивиться необычным архитектурным решениям
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
1 600
2 часа
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
225 отзывов
Влюбиться в Москву за один день!
6 000
4 часа
Влюбиться в Москву за один день!
25 отзывов
Насыщенная автомобильная экскурсия по главным местам столицы
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве