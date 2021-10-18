Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве

Погулять по студгородку, попробовать кухню разных стран мира и приоткрыть закулисье университета

5
2 отзыва
Студгородок РУДН — колоритный, вкусный и яркий уголок столицы.

Вы услышите, почему иностранцы выбирают для учебы Россию, как они здесь живут и как отзываются о нашей стране.

Посетите местные этнические кафе и узнаете, что такое фатуш, мезе, инжера и тедже.

Продегустируете понравившиеся блюда и напитаетесь царящей здесь позитивной атмосферой.
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве
Этнокафе РУДН и жизнь иностранцев в Москве

Что вас ожидает

Гастрономическое приключение

В студгородке РУДН более 15 этнических кафе. Я раскрою, что интересного в каждом из них, какие блюда достойны внимания и в чем особенности индийской, арабской и южноамериканской кухонь. Вы ощутите ароматы Египта и Ливана, Африки и Латинской Америки. Продегустируете блюда по вашему выбору, заглянете в места интернациональной дружбы и магазинчик с азиатско-индийскими продуктами, где закупаются знатоки.

Внутренняя жизнь РУДН
Вы узнаете, что творилось в общагах университета в лихие 90-е, кто из выпускников стал премьер-министром и президентом, как жили дети африканских вождей в холодной Москве и что такое «подфак». А также: почему иностранцы выбирают именно РУДН, какие бесплатные возможности есть у студентов, как они зарабатывают на жизнь и как поправляют здоровье. Кроме того, я расскажу об африканской строительной бригаде и поделюсь историями ребят из Азии и Латинской Америки, решивших остаться в России.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Ориентируйтесь на сумму 500-2000 р. с человека. Она зависит от количества и цены блюд, которые вы решите попробовать.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Миклухо-Маклая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий. Я закончил РУДН, совершил 13 путешествий в Индию и год прожил в Латинской Америке. При этом я очень люблю Москву. Это фантастический город, если получается почувствовать и узнать его изнутри — через историю, людей, легенды, атмосферу, архитектуру. С 2016 года я делаю авторские экскурсии. Вожу в уникальные места, помогаю погрузиться в их колорит и получить новые впечатления, опыт, ощущения и эмоции.
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2 настоящих отзыва от туристов

Т
18 окт 2021
Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии "Этнокаые РУДН и жизнь иностранцев в Москве", мне очень понравилась экскурсия Мы посетили с Дмитрием 3 разных кафе, которые не являются конкурентами в бизнесе, но благодаря им можно отведать аутентичные блюда разных стран, и все это в одном микрорайоне на юго-западе столицы, словно мы побывали в далёком путешествии. Я узнала, что здесь 33 кафе, многие владецы- выпускники Российского университета, решившие связать свою жизнь с Россией, здесь исторически сложилось и быстро протекает адаптация иностранных студентов. Первое кафе, которое мы посетили называется "Дионис", латиноамериканская кухня, но много блюд в меню индийски:, очень вкусный сыр со специями, я такого блюда никогда не пробовала, замечательный чай, очень вкусные лепешки с сыром, проходимость кафе большая и это видно с первого взгляда, очень понравилось! Второе кафе называлось Авеню" - эфиопская кухня Попробовали хлеб необычный из растения Теф, ели его с кусочками баранины обжаренными с луком и специями, было очень вкусно и совсем не остро. Хозяева кафе очень приятные люди, колоритная пара, муж эфиоп, жена - русская, милые, душевные люди. Здесь бывают не только студенты, но и дипломаты, сотрудники посольств разных стран. Это кафе я порекомендовала бы посетить. Третье кафе, в котором мы побывали называлось "Сити" - арабская кухня, здесь мы побывали очень необычный и вкусный салат, рецепт которого вроде держат в секрете, запомнился вкусный фруктовый чай! Танцевали девушки "танец живота". экскурсия прошла незаметно, впечатлений получила массу. Спасибо Дмитрию,! Буде рекомендовать друзьям и родственникам!
М
22 авг 2021
Экскурсия нам очень понравилось, Дмитрий очень пунктуальный, обаятельный, эрудированный молодой человек. Он рассказал о гатрономических предпочниях разных городов мира. Мы посетили разные кафе, в каждом царила своя особенная атмосфера, попробывали разные блюда, напитки. Это был незабываемый день. Спасибо огромное Дмитрию.

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