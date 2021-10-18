Что вас ожидает

Гастрономическое приключение

В студгородке РУДН более 15 этнических кафе. Я раскрою, что интересного в каждом из них, какие блюда достойны внимания и в чем особенности индийской, арабской и южноамериканской кухонь. Вы ощутите ароматы Египта и Ливана, Африки и Латинской Америки. Продегустируете блюда по вашему выбору, заглянете в места интернациональной дружбы и магазинчик с азиатско-индийскими продуктами, где закупаются знатоки.

Внутренняя жизнь РУДН

Вы узнаете, что творилось в общагах университета в лихие 90-е, кто из выпускников стал премьер-министром и президентом, как жили дети африканских вождей в холодной Москве и что такое «подфак». А также: почему иностранцы выбирают именно РУДН, какие бесплатные возможности есть у студентов, как они зарабатывают на жизнь и как поправляют здоровье. Кроме того, я расскажу об африканской строительной бригаде и поделюсь историями ребят из Азии и Латинской Америки, решивших остаться в России.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Ориентируйтесь на сумму 500-2000 р. с человека. Она зависит от количества и цены блюд, которые вы решите попробовать.