Гостиница Ленинградская: легенда «семи сестер»

Познакомиться с историей и архитектурой самой маленькой и самой нарядной из сталинских высоток

Доминанта Площади трех вокзалов — в прошлом образец советского гостеприимства и сооружение, призванное обескураживать иностранцев.

Место, где объединился дух древнерусского зодчества, московского барокко и сталинских амбиций.

На эксклюзивной экскурсии вы узнаете о проекте и судьбах его участников, оцените интерьеры «пятизвездочного терема» и увидите люстру из книги Гиннеса.
Гостиница Ленинградская: легенда «семи сестер»
Гостиница Ленинградская: легенда «семи сестер»
Гостиница Ленинградская: легенда «семи сестер»
Гостиница Ленинградская: легенда «семи сестер»
Гостиница Ленинградская: легенда «семи сестер»
Гостиница Ленинградская: легенда «семи сестер»
Гостиница Ленинградская: легенда «семи сестер»

Что вас ожидает

История культового сооружения

Принадлежащая теперь к сети Hilton гостиница Ленинградская — один из семи проектов легендарных московских высоток, заложенных в юбилейный для столицы год. И, как у всех «сестер», у этого строения была своя богатая история, с которой я вас познакомлю. Поговорим о советской системе гостиничного гостеприимства. О том, каким был и стал номерной фонд, каким статусом обладала гостиница, сколько стоило проживание тогда и сейчас, кем были основные постояльцы и многом другом.

Пятизвездочный терем

Исследовать строение начнем с улицы, а затем вы осмотрите необыкновенный портал входа в лифтовый зал, кессонные потолки, мозаичные панно, лепнину, витражи на окнах, дорогие вазы, трофеи Второй мировой и 15-метровую бронзовую люстру, освещающую 5 этажей и попавшую за свои размеры в книгу рекордов Гиннеса. Поговорим о главных архитекторах и художниках-оформителях роскошного проекта, о стилях и национальных мотивах, использованных в декоре. А после экскурсии вы сможете задержаться, чтобы попить кофе и насладиться интерьерами дома-легенды.

Организационные детали

  • Посещение гостиницы с экскурсионной целью согласовывается заранее, минимум за сутки. Также помните, пожалуйста, что это живой механизм, а значит, некоторые локации могут быть заняты и их нельзя будет посетить.
  • В экскурсию не входит посещение номерного фонда
  • Я могу провести экскурсию для больших групп, до 20 человек. Условия обсуждаются в переписке к заказу.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Комсомольская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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