Что вас ожидает

История культового сооружения

Принадлежащая теперь к сети Hilton гостиница Ленинградская — один из семи проектов легендарных московских высоток, заложенных в юбилейный для столицы год. И, как у всех «сестер», у этого строения была своя богатая история, с которой я вас познакомлю. Поговорим о советской системе гостиничного гостеприимства. О том, каким был и стал номерной фонд, каким статусом обладала гостиница, сколько стоило проживание тогда и сейчас, кем были основные постояльцы и многом другом.

Пятизвездочный терем

Исследовать строение начнем с улицы, а затем вы осмотрите необыкновенный портал входа в лифтовый зал, кессонные потолки, мозаичные панно, лепнину, витражи на окнах, дорогие вазы, трофеи Второй мировой и 15-метровую бронзовую люстру, освещающую 5 этажей и попавшую за свои размеры в книгу рекордов Гиннеса. Поговорим о главных архитекторах и художниках-оформителях роскошного проекта, о стилях и национальных мотивах, использованных в декоре. А после экскурсии вы сможете задержаться, чтобы попить кофе и насладиться интерьерами дома-легенды.

Организационные детали