На берегах Москвы-реки вы увидите зеленые парки, старинные храмы, знаменитые памятники, театры, особняки. Мы предлагаем маршрут в одну сторону или туда-обратно — вы приятно проведете один или пару часов и соберете коллекцию топовых достопримечательностей столицы, а аудиогид дополнит впечатления. Кроме того, вы можете выбрать билет с обедом или ужином на борту.
Причал «Воробьёвы горы» — Московская канатная дорога — Стадион «Лужники» — Пушкинский (Андреевский мост) — Парк Горького — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — парк Зарядье — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Причал «Новоспасский мост»