Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Воробьёвы горы»

Проплыть от парка до Новоспасского моста или туда-обратно, любуясь видами и слушая аудиогид

Приглашаем вас на ежедневную прогулку по центру Москвы.

Это бюджетный мини-круиз на двухпалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 150 человек.

Выбирайте билет в одну сторону (Воробьевы горы — Новоспасский мост) или туда-обратно, с питанием или без: вы полюбуетесь символами города от Лужников и сталинских высоток до Кремля и Зарядья.
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Воробьёвы горы»
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Воробьёвы горы»
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Воробьёвы горы»
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Воробьёвы горы»
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Воробьёвы горы»
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Воробьёвы горы»
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Воробьёвы горы»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Легкая теплоходная прогулка в сердце Москвы

На берегах Москвы-реки вы увидите зеленые парки, старинные храмы, знаменитые памятники, театры, особняки. Мы предлагаем маршрут в одну сторону или туда-обратно — вы приятно проведете один или пару часов и соберете коллекцию топовых достопримечательностей столицы, а аудиогид дополнит впечатления. Кроме того, вы можете выбрать билет с обедом или ужином на борту.

Маршрут прогулки

Причал «Воробьёвы горы» — Московская канатная дорога — Стадион «Лужники» — Пушкинский (Андреевский мост) — Парк Горького — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — парк Зарядье — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Причал «Новоспасский мост»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Москва-21» или «Москва-24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • Билет в одну сторону распространяется на прогулку на теплоходе в одну сторону длительностью 1 час 10 минут в будни и выходные дни
  • Билет туда-обратно распространяется на прогулку на теплоходе в обе стороны без выхода с теплохода длительностью 2 часа 20 минут в будни и выходные дни
  • Вы можете выбрать билет с питанием (меню: сок, салат «Юнга» из огурцов, капусты и корейской морковки, шашлык из курицы с лавашем и соусом, шоколад Мерси)
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить продукты питания на борт не разрешается.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Воробьевы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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