Приглашаем вас на ежедневную прогулку по центру Москвы.



Это бюджетный мини-круиз на двухпалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 150 человек.



Выбирайте билет в одну сторону (Воробьевы горы — Новоспасский мост) или туда-обратно, с питанием или без: вы полюбуетесь символами города от Лужников и сталинских высоток до Кремля и Зарядья.