История Лефортова началась с желания молодого Петра I создать «Европу в миниатюре» — но довольно быстро район приобрел неповторимый облик. Здесь был построен первый в Москве каменный мост, основан старейший в России военный госпиталь, разбит первый «регулярный сад» на европейский манер. Как раз с парка мы и начнем исследовать историю этих мест — увидим, что сохранилось до наших дней от планировки, созданной еще при Петре. Затем перенесемся во времена, когда здесь были расквартированы Лефортовские полки. Пройдем по ровным и прямым улицам, посмотрим на военный госпиталь и храм для солдат.
Вы не раз удивитесь тому, какая же богатая история у этого района! До сих пор Лефортово хранит память о царских развлечениях — тут уцелел дворец, построенный в конце XVIII века для Екатерины II. Парк помнит и Петра, и Лефорта, и торжества по поводу коронации Екатерины I, и Анну Иоанновну, и Павла с его великой матерью. Интересных рассказов о Немецкой слободе и ее знаменитых обитателях хватит на целую пешеходную прогулку — приглашаю вас на поиски лефортовских чудес!