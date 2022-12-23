Только представьте: не было ещё ни Петербурга, ни Петергофа, а Лефортово уже было! Поистине, Версаль на Яузе! Я расскажу, какие смелые идеи рождались у первого российского императора здесь, в «главном штабе» градостроительных решений. Открою секрет, что общего между «Петра твореньем» и слободой Кукуй, и покажу владения Франца Лефорта во всей красе.

Описание

Что вас ожидает

Московский парадиз

История Лефортова началась с желания молодого Петра I создать «Европу в миниатюре» — но довольно быстро район приобрел неповторимый облик. Здесь был построен первый в Москве каменный мост, основан старейший в России военный госпиталь, разбит первый «регулярный сад» на европейский манер. Как раз с парка мы и начнем исследовать историю этих мест — увидим, что сохранилось до наших дней от планировки, созданной еще при Петре. Затем перенесемся во времена, когда здесь были расквартированы Лефортовские полки. Пройдем по ровным и прямым улицам, посмотрим на военный госпиталь и храм для солдат.

Там, где история оживает

Вы не раз удивитесь тому, какая же богатая история у этого района! До сих пор Лефортово хранит память о царских развлечениях — тут уцелел дворец, построенный в конце XVIII века для Екатерины II. Парк помнит и Петра, и Лефорта, и торжества по поводу коронации Екатерины I, и Анну Иоанновну, и Павла с его великой матерью. Интересных рассказов о Немецкой слободе и ее знаменитых обитателях хватит на целую пешеходную прогулку — приглашаю вас на поиски лефортовских чудес!

На экскурсии вы узнаете:

Как создавался первый в России военный госпиталь и как обучали первых русских врачей;

Где царь Петр Великий принимал посланника французского короля Людовика XIV;

Как царская резиденция превратилась в военные казармы;

Куда исчезла знаменитая Анненгофская роща.

Организационные детали