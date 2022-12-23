Интригующее Лефортово: европейский эксперимент Петра I

Прогуляться по улицам Солдатской слободы и саду, ставшему прообразом парков Петербурга

Только представьте: не было ещё ни Петербурга, ни Петергофа, а Лефортово уже было! Поистине, Версаль на Яузе! Я расскажу, какие смелые идеи рождались у первого российского императора здесь, в «главном штабе» градостроительных решений.

Открою секрет, что общего между «Петра твореньем» и слободой Кукуй, и покажу владения Франца Лефорта во всей красе.
Интригующее Лефортово: европейский эксперимент Петра I
Интригующее Лефортово: европейский эксперимент Петра I
Интригующее Лефортово: европейский эксперимент Петра I
Интригующее Лефортово: европейский эксперимент Петра I
Интригующее Лефортово: европейский эксперимент Петра I
Интригующее Лефортово: европейский эксперимент Петра I
Интригующее Лефортово: европейский эксперимент Петра I
Интригующее Лефортово: европейский эксперимент Петра I
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Описание

Что вас ожидает

Московский парадиз

История Лефортова началась с желания молодого Петра I создать «Европу в миниатюре» — но довольно быстро район приобрел неповторимый облик. Здесь был построен первый в Москве каменный мост, основан старейший в России военный госпиталь, разбит первый «регулярный сад» на европейский манер. Как раз с парка мы и начнем исследовать историю этих мест — увидим, что сохранилось до наших дней от планировки, созданной еще при Петре. Затем перенесемся во времена, когда здесь были расквартированы Лефортовские полки. Пройдем по ровным и прямым улицам, посмотрим на военный госпиталь и храм для солдат.

Там, где история оживает

Вы не раз удивитесь тому, какая же богатая история у этого района! До сих пор Лефортово хранит память о царских развлечениях — тут уцелел дворец, построенный в конце XVIII века для Екатерины II. Парк помнит и Петра, и Лефорта, и торжества по поводу коронации Екатерины I, и Анну Иоанновну, и Павла с его великой матерью. Интересных рассказов о Немецкой слободе и ее знаменитых обитателях хватит на целую пешеходную прогулку — приглашаю вас на поиски лефортовских чудес!

На экскурсии вы узнаете:

  • Как создавался первый в России военный госпиталь и как обучали первых русских врачей;
  • Где царь Петр Великий принимал посланника французского короля Людовика XIV;
  • Как царская резиденция превратилась в военные казармы;
  • Куда исчезла знаменитая Анненгофская роща.

Организационные детали

  • Одевайтесь по погоде: мы проведем примерно полтора часа в парке и еще 30 минут будем гулять по улицам и переулкам Лефортова
  • В начале экскурсии мы проедем несколько остановок на трамвае, возьмите с собой деньги на проезд или транспортную карту

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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