Лера проводит ещё 3 экскурсии

Познавательная прогулка 👣 по удобному маршруту Свой отсчет секретов Кремля мы начнём с Нулевого километра у Воскресенских ворот и поговорим об этом символе Москвы, любимом гостями города. Вы представите Алевизов ров на Красной площади и раскроете, откуда в столице появился «настоящий рог единорога». По Васильевскому спуску мы выйдем на Кремлёвскую набережную и обогнем Кремль. А завершим в Александровском саду: я расскажу о его любопытном устройстве и о потрясающих здешних праздниках.
20 башен от кирпичей до звёзд
История и архитектура: гуляя вдоль мощных крепостных стен, вы изучите каждую башню. Разгадаете загадки их названий и оцените гениальные изменения, которые русские зодчие внесли в работу итальянских архитекторов Кремля.
Звёзды — как появились рубиновые красавицы и как устроены световые конструкции? Вы узнаете ответы и выясните, где искать бывшие кремлёвские звёзды, инкрустированные полудрагоценными уральскими камнями.
Куранты: я удивлю вас рассказом о необыкновенных часах, находившихся на месте сегодняшних Курантов. А еще вы услышите, какие башни крепости в прошлом тоже были оснащены часами и как легендарный мастер часовых дел водовзводную машину соорудил.
Кроме того, прогулка вокруг Кремля подарит вам открыточные виды Москвы — в том числе вы полюбуетесь красивейшей резиденцией посла Великобритании по оценке королевы Елизаветы II. Попутно я расскажу и о памятниках на территории Кремля: соборах и колокольне Ивана Великого, Сенатском дворце, Оружейной палате и Арсенале.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без посещения объектов
Экскурсия проводится с использованием радиогида. Для вашего комфорта рекомендую взять собственные наушники.
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро «Охотный ряд»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Экскурсовод по всей Москве и Московской области. Член Союза экскурсоводов России. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на ведение экскурсий по Москве и Московской области, Храму Христа Спасителя, Музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), Музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), Музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и дворец), Московскому метрополитену, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ. С радостью покажу вам город!