Лера проводит ещё 3 экскурсии

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История и тайны башен Московского Кремля

Обойти вокруг крепости и погрузиться в увлекательные рассказы о сердце столицы

Лера
Лера – Гид из Москвы
На Руси говорили: «чтобы Кремль узнать, пройти его по целому кругу своими ногами должно»! Так мы и поступим: на экскурсии 🧭 я познакомлю вас с прошлым этой грандиозной крепости и заострю ваше внимание на интересных деталях.

Какие тайны древности хранят торжественные башни? Об этом — у кирпичных стен, на парадной Красной площади и в Александровском саду.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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История и тайны башен Московского Кремля
История и тайны башен Московского Кремля

Что вас ожидает

Познавательная прогулка 👣 по удобному маршруту
Свой отсчет секретов Кремля мы начнём с Нулевого километра у Воскресенских ворот и поговорим об этом символе Москвы, любимом гостями города. Вы представите Алевизов ров на Красной площади и раскроете, откуда в столице появился «настоящий рог единорога». По Васильевскому спуску мы выйдем на Кремлёвскую набережную и обогнем Кремль. А завершим в Александровском саду: я расскажу о его любопытном устройстве и о потрясающих здешних праздниках.

20 башен от кирпичей до звёзд

  • История и архитектура: гуляя вдоль мощных крепостных стен, вы изучите каждую башню. Разгадаете загадки их названий и оцените гениальные изменения, которые русские зодчие внесли в работу итальянских архитекторов Кремля.
  • Звёзды — как появились рубиновые красавицы и как устроены световые конструкции? Вы узнаете ответы и выясните, где искать бывшие кремлёвские звёзды, инкрустированные полудрагоценными уральскими камнями.
  • Куранты: я удивлю вас рассказом о необыкновенных часах, находившихся на месте сегодняшних Курантов. А еще вы услышите, какие башни крепости в прошлом тоже были оснащены часами и как легендарный мастер часовых дел водовзводную машину соорудил.

Кроме того, прогулка вокруг Кремля подарит вам открыточные виды Москвы — в том числе вы полюбуетесь красивейшей резиденцией посла Великобритании по оценке королевы Елизаветы II. Попутно я расскажу и о памятниках на территории Кремля: соборах и колокольне Ивана Великого, Сенатском дворце, Оружейной палате и Арсенале.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без посещения объектов
  • Экскурсия проводится с использованием радиогида. Для вашего комфорта рекомендую взять собственные наушники.
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро «Охотный ряд»
История и тайны башен Московского Кремля
История и тайны башен Московского Кремля
История и тайны башен Московского Кремля
История и тайны башен Московского Кремля
История и тайны башен Московского Кремля
История и тайны башен Московского Кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лера
Лера
Экскурсовод по всей Москве и Московской области. Член Союза экскурсоводов России. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на ведение экскурсий по Москве и Московской области, Храму Христа Спасителя, Музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), Музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), Музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и дворец), Московскому метрополитену, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ. С радостью покажу вам город!
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Лера проводит ещё 3 экскурсии

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