Лера проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Познавательная прогулка 👣 по удобному маршруту

Свой отсчет секретов Кремля мы начнём с Нулевого километра у Воскресенских ворот и поговорим об этом символе Москвы, любимом гостями города. Вы представите Алевизов ров на Красной площади и раскроете, откуда в столице появился «настоящий рог единорога». По Васильевскому спуску мы выйдем на Кремлёвскую набережную и обогнем Кремль. А завершим в Александровском саду: я расскажу о его любопытном устройстве и о потрясающих здешних праздниках.

20 башен от кирпичей до звёзд

История и архитектура : гуляя вдоль мощных крепостных стен, вы изучите каждую башню. Разгадаете загадки их названий и оцените гениальные изменения, которые русские зодчие внесли в работу итальянских архитекторов Кремля.

: гуляя вдоль мощных крепостных стен, вы изучите каждую башню. Разгадаете загадки их названий и оцените гениальные изменения, которые русские зодчие внесли в работу итальянских архитекторов Кремля. Звёзды — как появились рубиновые красавицы и как устроены световые конструкции? Вы узнаете ответы и выясните, где искать бывшие кремлёвские звёзды, инкрустированные полудрагоценными уральскими камнями.

— как появились рубиновые красавицы и как устроены световые конструкции? Вы узнаете ответы и выясните, где искать бывшие кремлёвские звёзды, инкрустированные полудрагоценными уральскими камнями. Куранты: я удивлю вас рассказом о необыкновенных часах, находившихся на месте сегодняшних Курантов. А еще вы услышите, какие башни крепости в прошлом тоже были оснащены часами и как легендарный мастер часовых дел водовзводную машину соорудил.

Кроме того, прогулка вокруг Кремля подарит вам открыточные виды Москвы — в том числе вы полюбуетесь красивейшей резиденцией посла Великобритании по оценке королевы Елизаветы II. Попутно я расскажу и о памятниках на территории Кремля: соборах и колокольне Ивана Великого, Сенатском дворце, Оружейной палате и Арсенале.

Организационные детали