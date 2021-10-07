Что вас ожидает

История парка-заповедника

История этого места, подобно реке, делится на два рукава. Официальный, нарядный парадный – с дворцами, розовыми садами, белокаменными храмами и тайный, укрытый от нескромного взора пологом легенд и преданий – с глубокими оврагами, памятными камнями, деревянными крестами на развилках дорог и замшелыми склепами. Парк-заповедник прекрасен в любое время года и при любой погоде – пушистый и искрящийся зимним снегом, вскипающий гроздьями цветущих яблонь и сирени весной, манящий зеленеющими лугами летом и задумчивый туманами и багряными кронами осенью.

Самые живописные места, далекие от привычных туристических тропинок

Попробуем окинуть взглядом простор, открывающийся с высокого берега Москва-реки и проследить за извивами речной глади и петлями русской истории, которая, сделав очередной круг, возвращалась в это уникальное место. В программе:

церковь Вознесения, жемчужина русской архитектуры. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО

ансамбль усадьбы (ворота, павильоны, хозяйственные постройки)

Храм Казанской иконы Божией матери и его легенды и старый Казанский сад

загадки Голосова оврага

поклонные камни – Гусь-камень, Девий камень

церковь Усекновения головы Иоанна Предтечи и ее некрополь

Либерея, библиотека Ивана Грозного – легенда о таинственном исчезновении

Дополнительно

После экскурсии желающие могут совершить прогулку по Яблоневому саду, посетить Ярмарку меда, поесть блинов в многочисленных кафе на набережной или даже в деревянном дворце Алексея Михайловича.

Организационные детали