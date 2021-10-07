История этого места, подобно реке, делится на два рукава. Официальный, нарядный парадный – с дворцами, розовыми садами, белокаменными храмами и тайный, укрытый от нескромного взора пологом легенд и преданий – с глубокими оврагами, памятными камнями, деревянными крестами на развилках дорог и замшелыми склепами. Парк-заповедник прекрасен в любое время года и при любой погоде – пушистый и искрящийся зимним снегом, вскипающий гроздьями цветущих яблонь и сирени весной, манящий зеленеющими лугами летом и задумчивый туманами и багряными кронами осенью.
Попробуем окинуть взглядом простор, открывающийся с высокого берега Москва-реки и проследить за извивами речной глади и петлями русской истории, которая, сделав очередной круг, возвращалась в это уникальное место. В программе:
После экскурсии желающие могут совершить прогулку по Яблоневому саду, посетить Ярмарку меда, поесть блинов в многочисленных кафе на набережной или даже в деревянном дворце Алексея Михайловича.