Александр проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Коломенское вдоль и поперек

Я помогу вам с головой погрузиться в атмосферу русской старины и исследовать архитектурные шедевры и природные уголки Коломенского. Мы заглянем в 400-летние сады, урожаи которых отправляли даже в Петербург на стол царской семьи. Осмотрим бревенчатый домик императора Петра I, прибывший из Архангельска. Полюбуемся церковью Вознесения 16 века, храмом Усекновения главы Иоанна Предтечи и Царскими вратами, возведенными во время царствования Алексея Михайловича Романова. В Голосовом овраге отыщем причудливые валуны «Гусь-камень» и «Девичий камень» и обсудим их легенды. А еще взглянем на новаторскую для 17 века Водовозную башню, водяную мельницу и другие памятники русского деревянного зодчества.

Истории, мифы и загадки дворцового села

Мы не только рассмотрим удивительные детали построек Коломенского, но и обсудим, какие секреты скрываются за самобытными фасадами музея-заповедника. Я раскрою, когда село впервые упомянули в летописях и кого стоит считать создателем Коломенского. Расскажу об эпохе расцвета имения и быте царского дворца. А еще вы узнаете, как с Коломенским связана Либерия, легендарная библиотека Ивана Грозного, и услышите другие любопытные факты о усадьбе.

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