Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Коломенское: легенды царской усадьбы

Изучить памятники деревянного зодчества и истории самого колоритного музея-заповедника Москвы

Александр
Александр – Гид из Москвы
Древние шедевры архитектуры, легенды о монархах, места силы и чудесные парковые пейзажи — всё это вы обнаружите на нашей прогулке 👣 по усадьбе Коломенское.

Приготовьтесь изучить интересные детали царского быта, осмотреть аутентичные постройки 17 века, спуститься в мистический Голосов овраг и открыть самые загадочные страницы русской истории 📖.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Коломенское: легенды царской усадьбы
Коломенское: легенды царской усадьбы

Что вас ожидает

Коломенское вдоль и поперек
Я помогу вам с головой погрузиться в атмосферу русской старины и исследовать архитектурные шедевры и природные уголки Коломенского. Мы заглянем в 400-летние сады, урожаи которых отправляли даже в Петербург на стол царской семьи. Осмотрим бревенчатый домик императора Петра I, прибывший из Архангельска. Полюбуемся церковью Вознесения 16 века, храмом Усекновения главы Иоанна Предтечи и Царскими вратами, возведенными во время царствования Алексея Михайловича Романова. В Голосовом овраге отыщем причудливые валуны «Гусь-камень» и «Девичий камень» и обсудим их легенды. А еще взглянем на новаторскую для 17 века Водовозную башню, водяную мельницу и другие памятники русского деревянного зодчества.

Истории, мифы и загадки дворцового села
Мы не только рассмотрим удивительные детали построек Коломенского, но и обсудим, какие секреты скрываются за самобытными фасадами музея-заповедника. Я раскрою, когда село впервые упомянули в летописях и кого стоит считать создателем Коломенского. Расскажу об эпохе расцвета имения и быте царского дворца. А еще вы узнаете, как с Коломенским связана Либерия, легендарная библиотека Ивана Грозного, и услышите другие любопытные факты о усадьбе.

Организационные детали

  • По ходу маршрута предусмотрены остановки для фотографирования
  • Мы не посещаем храмы и музеи
  • Также возможно провести экскурсию ⛳ в мужской половине дворца Алексея Михайловича (согласуйте с гидом заранее)
  • Эту экскурсию можно провести индивидуально, а также объединить с экскурсией Усадьба Царицыно и её тайны. Продолжительность объединенной экскурсии 🧭 — 3, 5-4 часа. Максимальное количество участников — 7 человек, включая детей. Стоимость экскурсии составит 7000 рублей. Трансфер включен в стоимость.
Начало и место завершения
🚩 у метро Коломенская
Коломенское: легенды царской усадьбы
Коломенское: легенды царской усадьбы
Коломенское: легенды царской усадьбы
Коломенское: легенды царской усадьбы
Коломенское: легенды царской усадьбы
Коломенское: легенды царской усадьбы

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
За последние несколько лет проживания в Москве, я настолько увлекся ее интересной историей, красивой архитектурой и огромным числом новых мест, которые можно открывать каждый день, что у меня появилось огромное желание рассказывать об этом вам. Я — профессиональный историк и археолог, специализируюсь на истории средневековой Руси. Мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, и будут интересны и взрослым, и детям. Мои экскурсии для тех, кто любит ходить пешком, а не смотреть на город из окна автобуса.
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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