Программа экскурсии
- 07:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Кузьминки (последний вагон из центра, выход № 8), у входа в ресторан «SUBWAY».
- 08:00 Отправление автобуса от м. Кузьминки. Путевая информация.
- Богородице-Рождественский Бобренев монастырь.
- Обзорная экскурсия по городу: башни Кремля, Соборная площадь, сквер «Блюдечко», смотровая площадка при слиянии Москва-реки и Коломенки, пешеходный понтонный мост, памятник первому водопроводу Коломны («Шевлягинские бассейки»), настенные изображения коломенских гуляний на стене у Пятницких ворот; Житная и Молочные площади.
- Обед в кафе за дополнительную плату.
- Теплоходная экскурсия по Москва-реке и Оке (1 час).
- Троицкий храм в Щурово и Богоявленский Старо-Голутвин монастырь.
- Свободное время.
- 20:00 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
О Коломне
Недалеко от Москвы, на самой границе Мещёрского края, в окружении трёх рек лежит дивная, старинная и неспешная Коломна, которая «… город величиной с наш Эмессу, но стены его, выстроенные из больших камней и крепкого, чудесного красного кирпича, страшной высоты. Его башни походят на башни Антиохиии, или даже лучше и красивее их по постройке, удивительно крепки и непоколебимы… ». Так описывал Коломну в XVII веке один сирийский путешественник. Город куполов, город резных ворот, город легенд и преданий.
А вы знаете, что происхождение названия города имеет более 20 научных и не очень научных версий? Например, Н. Карамзин считал, что в XII веке на этих землях поселилась итальянская семья под фамилией Colonna, которая и назвала местность в честь себя. Непонятно, правда, какими ветрами в XII веке в дальний уголок современного Подмосковья занесло итальянскую семью, но колонна на гербе Коломны есть.
О местах, которые вы увидите
Старо-Голутвин и Бобренев монастыри
Два монастыря – один основан Дмитрием Донским, другой – его родственником, другом и соратником. Оба монастыря построены в честь победы на Куликовом поле, а места для их постройки выбирал Сергий Радонежский. И места он выбрал знатные! Вы увидите эти монастыри и из города, и с воды во время теплоходной прогулки, а из самих монастырей полюбуетесь Коломной, которая летом чудо как хороша.
Коломенский кремль
Знаете, почему самую высокую башню Коломенского кремля называют «Маринкиной»? По одной из версий, здесь томилась и умерла Марина Мнишек, польская красавица и авантюристка. По другой версии, она обратилась в сороку и выпорхнула из самого узкого окошка башни. Есть и третья версия, что никакой Мнишек здесь не было. Но название прижилось.
Село Щурово
Сейчас уже часть Коломны, село с очень необычным храмом, на территории которого и небольшой зоосад, и парк, и пруд, где живут лебеди. Недалеко от церкви – единственный сохранившийся в Московской области пограничный знак, разделяющий две губернии. Экскурсовод поведает вам весьма занимательную историю Щурова.
Коломна – кружева истории, кружева времени, кружева жизни.