Коломенское междуречье

Посещая древнюю Коломну, словно прикасаешься к прошлому Руси, окунаешься в размеренную спокойную жизнь,...

4.5
2 отзыва
Посещая древнюю Коломну, словно прикасаешься к прошлому Руси, окунаешься в размеренную спокойную жизнь, ненадолго отрешившись от повседневной суеты.

Вас ждёт одна из самых красивых провинций России, которая летом красива вдвойне.

Панорамные виды, теплоходная прогулка по двум рекам.
Коломенское междуречье
Коломенское междуречье
Коломенское междуречье
Коломенское междуречье
Коломенское междуречье
Коломенское междуречье

Что вы увидите 🤩

  • Старо-Голутвин и Бобренев монастыри
  • Коломенский кремль
  • Москва-река и Ока
  • Село Щурово
Программа экскурсии
  • 07:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Кузьминки (последний вагон из центра, выход № 8), у входа в ресторан «SUBWAY».
  • 08:00 Отправление автобуса от м. Кузьминки. Путевая информация.
  • Богородице-Рождественский Бобренев монастырь.
  • Обзорная экскурсия по городу: башни Кремля, Соборная площадь, сквер «Блюдечко», смотровая площадка при слиянии Москва-реки и Коломенки, пешеходный понтонный мост, памятник первому водопроводу Коломны («Шевлягинские бассейки»), настенные изображения коломенских гуляний на стене у Пятницких ворот; Житная и Молочные площади.
  • Обед в кафе за дополнительную плату.
  • Теплоходная экскурсия по Москва-реке и Оке (1 час).
  • Троицкий храм в Щурово и Богоявленский Старо-Голутвин монастырь.
  • Свободное время.
  • 20:00 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
О Коломне
Недалеко от Москвы, на самой границе Мещёрского края, в окружении трёх рек лежит дивная, старинная и неспешная Коломна, которая «… город величиной с наш Эмессу, но стены его, выстроенные из больших камней и крепкого, чудесного красного кирпича, страшной высоты. Его башни походят на башни Антиохиии, или даже лучше и красивее их по постройке, удивительно крепки и непоколебимы… ». Так описывал Коломну в XVII веке один сирийский путешественник. Город куполов, город резных ворот, город легенд и преданий.
А вы знаете, что происхождение названия города имеет более 20 научных и не очень научных версий? Например, Н. Карамзин считал, что в XII веке на этих землях поселилась итальянская семья под фамилией Colonna, которая и назвала местность в честь себя. Непонятно, правда, какими ветрами в XII веке в дальний уголок современного Подмосковья занесло итальянскую семью, но колонна на гербе Коломны есть.
О местах, которые вы увидите
Старо-Голутвин и Бобренев монастыри
Два монастыря – один основан Дмитрием Донским, другой – его родственником, другом и соратником. Оба монастыря построены в честь победы на Куликовом поле, а места для их постройки выбирал Сергий Радонежский. И места он выбрал знатные! Вы увидите эти монастыри и из города, и с воды во время теплоходной прогулки, а из самих монастырей полюбуетесь Коломной, которая летом чудо как хороша.
Коломенский кремль
Знаете, почему самую высокую башню Коломенского кремля называют «Маринкиной»? По одной из версий, здесь томилась и умерла Марина Мнишек, польская красавица и авантюристка. По другой версии, она обратилась в сороку и выпорхнула из самого узкого окошка башни. Есть и третья версия, что никакой Мнишек здесь не было. Но название прижилось.
Село Щурово
Сейчас уже часть Коломны, село с очень необычным храмом, на территории которого и небольшой зоосад, и парк, и пруд, где живут лебеди. Недалеко от церкви – единственный сохранившийся в Московской области пограничный знак, разделяющий две губернии. Экскурсовод поведает вам весьма занимательную историю Щурова.
Коломна – кружева истории, кружева времени, кружева жизни.
🚩 Начало: Станция метро Кузьминки, Москва
🏁 Место завершения: У ближайшей станции метро по пути следования
 Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
  • Теплоходная экскурсия по Москва-реке и Оке (1 час).
 Что не входит
  • Обед в кафе (400 руб. /чел.)
Время проведения: Согласно расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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