Программа экскурсии

07:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Кузьминки (последний вагон из центра, выход № 8), у входа в ресторан «SUBWAY».

08:00 Отправление автобуса от м. Кузьминки. Путевая информация.

Богородице-Рождественский Бобренев монастырь.

Обзорная экскурсия по городу: башни Кремля, Соборная площадь, сквер «Блюдечко», смотровая площадка при слиянии Москва-реки и Коломенки, пешеходный понтонный мост, памятник первому водопроводу Коломны («Шевлягинские бассейки»), настенные изображения коломенских гуляний на стене у Пятницких ворот; Житная и Молочные площади.

Обед в кафе за дополнительную плату.

Теплоходная экскурсия по Москва-реке и Оке (1 час).

Троицкий храм в Щурово и Богоявленский Старо-Голутвин монастырь.

Свободное время.

20:00 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

О Коломне

Недалеко от Москвы, на самой границе Мещёрского края, в окружении трёх рек лежит дивная, старинная и неспешная Коломна, которая «… город величиной с наш Эмессу, но стены его, выстроенные из больших камней и крепкого, чудесного красного кирпича, страшной высоты. Его башни походят на башни Антиохиии, или даже лучше и красивее их по постройке, удивительно крепки и непоколебимы… ». Так описывал Коломну в XVII веке один сирийский путешественник. Город куполов, город резных ворот, город легенд и преданий.

А вы знаете, что происхождение названия города имеет более 20 научных и не очень научных версий? Например, Н. Карамзин считал, что в XII веке на этих землях поселилась итальянская семья под фамилией Colonna, которая и назвала местность в честь себя. Непонятно, правда, какими ветрами в XII веке в дальний уголок современного Подмосковья занесло итальянскую семью, но колонна на гербе Коломны есть.

О местах, которые вы увидите

Старо-Голутвин и Бобренев монастыри

Два монастыря – один основан Дмитрием Донским, другой – его родственником, другом и соратником. Оба монастыря построены в честь победы на Куликовом поле, а места для их постройки выбирал Сергий Радонежский. И места он выбрал знатные! Вы увидите эти монастыри и из города, и с воды во время теплоходной прогулки, а из самих монастырей полюбуетесь Коломной, которая летом чудо как хороша.

Коломенский кремль

Знаете, почему самую высокую башню Коломенского кремля называют «Маринкиной»? По одной из версий, здесь томилась и умерла Марина Мнишек, польская красавица и авантюристка. По другой версии, она обратилась в сороку и выпорхнула из самого узкого окошка башни. Есть и третья версия, что никакой Мнишек здесь не было. Но название прижилось.

Село Щурово

Сейчас уже часть Коломны, село с очень необычным храмом, на территории которого и небольшой зоосад, и парк, и пруд, где живут лебеди. Недалеко от церкви – единственный сохранившийся в Московской области пограничный знак, разделяющий две губернии. Экскурсовод поведает вам весьма занимательную историю Щурова.

Коломна – кружева истории, кружева времени, кружева жизни.