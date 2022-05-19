Эта прогулка — отличная возможность совместить лучшие панорамы Москвы с аппетитным обедом или ужином. На теплоходе «Москва» вместимостью до 150 пассажиров вы проплывете от ультрасовременного парка «Зарядье» мимо стен Кремля, Воробьевых гор и парка Горького, набережных и памятников. А рассказ аудиогида дополнит открыточные виды столицы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Символы Москвы. Вы проплывете по центру столицы и увидите топ достопримечательностей Москвы: Парящий мост парка «Зарядье», Московский Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, ЦПКиО им. Горького, Воробьевы горы с канатной дорогой, памятник Петру Великому и другие достопримечательности.

Обед или ужин на борту теплохода включен в стоимость билета.

Комфортабельная прогулка. На теплоходе есть нижняя крытая палуба и открытая верхняя, снабженная навесом на случай дождя. В меню кафе вы найдете освежающие напитки и десерты. А желающие смогут заранее забронировать VIP-каюту с панорамным видом, рассчитанную на 10 гостей.

Маршрут прогулки

Причал «Б. Устьинский мост» — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — ОБОРОТ — Причал «Воробьёвы горы» — Пушкинский (Андреевский мост)— Парк Горького — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому— Храм Христа Спасителя— Московский Кремль — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Причал «Новоспасский мост» — Дом музыки — Причал «Б. Устьинский мост»

Организационные детали