Круиз по центру Москвы от парка «Зарядье» с ужином или обедом

Проплыть мимо топ-достопримечательностей столицы и отобедать на борту теплохода

Эта прогулка — отличная возможность совместить лучшие панорамы Москвы с аппетитным обедом или ужином.

На теплоходе «Москва» вместимостью до 150 пассажиров вы проплывете от ультрасовременного парка «Зарядье» мимо стен Кремля, Воробьевых гор и парка Горького, набережных и памятников.

А рассказ аудиогида дополнит открыточные виды столицы.
Круиз по центру Москвы от парка «Зарядье» с ужином или обедом
Круиз по центру Москвы от парка «Зарядье» с ужином или обедом
Круиз по центру Москвы от парка «Зарядье» с ужином или обедом
Круиз по центру Москвы от парка «Зарядье» с ужином или обедом
Круиз по центру Москвы от парка «Зарядье» с ужином или обедом
Круиз по центру Москвы от парка «Зарядье» с ужином или обедом
Круиз по центру Москвы от парка «Зарядье» с ужином или обедом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Символы Москвы. Вы проплывете по центру столицы и увидите топ достопримечательностей Москвы: Парящий мост парка «Зарядье», Московский Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, ЦПКиО им. Горького, Воробьевы горы с канатной дорогой, памятник Петру Великому и другие достопримечательности.

Обед или ужин на борту теплохода включен в стоимость билета.

Комфортабельная прогулка. На теплоходе есть нижняя крытая палуба и открытая верхняя, снабженная навесом на случай дождя. В меню кафе вы найдете освежающие напитки и десерты. А желающие смогут заранее забронировать VIP-каюту с панорамным видом, рассчитанную на 10 гостей.

Маршрут прогулки

Причал «Б. Устьинский мост» — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — ОБОРОТ — Причал «Воробьёвы горы» — Пушкинский (Андреевский мост)— Парк Горького — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому— Храм Христа Спасителя— Московский Кремль — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Причал «Новоспасский мост» — Дом музыки — Причал «Б. Устьинский мост»

Организационные детали

  • На теплоходе «Москва-21» или «Москва 24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • Сопровождение гида не предполагается, на борту работает аудиогид
  • На борт можно взять алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков), продукты питания приносить не разрешается

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Большой Устьинский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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