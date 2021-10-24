Москва известная и неизведанная

Погулять по самому центру и раскрыть его с новой стороны в компании профессионального гида

4.8
5 отзывов
Приглашаю вместе исследовать места, с которых начиналась Москва.

Вы увидите все «первое»: площадь, улицу, типографию, кофейню, молл и музей.

Оцените старинную улицу Варварка и современный парк Зарядье, древние палаты и храмы, легендарный Гостиный двор и главный универмаг страны.

Я расскажу неожиданные факты о всем известных символах столицы и помогу «оживить» ее прошлое.
Москва известная и неизведанная
Москва известная и неизведанная
Москва известная и неизведанная
Москва известная и неизведанная
Москва известная и неизведанная
Москва известная и неизведанная
Москва известная и неизведанная
Москва известная и неизведанная
Москва известная и неизведанная
Москва известная и неизведанная
Москва известная и неизведанная
Москва известная и неизведанная

Что вас ожидает

Сердце города

Мы неспешно пройдемся от Лубянской площади до Варварки и рассмотрим знаковые места по пути: Шереметьевское и Чижевское подворья, аптеку Феррейна, палаты бояр Романовых, Гостиный двор и Старое английское посольство. Вы узнаете, как и когда в Москве расцвела книжная торговля, где находилась первая типография и чем знаменит ресторан «Славянский базар».

Московские секреты

Вы увидите Заиконоспасский монастырь, Казанский собор, Славяно-греко-латинскую академию и подворье монастыря Николы Старого. Выясните, как и где можно было «не купить» икону, как пах «Любимый букет императрицы» и почему расстроилась первая свадьба Михаила Романова. А также: как на самом деле называется храм Василия Блаженного, как транслировали первую телепередачу в стране, чем знамениты Третьяковский проезд и Гостиный двор.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Лубянской площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Евгения
Евгения
Привет! Меня зовут Женя. Я профессиональный гид, родилась и живу в Москве. Очень люблю путешествовать. Экскурсия — это тоже путешествие: по городу и его историям, по разным эпохам, застывшим в архитектуре. С большим удовольствием покажу вам известные места под неожиданным углом!
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5 реальных отзывов от туристов

В
24 окт 2021
Интересно, с юмором. Отличная подача информации. )
И
7 окт 2021
Большое спасибо Евгении за экскурсию! Все очень интересно и познавательно. Есть индивидуальный подход: принудительно никого никуда не поведут. В экскурсии использовались дополнительные материалы для погружения в историю мест. Всем очень понравилось! От экскурсовода также получили рекомендации для дальнейшего исследования Москвы)
М
13 сен 2021
Добрый день! Очень понравилась экскурсия . Вкратце, можно описать свои впечатления следующим образом: 3 часа (хотя заявлено было 2, 5!) прошли, как 5 минут. Да и на саму Евгению было просто приятно смотреть. Спасибо, Евгения!
О
10 сен 2021
Евгения прекрасный позитивный и эрудированный рассказчик:) по расстоянию мы прошли совсем немного, а информации для себя я подчерпнула гору:) снова удалось увидеть Москву по-новому: то, что привычно и не замечаешь, заиграло новыми красками. Все комфортно, в срок и заботливо:)
А
1 авг 2021
Великолепная экскурсия, на все вопросы получили ответы, увидели действительно скрытые и интересные места Москвы!

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