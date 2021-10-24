Что вас ожидает

Сердце города

Мы неспешно пройдемся от Лубянской площади до Варварки и рассмотрим знаковые места по пути: Шереметьевское и Чижевское подворья, аптеку Феррейна, палаты бояр Романовых, Гостиный двор и Старое английское посольство. Вы узнаете, как и когда в Москве расцвела книжная торговля, где находилась первая типография и чем знаменит ресторан «Славянский базар».

Московские секреты

Вы увидите Заиконоспасский монастырь, Казанский собор, Славяно-греко-латинскую академию и подворье монастыря Николы Старого. Выясните, как и где можно было «не купить» икону, как пах «Любимый букет императрицы» и почему расстроилась первая свадьба Михаила Романова. А также: как на самом деле называется храм Василия Блаженного, как транслировали первую телепередачу в стране, чем знамениты Третьяковский проезд и Гостиный двор.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.