Москва: Кремль, Красная площадь и тур на метро с трансфером

Примите участие в лучшем пешем туре по Москве на 3,5 часа

4.8
154 отзыва
Индивидуально
Примите участие в лучшем пешем туре по Москве на 3,5 часа.

Вы увидите соборы Кремля, Красную площадь, Собор Василия Блаженного, красивые станции метро и многое другое.
Москва: Кремль, Красная площадь и тур на метро с трансфером
Москва: Кремль, Красная площадь и тур на метро с трансфером
Москва: Кремль, Красная площадь и тур на метро с трансфером
Москва: Кремль, Красная площадь и тур на метро с трансфером
Москва: Кремль, Красная площадь и тур на метро с трансфером
Москва: Кремль, Красная площадь и тур на метро с трансфером
Москва: Кремль, Красная площадь и тур на метро с трансфером
Москва: Кремль, Красная площадь и тур на метро с трансфером

Что вы увидите 🤩

  • Архангельский собор
  • Покровский собор
  • Колокольня Ивана Великого
  • Храм Христа Спасителя
  • Благовещенский собор
  • Оружейная палата
  • Успенский собор
  • Московский метрополитен
  • Александровский сад
  • Сенатский дворец
  • Московский Кремль
  • Красная площадь
  • Церковь Двенадцати апостолов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Войдите в Кремль и загляните внутрь древних соборов
  2. Полюбуйтесь Красной площадью и фасадом Покровского собора
  3. Пройдитесь по Александровскому саду и взгляните на мемориал, посвященный Второй мировой войне
  4. Откройте для себя красоту Московского метрополитена
Подойдите к Кремлю через Троицкую башню и Троицкий мост. Опытный местный гид поделится с вами информацией об этих местах. Возле здания Арсенала вы увидите коллекцию пушек Наполеона. Остановитесь, чтобы сфотографировать здание сената и место работы президента России. Вы также увидите караул Президентского полка. Затем вы сможете осмотреть Царь-колокол, Царь-пушку и колокольню Ивана Грозного. Посетите такие кремлевские храмы, как Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы. У вас будет возможность полюбоваться бесценной коллекцией русского религиозного искусства и посмотреть на место захоронения русских царей и князей. Также вы узнаете об итальянских архитекторах, которые построили значительную часть Кремля.
Гид расскажет невероятную историю Московского метро, и вы поймете, почему это не просто городская транспортная система, но и публичная подземная галерея искусств. Вы узнаете о двух тайных линиях и где найти удивительные памятники русским морякам, рабочим, спортсменам и капитану военного корабля, который танцевал с королевой Елизаветой II на коронационном балу. Посетите самые интересные станции, включая «Комсомольскую», «Кропоткинскую» и «Площадь Революции». Откройте для себя лучшие образцы искусства и архитектуры времен Советского Союза, любуясь построенными из мрамора станциями. Кроме того, вы увидите яркие мозаичные панно, бронзовые и гранитные статуи советской эпохи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля
  • Услуги профессионального гида
  • Входной билет в Кремль
  • Билет на метро
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Зимой рекомендуется надеть удобную теплую одежду и обувь
  • В летнее время лучше не надевать шорты, так как предстоит посещение соборов
  • Вход в музеи Кремля проводится в группах до пяти человек. Остальная часть тура проходит только в частной группе
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 154 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
125
4
20
3
6
2
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Maria
2 мар 2020
(Россия)
Наш гид София был очень внимателен и предоставил нам так много исторических фактов о Москве и России в целом на протяжении всего тура. Очень рекомендую этот тур всем, кто хочет познакомиться с богатой историей Москвы!
D
23 дек 2019
(Австралия)
Наш гид София был ОТЛИЧНЫМ. София много знала и научила нас русской истории. Говорить тоже очень легко. Нам очень понравилось метро и то, как станции рассказывают разные истории. Я бы рекомендовал этот тур. Цена денег. Так много истории, чтобы увидеть. Спасибо, София.
MADEARYASA
25 сен 2019
(Индонезия)
С Бали: Нам очень нравится отдых в Москве. люди нам помогают. Наш гид также очень полезен и хорошо разбирается в объекте, который мы посетили. Это очень приятное место для посещения, сочетающее в себе здания, искусство, науку и культуру. Может быть, мы еще раз поедем в Москву. Удачи вам, ребята. Продолжайте делать добро и приятно знать вас.
J
9 сен 2019
(США)
У нас был потрясающий тур с Джейн. Она восхитительна и информативна. Она встретила нас в нашей квартире, и мы поехали. Я был рад, что забронировал это первым в списке. Она так хорошо осведомлена об истории и городе в целом. Время, проведенное с ней, помогло мне сориентироваться и уверенно перемещаться по Москве. Наш тур включал в себя Красную площадь, Кремль и метро. Она пошла за билетами в Кремль, а мы воспользовались туалетом, спасая нас, стоя в очереди. Все стоит посмотреть и хорошо иметь проводника. Мы возвращались пару раз самостоятельно. Чисто, комфортно и безопасно. Во время нашего пребывания проходил фестиваль, который действительно добавил еще один уровень величия к нашему и без того сказочному визиту. Тысячи людей на площади Красной площади. Джейн была лучшей!!
A
28 окт 2021
(Греция)
Оригинал (en)
Владимир, наш гид сделал этот визит в Кремль и станции метро поистине незабываемым. Он очень хотел ответить на все наши вопросы и был неутомим на протяжении всего мероприятия. СПАСИБО ВЛАДИМИР !!!!
B
3 окт 2021
(ОАЭ)
Оригинал (en)
Владимир был отличным, увлеченным и интересным гидом. Мы определенно рекомендуем его!
J
6 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
У нас была Елена в качестве гида, и мы остались очень довольны. Она прекрасно говорит по-немецки, знает свое дело и обладает большим юмором. Тур сложный и очень интересный. Никогда бы не подумал, что у станций метро столько истории и разного дизайна.
А
9 авг 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный тур с супер профессиональным и представительным гидом. Любое время!
Roland
4 авг 2021
Оригинал (de)
Очень дружелюбный гид. Множество впечатлений и базовых знаний получены за очень короткое время. Это определенно того стоит.
А
28 июля 2021
(ОАЭ)
Оригинал (en)
Наталья забрала нас из отеля, и ей было чем поделиться на протяжении всего тура! Мне очень понравилось ее общество!
K
20 июля 2021
(Катар)
Оригинал (en)
Отличный тур и очень рекомендуется для тех, кто интересуется историей
А
20 июля 2021
(Сербия)
Оригинал (en)
Очень доволен этим руководством. Спасибо.
G
18 фев 2020
(Польша)
Оригинал (pl)
Отличный выбор для людей, ценящих индивидуальный подход. Программа поездки оптимальная, все достопримечательности представлены очень интересно, но все благодаря отличному гиду. Игорь действительно может показать настоящую Москву.
M
6 янв 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Незаменимое и волшебное открытие метро благодаря информации, предоставленной высококачественным гидом. Посещение Кремля и соборов было менее интересным, в частности, потому, что мы не могли посетить главный собор Кремля.
O
27 дек 2019
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Всегда следите за тем, чтобы мероприятия были открытыми и доступными для общественности. Агентство ни в коей мере не несет ответственности, власти могут закрыть доступ в любой момент без предупреждения. Это особенно унизительно, не говоря уже о том, что наш гид (Ирина) был великолепен. Она сделала все, чтобы мы провели незабываемое время ... и это сработало. Большое спасибо Ирине.
Ещё 139 отзывов

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