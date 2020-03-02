Подойдите к Кремлю через Троицкую башню и Троицкий мост. Опытный местный гид поделится с вами информацией об этих местах. Возле здания Арсенала вы увидите коллекцию пушек Наполеона. Остановитесь, чтобы сфотографировать здание сената и место работы президента России. Вы также увидите караул Президентского полка. Затем вы сможете осмотреть Царь-колокол, Царь-пушку и колокольню Ивана Грозного. Посетите такие кремлевские храмы, как Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы. У вас будет возможность полюбоваться бесценной коллекцией русского религиозного искусства и посмотреть на место захоронения русских царей и князей. Также вы узнаете об итальянских архитекторах, которые построили значительную часть Кремля.

Гид расскажет невероятную историю Московского метро, и вы поймете, почему это не просто городская транспортная система, но и публичная подземная галерея искусств. Вы узнаете о двух тайных линиях и где найти удивительные памятники русским морякам, рабочим, спортсменам и капитану военного корабля, который танцевал с королевой Елизаветой II на коронационном балу. Посетите самые интересные станции, включая «Комсомольскую», «Кропоткинскую» и «Площадь Революции». Откройте для себя лучшие образцы искусства и архитектуры времен Советского Союза, любуясь построенными из мрамора станциями. Кроме того, вы увидите яркие мозаичные панно, бронзовые и гранитные статуи советской эпохи.