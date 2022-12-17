Молодой литератор влюбляется в девушку, но оказывается, что она замужем. Врач узнает о неверности любимой жены. Талантливый артист и примерный семьянин один вынужден покинуть родную страну при загадочных обстоятельствах. Звучит как заголовки газет? На самом деле это реалии жизни творческой интеллигенции 19 века. Эти три сюжета затерялись в водовороте стремительной и яркой московской жизни. Сегодня вам придется прогуляться по улицам города, чтобы восстановить ход тех странных событий.
Это романтический квест, в основе которого лежат реальные истории любви, рассказанные в письмах. Вас встретит ведущий, который объяснит правила игры и отдаст реквизит для прохождения квеста. Передвигаясь от точки к точке, вы будете определять адрес со следующей подсказкой. А ведущий будет появляться на разных точках маршрута, дополняя квест интересными рассказами. Прогулка пройдет в самом центре Москвы (Театральная площадь, Большая Дмитровка, Кузнецкий мост, Камергерский и Столешников переулки) в атмосфере конца 19 столетия. А финал игры мы проведем в одном из уютных городских кафе, что будет особенно приятно в холодное время года.