«Москва, я люблю тебя…» - городской квест для взрослых

Исследовать Москву в интерактивном формате и узнать реальную историю любви интеллигенции 19 века

Приглашаем на романтический квест, в основе которого лежит история, произошедшая в Москве позапрошлого столетия.

Вы пройдете по пути одного из трех персонажей: молодого литератора, врача или артиста, восстановите сюжет любовных перипетий и узнаете, чем закончилась эта история. И конечно, прогуляетесь по самым красивым местам в центре столицы, сравнивая прошлое и настоящее.
«Москва, я люблю тебя…» - городской квест для взрослых
«Москва, я люблю тебя…» - городской квест для взрослых
«Москва, я люблю тебя…» - городской квест для взрослых
«Москва, я люблю тебя…» - городской квест для взрослых
«Москва, я люблю тебя…» - городской квест для взрослых
«Москва, я люблю тебя…» - городской квест для взрослых
«Москва, я люблю тебя…» - городской квест для взрослых
«Москва, я люблю тебя…» - городской квест для взрослых
«Москва, я люблю тебя…» - городской квест для взрослых
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Любовь в большом городе

Молодой литератор влюбляется в девушку, но оказывается, что она замужем. Врач узнает о неверности любимой жены. Талантливый артист и примерный семьянин один вынужден покинуть родную страну при загадочных обстоятельствах. Звучит как заголовки газет? На самом деле это реалии жизни творческой интеллигенции 19 века. Эти три сюжета затерялись в водовороте стремительной и яркой московской жизни. Сегодня вам придется прогуляться по улицам города, чтобы восстановить ход тех странных событий.

Интерактивная прогулка по Москве

Это романтический квест, в основе которого лежат реальные истории любви, рассказанные в письмах. Вас встретит ведущий, который объяснит правила игры и отдаст реквизит для прохождения квеста. Передвигаясь от точки к точке, вы будете определять адрес со следующей подсказкой. А ведущий будет появляться на разных точках маршрута, дополняя квест интересными рассказами. Прогулка пройдет в самом центре Москвы (Театральная площадь, Большая Дмитровка, Кузнецкий мост, Камергерский и Столешников переулки) в атмосфере конца 19 столетия. А финал игры мы проведем в одном из уютных городских кафе, что будет особенно приятно в холодное время года.

Организационные детали

  • Квест подойдет для взрослых или семейной прогулки с детьми. Не волнуйтесь, задания легкие, вы справитесь с ними, даже если раньше не участвовали в таком формате.
  • Количество сюжетных линий определяется количеством участников (чем вас больше, тем больше «открытых» персонажей)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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