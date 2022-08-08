Москва — город динамичный, поэтому и любоваться им лучше в динамике! Приглашаем вас промчаться с ветерком через весь центр на комфортабельном и красивом байке Honda Gold Wing с опытным водителем. Вы проедете по знаменитым улицам, площадям и мостам, наслаждаясь скоростью и лучшими панорамами столицы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сквозь центр города на премиум-байке

Рассекать по городу вы будете на Honda Gold Wing — большом, комфортабельном мотоцикле премиум-класса с удобным креслом. А управлять железным конем будет опытный водитель из нашей команды с 4-летним стажем.

Главные улицы и памятники Москвы

Мы стартуем от кафе в Большом Черкасском переулке и за полчаса проедем по самым живописным дорогам столицы. Охватим Тверскую улицу, Ильинку и Знаменку, Воздвиженку и Новый Арбат, Красную площадь и кольцо больших площадей, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты с невероятными панорамами города, Политехнический музей и остров Балчуг, высотки Москва-Сити и гостиницу «Украина». А в конце не менее зрелищным путем вернемся в точку старта.

Организационные детали