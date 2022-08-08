Мотопрогулка по центру Москвы

Прокатиться по городу на байке премиум-класса мимо главных достопримечательностей

Москва — город динамичный, поэтому и любоваться им лучше в динамике! Приглашаем вас промчаться с ветерком через весь центр на комфортабельном и красивом байке Honda Gold Wing с опытным водителем.

Вы проедете по знаменитым улицам, площадям и мостам, наслаждаясь скоростью и лучшими панорамами столицы.
Мотопрогулка по центру Москвы
Мотопрогулка по центру Москвы
Мотопрогулка по центру Москвы
Мотопрогулка по центру Москвы
Мотопрогулка по центру Москвы
Мотопрогулка по центру Москвы
Мотопрогулка по центру Москвы
Мотопрогулка по центру Москвы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сквозь центр города на премиум-байке

Рассекать по городу вы будете на Honda Gold Wing — большом, комфортабельном мотоцикле премиум-класса с удобным креслом. А управлять железным конем будет опытный водитель из нашей команды с 4-летним стажем.

Главные улицы и памятники Москвы

Мы стартуем от кафе в Большом Черкасском переулке и за полчаса проедем по самым живописным дорогам столицы. Охватим Тверскую улицу, Ильинку и Знаменку, Воздвиженку и Новый Арбат, Красную площадь и кольцо больших площадей, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты с невероятными панорамами города, Политехнический музей и остров Балчуг, высотки Москва-Сити и гостиницу «Украина». А в конце не менее зрелищным путем вернемся в точку старта.

Организационные детали

  • Мотопрогулка проходит строго с соблюдением ПДД. В начале поездки подписывается согласие на мотопрогулку.
  • Поездка длится 30-35 мин.
  • Ограничение по весу пассажира — 80 кг
  • Поездка не предполагает сопровождения гида: с вами будет опытный водитель из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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