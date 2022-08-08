Рассекать по городу вы будете на Honda Gold Wing — большом, комфортабельном мотоцикле премиум-класса с удобным креслом. А управлять железным конем будет опытный водитель из нашей команды с 4-летним стажем.
Мы стартуем от кафе в Большом Черкасском переулке и за полчаса проедем по самым живописным дорогам столицы. Охватим Тверскую улицу, Ильинку и Знаменку, Воздвиженку и Новый Арбат, Красную площадь и кольцо больших площадей, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты с невероятными панорамами города, Политехнический музей и остров Балчуг, высотки Москва-Сити и гостиницу «Украина». А в конце не менее зрелищным путем вернемся в точку старта.