Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Изящные интерьеры и архитектурные тайны Наш маршрут будет пролегать по лучшим станциям красивейшего метрополитена мира. Вы увидите две «Комсомольские» станции Сокольнической и Кольцевой линий. На первой полюбуетесь майоликовым панно, повествующим о тяжёлом труде метростроевцев, и расшифруете символы на капителях колонн вестибюля станции. На второй я помогу вам «прочитать» послание на потолке, оставленное архитекторами для потомков. «Новослободская» поразит искусными витражами, а «Маяковская» — мозаикой «Сутки страны Советов». На «Арбатской» я покажу, где раньше красовалось большое панно, и проведу вас в наземный вестибюль, скрытый от уличных прохожих.
«Биография» подземного города Я расскажу, как выглядели станции 30-х годов прошлого столетия и что изменилось в их облике за эти годы. Объясню, какие технические приёмы использовали при строительстве первой очереди метрополитена и по какому маршруту прошёл пробный поезд. Почему станции украшены гранитом и мрамором? Кто придумал и нарисовал первую эмблему подземки — знаменитую букву «М»? Чьими голосами «говорит» метрополитен и когда в нём стали объявлять станции? Я отвечу на эти и другие вопросы о главном транспорте столицы ⭐️.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в метро
Экскурсия не предполагает заход в технические и вспомогательные помещения и проводится только по территории, доступной всем пассажирам
Экскурсия проводится с использованием устройства передачи голоса (радиогид)
Маршрут предполагает длительные переходы, спуски и подъёмы по лестницам (прошу принять это во внимание людям со слабыми физическими возможностями)
Начало и место завершения
🚩 на станции «Комсомольская» Кольцевой линии
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я лицензированный гид московского метрополитена, много лет занимаюсь историй столичного подземного транспорта. Коренной москвич, кандидат наук, историк, автор книг и научных статей. Во время экскурсии я показываю архивные фото станций, рассказываю об изменениях, произошедших в метро за годы его существования. Я поделюсь с вами историями о Москве, свидетелем которых был сам. С экскурсантами всегда хожу с флажком, чтобы никто не потерялся — меня всегда видно.