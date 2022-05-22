Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Волна» от Устьинского моста

Полюбоваться столицей с борта дизайнерского теплохода в стиле Прованс

Приглашаем вас на атмосферную теплоходную прогулку по Москве-реке.

Вы с комфортом расположитесь на дизайнерском судне «Волна» вместимостью до 150 пассажиров, полюбуетесь видами столицы и интерьерами, которые напомнят о французском Провансе.

А в дополнение сможете заказать закуски или обед в ресторане на крытой палубе.
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Волна» от Устьинского моста
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Волна» от Устьинского моста
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Волна» от Устьинского моста
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Волна» от Устьинского моста
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Волна» от Устьинского моста
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По Москве-реке на стильном теплоходе. Наслаждаться речной прохладой вы будете на борту дизайнерского теплохода «Весна» вместимостью дол 150 пассажиров. Обновленный интерьер судна в стиле Прованс добавит прогулке романтической атмосферы и вдохновит вас на интересные фото.

Лучшие ракурсы города. Теплоход проплывет от парка Горького до парка «Зарядье» и обратно, через Киевский вокзал — такой маршрут позволит вам оценить панорамы блистательной Москвы. Вы увидите Воробьевы горы с канатной дорогой, Парящий мост, Московский Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, памятник Петру Великому и другие достопримечательности.

Изысканный ужин (по желанию). В ресторане на крытой палубе теплохода вы сможете заказать аппетитные закуски и различный напитки. Также в ресторане есть премиальное меню с незаурядной подачей блюд.

Организационные детали

  • Прогулка пройдет на теплоходе «Весна» вместимостью до 150 пассажиров
  • Сопровождения гида не предполагается
  • Еда и напитки в ресторане оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
причал «Большой Устьинский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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