Знакомство с пламенеющим сердцем СтолицыПоближе познакомимся с парадной Красной площадью и непременно посетим один из старейших районов города — Зарядье, развитие которого подобно причудливому калейдоскопу контрастно сменяющих друг друга эпох. Прогуливаясь по этим древним землям, мы откроем место положения первого, деревянного Московского кремля, узнаем как выглядел Кремль белокаменный и почему наша краснокирпичная крепость не такая уж и красная.

Нам станут ведомы сокрытые веками премудрости быта московского люда, которыми был так славен центр города; почудятся отголоски громких столичных гуляний и по-новому увидятся грандиозные московские торговые ряды, которые сегодня все знают под звучным наименованием ГУМ. Мы выясним откуда берёт начало знаменитый русский архитектурный стиль, который так узнаваем во всём мире, благодаря ансамблю нарядных зданий Красной площади. Разузнаем какие секреты хранят башни Московской крепости и убедимся в том, что решительно все постройки в этих местах представляют собой по сути не совсем то, чем кажутся на первый взгляд.