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Путешествие во времени — через Красную площадь к Зарядью

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Совершите необыкновенное путешествие по восхитительному историческому центру великолепной Москвы.

Мы с вами откроем тайны многовековой твердыни и древнего оплота самодержавия нашей страны — Московского Кремля.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие во времени — через Красную площадь к Зарядью
Путешествие во времени — через Красную площадь к Зарядью

Что вы увидите

  • Зарядье
  • Кремль
  • ГУМ
Знакомство с пламенеющим сердцем СтолицыПоближе познакомимся с парадной Красной площадью и непременно посетим один из старейших районов города — Зарядье, развитие которого подобно причудливому калейдоскопу контрастно сменяющих друг друга эпох. Прогуливаясь по этим древним землям, мы откроем место положения первого, деревянного Московского кремля, узнаем как выглядел Кремль белокаменный и почему наша краснокирпичная крепость не такая уж и красная.
Нам станут ведомы сокрытые веками премудрости быта московского люда, которыми был так славен центр города; почудятся отголоски громких столичных гуляний и по-новому увидятся грандиозные московские торговые ряды, которые сегодня все знают под звучным наименованием ГУМ. Мы выясним откуда берёт начало знаменитый русский архитектурный стиль, который так узнаваем во всём мире, благодаря ансамблю нарядных зданий Красной площади. Разузнаем какие секреты хранят башни Московской крепости и убедимся в том, что решительно все постройки в этих местах представляют собой по сути не совсем то, чем кажутся на первый взгляд.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 У памятника маршалу Жукову.
Место завершения
🏁 Парк «Зарядье».
Путешествие во времени — через Красную площадь к Зарядью
Путешествие во времени — через Красную площадь к Зарядью
Путешествие во времени — через Красную площадь к Зарядью
Путешествие во времени — через Красную площадь к Зарядью
Путешествие во времени — через Красную площадь к Зарядью

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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