Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» от парка Зарядье

Освежающий променад вдоль исторических и современных достопримечательностей Москвы

Приглашаем вас в мини-круиз по Москва-реке.

На двухпалубном теплоходе «Ривер Лаунж», где с комфортом разместится до 120 человек, вы можете любоваться открывающимися видами через панорамные окна ресторана или выбрать прогулочную палубу наверху.

Отвлекитесь от суеты города и насладитесь неспешной поездкой вдоль главных достопримечательностей столицы.
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» от парка Зарядье
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» от парка Зарядье
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» от парка Зарядье
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» от парка Зарядье
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» от парка Зарядье
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» от парка Зарядье
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» от парка Зарядье
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» от парка Зарядье
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» от парка Зарядье
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
25
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Незабываемые панорамы центра города

Вы отправитесь в небольшой 3-часовой круиз от парка Зарядье, минуя главные достопримечательности Москвы: Кремль, Собор Василия Блаженного, утопающий в зелени Парк Горького, знаменитые сталинские высотки и многое другое. На борту теплохода вас ждет фешенебельный зал с панорамными окнами, где вы сможете заказать себе блюда из меню ресторана, комфортабельная кают-компания с баром и открытая прогулочная палуба. На борту есть все удобства, кондиционер и теплые пледы, возможен безналичный расчет за выбранные угощения.

Маршрут прогулки

Причал «Китай-город» — Ландшафтный парк «Зарядье» — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Крымский мост — Парк Горького — Нескучный сад — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — Причал «Киевский вокзал»

Организационные детали

  • Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается.
  • Продолжительность теплоходной прогулки — 3 часа 15 минут
  • За дополнительную плату вы можете на месте заказать блюда из меню ресторана

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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