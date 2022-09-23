Приглашаем вас в мини-круиз по Москва-реке. На двухпалубном теплоходе «Ривер Лаунж», где с комфортом разместится до 120 человек, вы можете любоваться открывающимися видами через панорамные окна ресторана или выбрать прогулочную палубу наверху. Отвлекитесь от суеты города и насладитесь неспешной поездкой вдоль главных достопримечательностей столицы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Незабываемые панорамы центра города

Вы отправитесь в небольшой 3-часовой круиз от парка Зарядье, минуя главные достопримечательности Москвы: Кремль, Собор Василия Блаженного, утопающий в зелени Парк Горького, знаменитые сталинские высотки и многое другое. На борту теплохода вас ждет фешенебельный зал с панорамными окнами, где вы сможете заказать себе блюда из меню ресторана, комфортабельная кают-компания с баром и открытая прогулочная палуба. На борту есть все удобства, кондиционер и теплые пледы, возможен безналичный расчет за выбранные угощения.

Маршрут прогулки

Причал «Китай-город» — Ландшафтный парк «Зарядье» — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Крымский мост — Парк Горького — Нескучный сад — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — Причал «Киевский вокзал»

Организационные детали