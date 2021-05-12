В этот праздничный день, приглашаем вас в путешествие по Москва-реке с живой экскурсией по вечерней Москве, лучшими видами на достопримечательности столицы и просмотром праздничного салюта 9 мая с теплохода «Алина Прима»!
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Что вас ожидает:
- Причал Крымский мост (посадка)
- Парк Горького
- Министерство обороны Российской Федерации
- Андреевский мост
- Нескучный сад
- Воробьевы горы
- Андреевский монастырь
- Стадион «Лужники»
- Крымский мост
- Памятник Петру
- Парк Музеон
- Храм Христа Спасителя
- Патриарший мост
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Парк Зарядье
- Высотка на Котельнической набережной
- Большой Устьинский мост
- Причал Крымский мост (высадка)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждёт:
- Прогулка начнётся от причала Крымский мост в 21:30 и продлится 2 часа, проследует по центру столицы, просмотр салюта будет проходить с лучшего ракурса — центра реки.
- На протяжении всей прогулки вам будет доступен кафе-бар с богатым ассортиментом напитков, закусок и десертов, также вы можете взять с собой на борт собственный алкоголь и еду.
Важная информация:
Посадка на теплоход за 10 минут до отправление.
Так как количество билетов ограничено, мы рекомендуем приобретать их заблаговременно
9 мая в 20:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка по реке
- Просмотр салюта
- Что не входит
- Напитки
- Питание
- Место начала и завершения?
- Крымский мост
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 мая в 20:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Посадка на теплоход за 10 минут до отправление.
- Так как количество билетов ограничено, мы рекомендуем приобретать их заблаговременно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
12 мая 2021
Ч
Чурсина
10 мая 2021
Салют не может не понравиться))
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Дата и количество участников выбирается при бронировании