Салют Победы 9 мая c теплохода «Алина Прима» от причала Крымский мост

5
2 отзыва
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В этот праздничный день, приглашаем вас в путешествие по Москва-реке с живой экскурсией по вечерней Москве, лучшими видами на достопримечательности столицы и просмотром праздничного салюта 9 мая с теплохода «Алина Прима»!
Салют Победы 9 мая c теплохода «Алина Прима» от причала Крымский мост
Салют Победы 9 мая c теплохода «Алина Прима» от причала Крымский мост
Салют Победы 9 мая c теплохода «Алина Прима» от причала Крымский мост
Салют Победы 9 мая c теплохода «Алина Прима» от причала Крымский мост
Салют Победы 9 мая c теплохода «Алина Прима» от причала Крымский мост
Салют Победы 9 мая c теплохода «Алина Прима» от причала Крымский мост
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

  • Причал Крымский мост (посадка)
  • Парк Горького
  • Министерство обороны Российской Федерации
  • Андреевский мост
  • Нескучный сад
  • Воробьевы горы
  • Андреевский монастырь
  • Стадион «Лужники»
  • Крымский мост
  • Памятник Петру
  • Парк Музеон
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парк Зарядье
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Большой Устьинский мост
  • Причал Крымский мост (высадка)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждёт:

  • Прогулка начнётся от причала Крымский мост в 21:30 и продлится 2 часа, проследует по центру столицы, просмотр салюта будет проходить с лучшего ракурса — центра реки.
  • На протяжении всей прогулки вам будет доступен кафе-бар с богатым ассортиментом напитков, закусок и десертов, также вы можете взять с собой на борт собственный алкоголь и еду.

Важная информация:

Посадка на теплоход за 10 минут до отправление.
Так как количество билетов ограничено, мы рекомендуем приобретать их заблаговременно

9 мая в 20:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по реке
  • Просмотр салюта
Что не входит
  • Напитки
  • Питание
Место начала и завершения?
Крымский мост
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Посадка на теплоход за 10 минут до отправление.
  • Так как количество билетов ограничено, мы рекомендуем приобретать их заблаговременно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
12 мая 2021
Ч
10 мая 2021
Салют не может не понравиться))

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