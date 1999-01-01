Тур "MOSCOW EXPRESS" с гидом по Москве на новом мотоцикле УРАЛ с коляской

5
14 отзывов
Тур "MOSCOW EXPRESS" с гидом по Москве на новом мотоцикле УРАЛ с коляской
Тур "MOSCOW EXPRESS" с гидом по Москве на новом мотоцикле УРАЛ с коляской
Тур "MOSCOW EXPRESS" с гидом по Москве на новом мотоцикле УРАЛ с коляской
Тур "MOSCOW EXPRESS" с гидом по Москве на новом мотоцикле УРАЛ с коляской
Тур "MOSCOW EXPRESS" с гидом по Москве на новом мотоцикле УРАЛ с коляской
Тур "MOSCOW EXPRESS" с гидом по Москве на новом мотоцикле УРАЛ с коляской
Тур "MOSCOW EXPRESS" с гидом по Москве на новом мотоцикле УРАЛ с коляской
Тур "MOSCOW EXPRESS" с гидом по Москве на новом мотоцикле УРАЛ с коляской

Что вы увидите 🤩

  • Белорусский вокзал
  • Тверская ул.
  • Памятник А. С. Пушкину
  • Большой театр
  • Собор Василия блаженного
  • Красная площадь
  • виды Кремля. Маршрут
  • по вашему желанию
  • может быть изменен.
В качестве пассажира, на новом мотоцикле 2020 г. в. УРАЛ СТ с коляской вы отправитесь в тур по самым узнаваемым достопримечательностям Москвы, а наш профессиональный водитель-гид составит вам превосходную компанию!
Испытайте московское приключение на новых знаменитых мотоциклах УРАЛ с коляской.
Изначально, мотоциклы УРАЛ с коляской начали производиться еще в Советском Союзе. Теперь, их знают и любят во всем мире. Наши мотоциклы привлекают столько внимания, что улыбка на вашем лице останется на протяжении всего тура.
Откройте для себя наследие Москвы, наблюдая всё великолепие города, как никогда близко. Позвольте себе отправиться в незабываемое путешествие днем или в свете вечерних городских огней.
Мы гарантируем, что Москва останется в вашем сердце навсегда!
🚩 Начало и место завершения: Москва, ул. Полковая, 14
 Что входит
  • Водитель-гид
  • шлемы
  • страхование
  • мороженое
  • вода и снеки.
Важная информация
  • Вы можете заказать до 4-х мотоциклов на одно и то же время для группового тура с друзьями на снескольких мотоциклах.
  • Стоимость указана за 1 мотоцикл (1 и 2 гостя)
Время проведения: По запросу
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
УРАЛ М.
УРАЛ М.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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