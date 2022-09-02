Яркая прогулка на яхте «Красотка»

Проплыть по водохранилищам Московского моря, насладиться бокалом просекко и встать за штурвал

Прогулка по водохранилищу, сплав по дикой Волге или многодневный круиз — выбирайте любой формат водного приключения, а мы доведем его до совершенства! На борту 9-метровой моторной яхты «Красотка» вас будут ждать шампанское, любимая музыка, караоке, теплые пледы и, конечно, очаровательный капитан, который разрешит постоять за штурвалом.
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
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Описание

Что вас ожидает

От водохранилища — до дикой Волги. В зависимости от ваших пожеланий и времени прогулки, мы отправимся бороздить просторы Клязьминского, Пироговского и Пестовского водохранилищ, возьмем курс на Речной вокзал или совершим поход по дикой Волге. В любом случае вас будут окружать живописные виды, а капитан разрешит встать за штурвал.

Музыка на борту. Во время прогулки вы сможете включить свою музыку, подсоединившись к аудиосистеме яхты по Bluetooth. А еще на борту есть караоке с двумя профессиональными микрофонами.

Всё для вашего отдыха. Любители понежиться на солнце найдут на носу яхты удобную подушку для загара, а для желающих искупаться на борту полотенца. Также мы припасли уютные пледы для прохладных вечеров и тент на случай дождя.

Пикник на борту? Запросто! В стоимость прогулки включена бутылка холодного просекко и бутилированная вода. Также вы можете взять с собой на яхту любую еду или с нашей помощью заказать доставку прямо на борт.

Dog-friendly zone. Мы очень любим собак — не стесняйтесь брать с собой в путешествие любимых питомцев.

Организационные детали

  • Стоимость прогулки зависит от ее продолжительности, времени суток и дня недели (детали уточняйте в переписке)
  • Прогулка пройдет на роскошной 9-метpовой моторной яxте Larson 274, рассчитанной на 8 гостей
  • Прогулки проходят 24/7 (даже в 6:00, вечером и ночью), выбирайте любой удобный день и время
  • На борту есть спасательные жилеты для всех гостей, для самых маленьких пассажиров — детские жилеты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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