Прогулка по водохранилищу, сплав по дикой Волге или многодневный круиз — выбирайте любой формат водного приключения, а мы доведем его до совершенства! На борту 9-метровой моторной яхты «Красотка» вас будут ждать шампанское, любимая музыка, караоке, теплые пледы и, конечно, очаровательный капитан, который разрешит постоять за штурвалом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

От водохранилища — до дикой Волги. В зависимости от ваших пожеланий и времени прогулки, мы отправимся бороздить просторы Клязьминского, Пироговского и Пестовского водохранилищ, возьмем курс на Речной вокзал или совершим поход по дикой Волге. В любом случае вас будут окружать живописные виды, а капитан разрешит встать за штурвал.

Музыка на борту. Во время прогулки вы сможете включить свою музыку, подсоединившись к аудиосистеме яхты по Bluetooth. А еще на борту есть караоке с двумя профессиональными микрофонами.

Всё для вашего отдыха. Любители понежиться на солнце найдут на носу яхты удобную подушку для загара, а для желающих искупаться на борту полотенца. Также мы припасли уютные пледы для прохладных вечеров и тент на случай дождя.

Пикник на борту? Запросто! В стоимость прогулки включена бутылка холодного просекко и бутилированная вода. Также вы можете взять с собой на яхту любую еду или с нашей помощью заказать доставку прямо на борт.

Dog-friendly zone. Мы очень любим собак — не стесняйтесь брать с собой в путешествие любимых питомцев.

Организационные детали