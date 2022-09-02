Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
От водохранилища — до дикой Волги. В зависимости от ваших пожеланий и времени прогулки, мы отправимся бороздить просторы Клязьминского, Пироговского и Пестовского водохранилищ, возьмем курс на Речной вокзал или совершим поход по дикой Волге. В любом случае вас будут окружать живописные виды, а капитан разрешит встать за штурвал.
Музыка на борту. Во время прогулки вы сможете включить свою музыку, подсоединившись к аудиосистеме яхты по Bluetooth. А еще на борту есть караоке с двумя профессиональными микрофонами.
Всё для вашего отдыха. Любители понежиться на солнце найдут на носу яхты удобную подушку для загара, а для желающих искупаться на борту полотенца. Также мы припасли уютные пледы для прохладных вечеров и тент на случай дождя.
Пикник на борту? Запросто! В стоимость прогулки включена бутылка холодного просекко и бутилированная вода. Также вы можете взять с собой на яхту любую еду или с нашей помощью заказать доставку прямо на борт.
Dog-friendly zone. Мы очень любим собак — не стесняйтесь брать с собой в путешествие любимых питомцев.
Организационные детали
Стоимость прогулки зависит от ее продолжительности, времени суток и дня недели (детали уточняйте в переписке)
Прогулка пройдет на роскошной 9-метpовой моторной яxте Larson 274, рассчитанной на 8 гостей
Прогулки проходят 24/7 (даже в 6:00, вечером и ночью), выбирайте любой удобный день и время
На борту есть спасательные жилеты для всех гостей, для самых маленьких пассажиров — детские жилеты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Меня зовут Светлана, я капитан яхты «Красотка». Родилась на берегу Балтийского моря, в Калининграде. Мои дедушка и отец были капитанами дальнего плавания и не раз обогнули земной шар на кораблях. Мой путь в дальнее плавание начался 6 лет назад в Московской акватории, а летом 2017 года я приобрела 9-ти метровую яхту Ларсен 274, которая получила имя «Красотка». С тех пор я «капитаню» в свою удовольствие и даже хожу в дальние походы. Приглашаю вас вместе бороздить просторы Московского моря!