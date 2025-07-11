Я Яцкеева Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун Дата посещения: 11 июля 2025 Отличное путешествие по Чечне. Альберт прекрасный экскурсовод. Путешествие чётко организовано. Получили массу интересной информации . Спасибо большое. С удовольствием обратимся к вам в следующий раз

Д Дарья Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика Дата посещения: 20 июня 2025 Всё прошло просто восхитительно 😍 Азамат - очень профессиональный гид, любящий свою малую Родину и свою работу, очень воодушевлённо, эмоционально и очень интересно рассказывает историю края и преподносит красоты ущелья 🏔️ обязательно вернемся ещё 💕

А Алина Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика) Дата посещения: 21 июня 2025 Все очень понравилось, очень комфортно , все лучшие и красивые места , гид Залим все очень интересно рассказывает, никаких нареканий ! Всем рекомендую этого гида и эту экскурсию !

Е Елена Мастер-класс по приготовлению хычинов Дата посещения: 16 мая 2025 Спасибо большое Фатиме за науку ! Добродушная и гостеприимная хозяйка все показала и рассказала в мельчайших подробностях о приготовлении хычинов . Чаепитие в окончании встречи с домашними разносолами и хычинами - это настоящее кавказское гостеприимство ! Спасибо большое !

А Анна Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад Дата посещения: 17 марта 2025 читать дальше под наши пожелания и показал невероятные красоты Кавказа, куда мы бы не добрались на своей машине. В первый день нашего путешествия мы не смогли реализовать собственные планы из-за незнания местности, и Альберт смог компенсировать нам это с лихвой. От такого количества впечатлений и невероятных красот дух захватывало, но каждое новое место было ещё красочнее предыдущего. И это март, когда природа ещё не в самой своей цветущей фазе. Однозначно можем рекомендовать Альберта в качестве гида - культурный, приятный в общении, пунктуальный, веселый и открытый. Аккуратно водит машину, что на таких маршрутах немаловажно. Хотим передать Альберту большое СПАСИБО за экскурсию, будем обращаться ещё и рекомендовать друзьям. Благодаря ему мы задумались о повторном визите на великолепный Кавказ! Экскурсия с Альбертом превзошла все наши ожидания! Альберт - настоящий профессионал своего дела. Рассказал нам множество интересных фактов, подстроил маршрут

Д Дарья Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария Прекрасная экскурсия, замечательный гид, знающий свое дело. Невероятные виды и безумно вкусная еда. Обязательно вернемся и обратимся именно к этой команде!

М Марина В сердце Северной Осетии: башни, горы и легенды Экскурсия очень понравилась, все красоты Северной Осетии из программы увидели. Гид Малик отличный водитель, интересный рассказчик, сделал для нас хорошие фотоснимки, посоветовал вкуснейшое кафе, наелись от души. Вернулись с положительными эмоциями и прекрасными впечатлениями💚

Ж Жекеева Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария читать дальше и привезли на то же место. Приехали из Беларуси на Кавказ. Все прошло настолько хорошо, что договорились на индивидуальную экскурсию по маршруту для нас. Рекомендую👍 Сегодня (10.09.2025) были на экскурсии. Нашим гидом был Азамат. Прекрасное знание Нальчика и окрестностей, удобный автомобиль, что круто.. приехали забрали

Т Тамара Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию На экскурсию ездили с подругой. Очень довольны, что обратились именно в Tripster! Экскурсовод Альберт общительный человек, интересный рассказчик и опытный водитель. Замечательно провели день, несмотря на дождик. Активно прогулялись, вкусно поели, искупались в лечебной водичке. Вернулись немного уставшие, но счастливые!

Н Наталья Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии

Азамат - очень грамотный и внимательный гид, рассказал читать дальше нам много интересных фактов и заботился о нашем комфорте и безопасности. У него также есть одна крутая фишка - музыка в машине как саундтрек поездки. Мы "запилили" много красивых видосиков прямо из окна автомобиля 🤩

Отдельный восторг - дополнительная поездка в Верхнюю Балкарию и обед в горном ресторане "Старая Балкария" Это была лучшая люля на гриле в моей жизни 😋 Форель, хычины и горный чай изумительны! Рекомендую однозначно 👍 Мы с мужем в восторге от экскурсии! Красота этих мест захватывает дух 😍Азамат - очень грамотный и внимательный гид, рассказал

И Игорь Любимый Нальчик Очень понравилось. Много интересной информации. Нам показали весь город. Продуманный маршрут, прекрасный Гид. Большое спасибо!

С Сергей Духовные центры Чечни - из Нальчика читать дальше как у других туристов, что приезжали на больших автобусах. Да, расстояние от Нальчика до Грозного не близкое, но с рассказами нашего водителя-гида мы даже не заметили прибытие до места. Советую тем, кто любит комфорт, ценит свое время для получения огромной информации, беседы с приятным человеком и знатоком своего края и истории. Спасибо огромное тебе Казбек! Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок у нас не было,

К Кира Тропа приключений: треккинг в Нальчике читать дальше по реке и немного утомительные подьемы через бурелом к красивой поляне, возможно нужно оговаривать с гидом маршрут заранее и оценивать вашу физическую подготовку, это личное мнение. Для нас было тяжело Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас оказались слишком затяжные переходы

В Валентина Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии читать дальше страха не было, был только восторг и дух захватывало от красот, которые открывались перед нами. Эмоции переполняют. Посетили много красивых мест, водитель-гид очень внимательный, заботливый и воспитанный, не оставлял нас ни на минуту, помогал, так как мы возрастная группа. Было очень интересно, почерпнули много нового. Спасибо команде Азамата, желаем вам только процветания. Онкомендую. Ездили в эту поездку с Курманом, остались очень довольны, такой аккуратный водитель, что в даже в самых опасных местах,

С Сергей Любимый Нальчик читать дальше к своему городу. Великолепный рассказчик и приятный в общении человек. И еще замечу, что не мало важно, пунктуальный человек. Не заставил себя ждать ни минуты, был на месте раньше нас. Еще раз спасибо за экскурсию! Провели прекрасный день в Нальчике. Конечно это благодаря нашему гиду Альберту. Прекрасное знание истории своего города и видимо настоящей любви

М Марина Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария Экскурсия прошла замечательно, все успели посмотреть, гид Азамат - хороший рассказчик и отличный водитель. Кабардино-Балкария - прекрасна💚

К Кира Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика читать дальше фотографии, но и внутреннее ощущение силы, гармонии и перезагрузки. Огромное спасибо нашему гиду за профессионализм, тепло и душевность. Хочется возвращаться в горы снова и снова. Поход в ущелье Адылсу с Кариной стал для нас настоящим открытием и подарил нам не только яркие впечатления и красивые

А Анастасия Из Нальчика - к высоте 5642



Марат один из самых вовлеченных в свое дело людей, которых я читать дальше встречала в туризме. Помимо интересных и погруженных рассказов о местности, присутствует критически заряженное намерение посмотреть на туризм немного под другим углом.



В начале нашего маршрута мы сюрпризом заехали за двумя саженцами Крымской сосны, а под окончание — высадили их около озера Гижгит. Задумка Марата в том, чтобы запустить флешмоб, который немного уравновесит антропогенный ущерб, нанесенный экосистеме. Думаю, если обсудить нюансы этой идеи с экологами и другими институциями, то будет круто продолжать ее! Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.Марат один из самых вовлеченных в свое дело людей, которых я

А Алена Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце Прекрасный гид Астемир провел экскурсию максимально комфортно для нас. На каждой локации у нас было столько времени, сколько нам надо. Информации от гида было столько, сколько нам было интересно. Комфортное и безопасное вождение. Обед очень вкусный и недорогой.