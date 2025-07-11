Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 57 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Нальчике, цены от 1200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии
На машине
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озёра и Аушигерские источники
Легенды о драконах и карстовые озёра ждут вас в Кабардино-Балкарии. Насладитесь тишиной и целебными водами, открывая для себя гармонию природы
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье и Эльтюбю
Увлекательное путешествие в Чегемское ущелье и Эльтюбю. Исследуйте водопады, парадром и древние склепы, наслаждаясь красотой природы
Завтра в 17:00
19 сен в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
На машине
6.5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия: Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария. Узнайте о культуре и природе Кабардино-Балкарии без утомительных переездов
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Любимый Нальчик
На машине
3 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Безенгийское ущелье и Голубое озеро
Увлекательное путешествие по Безенгийскому ущелью, Голубому озеру и горячим источникам Аушигер. Откройте для себя культуру и природу Кавказа
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
На машине
8 часов
98 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
20 сен в 10:00
21 сен в 10:00
4000 ₽ за всё до 2 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
На машине
9 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья
Погрузитесь в красоту Кавказа: канатная дорога на Эльбрус, Байдаевский водопад, ущелье Адыр-Су и термальные источники Гедуко ждут вас
Завтра в 08:00
20 сен в 08:00
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
На машине
8 часов
-
20%
26 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
22 сен в 08:00
29 сен в 08:00
9600 ₽12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
На машине
7 часов
109 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Джиппинг
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Безенгийского ущелья: индивидуальное путешествие в Нальчике
Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино
Начало: В любом районе города
Завтра в 16:00
19 сен в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джиппинг
На машине
9 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
Завтра в 12:00
22 сен в 09:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
На машине
7 часов
-
10%
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
10 800 ₽12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие к сокрытому Сугану
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к сокрытому Сугану
Откройте для себя удивительное Суганское ущелье, где редкие туристы, но много дикой природы. Величественные горы и вкуснейшие блюда ждут вас
Начало: В городе Нальчик
20 сен в 08:30
21 сен в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
На машине
Джиппинг
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой
Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
5.5 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Путешествие по Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, ущелья, водопады, крепости и термальные источники. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
От водопадов к озеру через мистический перевал - из Нальчика на машине
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От водопадов к озеру через мистический перевал
Путешествие через горы и долины Кабардино-Балкарии на высоте 2200 метров. Откройте тайны Чегемского ущелья и Актопрака, наслаждаясь природой и легендами
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Чегемскому ущелью
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где вас ждут величественные водопады и древние легенды Кавказа
Начало: Город Нальчик
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
Джиппинг
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
22 сен в 08:00
24 сен в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
9 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
17 900 ₽ за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
На машине
Джиппинг
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
17 900 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол
Джиппинг
На машине
10 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 12:00
22 сен в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
16 999 ₽ за всё до 3 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
На машине
На параплане
8 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
10 500 ₽ за человека
Народные бренды Кабардино-Балкарии
На машине
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых
Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии
Завтра в 09:00
19 сен в 09:30
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Пешая
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
24 сен в 09:00
25 сен в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Незабываемая Осетия - из Нальчика
На машине
11 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
На машине
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
На машине
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
Увидеть современную Чечню и восхититься её многогранностью и колоритом
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомимся с Пятигорском
На машине
6.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомимся с Пятигорском: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Откройте для себя Нальчик: панорамные виды Машука, легендарный Провал и грот Дианы. Узнайте, кто спроектировал город и кто влиял на его современный облик
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Верхняя Балкария: путешествие
Исследуйте древние поселения, захватывающие ущелья и целебные источники в Верхней Балкарии. Незабываемые виды и кавказская кухня ждут вас
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия из Нальчика
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия из Нальчика
Откройте тайны Ингушетии в однодневной экскурсии: древние храмы, живописные ущелья и башенные комплексы ждут вашего визита
Завтра в 07:00
19 сен в 07:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
«Голоса города N»: по Нальчику - в наушниках
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Голоса города N: по Нальчику - в наушниках
Погрузитесь в историю Нальчика через голоса прошлого. Узнайте о 20 легендарных личностях и насладитесь прогулкой по живописным улицам города
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
20 сен в 17:00
22 сен в 17:00
1200 ₽ за человека
Звёздная ночь в объятиях Кавказа
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Звёздная ночь в объятиях Кавказа
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, наблюдая звёзды на плато Канжол. Ужин у костра и ночёвка в палатке подарят незабываемые впечатления
Завтра в 16:30
19 сен в 16:30
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя живописные ущелья и озёра. Поднимитесь на канатной дороге и насладитесь видами на Эльбрус и ледники
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Пешая
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц
Прогулка по тропе здоровья в Нальчике, где можно увидеть и сфотографировать редких птиц. Подходит для всех, кто ценит природу и хочет научиться новому
Начало: В Атажукинском парке
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
На машине
6 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
В тренде
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты
Путешествие в сердце Кавказа: откройте для себя величие Хуламо-Безенгийского ущелья и древние тайны замка Жабо-Кала. Незабываемые эмоции гарантированы
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 12:00
20 сен в 12:00
21 сен в 12:00
3333 ₽ за человека
Из Нальчика - в необыкновенную Дигорию
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в необыкновенную Дигорию
Путешествие для любителей горных пейзажей и истории. Откройте величие Кавказа, прогуливаясь по древним поселениям и наслаждаясь видами
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Безенги: замок, водопад и Язык Тролля
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Нальчику: водопады, замки и панорамы
Путешествие в Хуламо-Безенгийское ущелье - это возможность насладиться природой, историей и удивительными видами. Подходит для взрослых и детей
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Верховья урочища Хумалан
Урочище Хумалан ждёт вас с потрясающими видами и лёгкими прогулками. Откройте для себя нетуристические уголки Кавказа и насладитесь природой
Начало: По вашему адресу в Нальчике
23 сен в 15:00
24 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Четыре великих ущелья Осетии
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре великих ущелья Осетии
Увлекательное путешествие по четырем ущельям Осетии, где вас ждут горные панорамы, водохранилище, замковый комплекс и знакомство с культурой региона
Завтра в 07:00
19 сен в 07:00
19 200 ₽ за всё до 4 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: В селе Белая речка
24 сен в 09:00
25 сен в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Бездонное карстовое озеро и целебные источники Аушигер - из Нальчика
На машине
4 часа
-
25%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Карстовое озеро и источники Аушигер
Погрузитесь в мир карстовых озёр и целебных источников Кавказа. Узнайте о культуре местных народов и насладитесь природой Кабардино-Балкарии
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Экодень в Нальчике: пасечник, экоферма и горные источники
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
от 17 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яцкеева
    11 июля 2025
    Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
    Дата посещения: 11 июля 2025
    Отличное путешествие по Чечне. Альберт прекрасный экскурсовод. Путешествие чётко организовано. Получили массу интересной информации . Спасибо большое. С удовольствием обратимся к вам в следующий раз
  • Д
    Дарья
    22 июня 2025
    Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
    Дата посещения: 20 июня 2025
    Всё прошло просто восхитительно 😍 Азамат - очень профессиональный гид, любящий свою малую Родину и свою работу, очень воодушевлённо, эмоционально и очень интересно рассказывает историю края и преподносит красоты ущелья 🏔️ обязательно вернемся ещё 💕
  • А
    Алина
    21 июня 2025
    Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
    Дата посещения: 21 июня 2025
    Все очень понравилось, очень комфортно , все лучшие и красивые места , гид Залим все очень интересно рассказывает, никаких нареканий ! Всем рекомендую этого гида и эту экскурсию !
  • Е
    Елена
    16 мая 2025
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Дата посещения: 16 мая 2025
    Спасибо большое Фатиме за науку ! Добродушная и гостеприимная хозяйка все показала и рассказала в мельчайших подробностях о приготовлении хычинов . Чаепитие в окончании встречи с домашними разносолами и хычинами - это настоящее кавказское гостеприимство ! Спасибо большое !
  • А
    Анна
    31 марта 2025
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Дата посещения: 17 марта 2025
    Экскурсия с Альбертом превзошла все наши ожидания! Альберт - настоящий профессионал своего дела. Рассказал нам множество интересных фактов, подстроил маршрут
    читать дальше

    под наши пожелания и показал невероятные красоты Кавказа, куда мы бы не добрались на своей машине. В первый день нашего путешествия мы не смогли реализовать собственные планы из-за незнания местности, и Альберт смог компенсировать нам это с лихвой. От такого количества впечатлений и невероятных красот дух захватывало, но каждое новое место было ещё красочнее предыдущего. И это март, когда природа ещё не в самой своей цветущей фазе. Однозначно можем рекомендовать Альберта в качестве гида - культурный, приятный в общении, пунктуальный, веселый и открытый. Аккуратно водит машину, что на таких маршрутах немаловажно. Хотим передать Альберту большое СПАСИБО за экскурсию, будем обращаться ещё и рекомендовать друзьям. Благодаря ему мы задумались о повторном визите на великолепный Кавказ!

  • Д
    Дарья
    11 сентября 2025
    Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид, знающий свое дело. Невероятные виды и безумно вкусная еда. Обязательно вернемся и обратимся именно к этой команде!
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид, знающий свое дело. Невероятные виды и безумно вкусная еда. Обязательно вернемся иПрекрасная экскурсия, замечательный гид, знающий свое дело. Невероятные виды и безумно вкусная еда. Обязательно вернемся иПрекрасная экскурсия, замечательный гид, знающий свое дело. Невероятные виды и безумно вкусная еда. Обязательно вернемся иПрекрасная экскурсия, замечательный гид, знающий свое дело. Невероятные виды и безумно вкусная еда. Обязательно вернемся и
  • М
    Марина
    10 сентября 2025
    В сердце Северной Осетии: башни, горы и легенды
    Экскурсия очень понравилась, все красоты Северной Осетии из программы увидели. Гид Малик отличный водитель, интересный рассказчик, сделал для нас хорошие фотоснимки, посоветовал вкуснейшое кафе, наелись от души. Вернулись с положительными эмоциями и прекрасными впечатлениями💚
  • Ж
    Жекеева
    10 сентября 2025
    Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
    Сегодня (10.09.2025) были на экскурсии. Нашим гидом был Азамат. Прекрасное знание Нальчика и окрестностей, удобный автомобиль, что круто.. приехали забрали
    читать дальше

    и привезли на то же место. Приехали из Беларуси на Кавказ. Все прошло настолько хорошо, что договорились на индивидуальную экскурсию по маршруту для нас. Рекомендую👍

    Сегодня (10.09.2025) были на экскурсии. Нашим гидом был Азамат. Прекрасное знание Нальчика и окрестностей, удобный автомобиль
  • Т
    Тамара
    9 сентября 2025
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    На экскурсию ездили с подругой. Очень довольны, что обратились именно в Tripster! Экскурсовод Альберт общительный человек, интересный рассказчик и опытный водитель. Замечательно провели день, несмотря на дождик. Активно прогулялись, вкусно поели, искупались в лечебной водичке. Вернулись немного уставшие, но счастливые!
  • Н
    Наталья
    9 сентября 2025
    Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии
    Мы с мужем в восторге от экскурсии! Красота этих мест захватывает дух 😍
    Азамат - очень грамотный и внимательный гид, рассказал
    читать дальше

    нам много интересных фактов и заботился о нашем комфорте и безопасности. У него также есть одна крутая фишка - музыка в машине как саундтрек поездки. Мы "запилили" много красивых видосиков прямо из окна автомобиля 🤩
    Отдельный восторг - дополнительная поездка в Верхнюю Балкарию и обед в горном ресторане "Старая Балкария" Это была лучшая люля на гриле в моей жизни 😋 Форель, хычины и горный чай изумительны! Рекомендую однозначно 👍

    Мы с мужем в восторге от экскурсии! Красота этих мест захватывает дух 😍Мы с мужем в восторге от экскурсии! Красота этих мест захватывает дух 😍Мы с мужем в восторге от экскурсии! Красота этих мест захватывает дух 😍Мы с мужем в восторге от экскурсии! Красота этих мест захватывает дух 😍Мы с мужем в восторге от экскурсии! Красота этих мест захватывает дух 😍Мы с мужем в восторге от экскурсии! Красота этих мест захватывает дух 😍Мы с мужем в восторге от экскурсии! Красота этих мест захватывает дух 😍Мы с мужем в восторге от экскурсии! Красота этих мест захватывает дух 😍
  • И
    Игорь
    9 сентября 2025
    Любимый Нальчик
    Очень понравилось. Много интересной информации. Нам показали весь город. Продуманный маршрут, прекрасный Гид. Большое спасибо!
  • С
    Сергей
    8 сентября 2025
    Духовные центры Чечни - из Нальчика
    Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок у нас не было,
    читать дальше

    как у других туристов, что приезжали на больших автобусах. Да, расстояние от Нальчика до Грозного не близкое, но с рассказами нашего водителя-гида мы даже не заметили прибытие до места. Советую тем, кто любит комфорт, ценит свое время для получения огромной информации, беседы с приятным человеком и знатоком своего края и истории. Спасибо огромное тебе Казбек!

    Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонокЭкскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонокЭкскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонокЭкскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонокЭкскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонокЭкскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок
  • К
    Кира
    8 сентября 2025
    Тропа приключений: треккинг в Нальчике
    Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас оказались слишком затяжные переходы
    читать дальше

    по реке и немного утомительные подьемы через бурелом к красивой поляне, возможно нужно оговаривать с гидом маршрут заранее и оценивать вашу физическую подготовку, это личное мнение. Для нас было тяжело

    Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для насВиталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для насВиталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас
  • В
    Валентина
    8 сентября 2025
    Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
    Онкомендую. Ездили в эту поездку с Курманом, остались очень довольны, такой аккуратный водитель, что в даже в самых опасных местах,
    читать дальше

    страха не было, был только восторг и дух захватывало от красот, которые открывались перед нами. Эмоции переполняют. Посетили много красивых мест, водитель-гид очень внимательный, заботливый и воспитанный, не оставлял нас ни на минуту, помогал, так как мы возрастная группа. Было очень интересно, почерпнули много нового. Спасибо команде Азамата, желаем вам только процветания.

  • С
    Сергей
    7 сентября 2025
    Любимый Нальчик
    Провели прекрасный день в Нальчике. Конечно это благодаря нашему гиду Альберту. Прекрасное знание истории своего города и видимо настоящей любви
    читать дальше

    к своему городу. Великолепный рассказчик и приятный в общении человек. И еще замечу, что не мало важно, пунктуальный человек. Не заставил себя ждать ни минуты, был на месте раньше нас. Еще раз спасибо за экскурсию!

  • М
    Марина
    6 сентября 2025
    Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
    Экскурсия прошла замечательно, все успели посмотреть, гид Азамат - хороший рассказчик и отличный водитель. Кабардино-Балкария - прекрасна💚
  • К
    Кира
    6 сентября 2025
    Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика
    Поход в ущелье Адылсу с Кариной стал для нас настоящим открытием и подарил нам не только яркие впечатления и красивые
    читать дальше

    фотографии, но и внутреннее ощущение силы, гармонии и перезагрузки. Огромное спасибо нашему гиду за профессионализм, тепло и душевность. Хочется возвращаться в горы снова и снова.

  • А
    Анастасия
    6 сентября 2025
    Из Нальчика - к высоте 5642
    Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.

    Марат один из самых вовлеченных в свое дело людей, которых я
    читать дальше

    встречала в туризме. Помимо интересных и погруженных рассказов о местности, присутствует критически заряженное намерение посмотреть на туризм немного под другим углом.

    В начале нашего маршрута мы сюрпризом заехали за двумя саженцами Крымской сосны, а под окончание — высадили их около озера Гижгит. Задумка Марата в том, чтобы запустить флешмоб, который немного уравновесит антропогенный ущерб, нанесенный экосистеме. Думаю, если обсудить нюансы этой идеи с экологами и другими институциями, то будет круто продолжать ее!

  • А
    Алена
    4 сентября 2025
    Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
    Прекрасный гид Астемир провел экскурсию максимально комфортно для нас. На каждой локации у нас было столько времени, сколько нам надо. Информации от гида было столько, сколько нам было интересно. Комфортное и безопасное вождение. Обед очень вкусный и недорогой.
  • И
    Ирина
    3 сентября 2025
    Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
    Экскурсию 02.09.2025г провел нам Ислам - человек искренне влюбленный в свой край и умеющий показать красоту КБР. С этим человеком вы проникнитесь незабываемыми видами и интересной историей Кабардино-Балкарии. Благодарим от души)

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии
  2. Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
  3. Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
  4. Любимый Нальчик
  5. Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Эльбрус
  5. Самое главное
  6. Гижгит
  7. Чегемское ущелье
  8. Черекское ущелье
  9. Приэльбрусье
  10. Аушигер
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в сентябре 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 57 экскурсий и билетов от 1200 до 23 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 943 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 57 экскурсий в Нальчике на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 943 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь