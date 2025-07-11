Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озёра и Аушигерские источники
Легенды о драконах и карстовые озёра ждут вас в Кабардино-Балкарии. Насладитесь тишиной и целебными водами, открывая для себя гармонию природы
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье и Эльтюбю
Увлекательное путешествие в Чегемское ущелье и Эльтюбю. Исследуйте водопады, парадром и древние склепы, наслаждаясь красотой природы
Завтра в 17:00
19 сен в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия: Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария. Узнайте о культуре и природе Кабардино-Балкарии без утомительных переездов
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Безенгийское ущелье и Голубое озеро
Увлекательное путешествие по Безенгийскому ущелью, Голубому озеру и горячим источникам Аушигер. Откройте для себя культуру и природу Кавказа
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
20 сен в 10:00
21 сен в 10:00
4000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья
Погрузитесь в красоту Кавказа: канатная дорога на Эльбрус, Байдаевский водопад, ущелье Адыр-Су и термальные источники Гедуко ждут вас
Завтра в 08:00
20 сен в 08:00
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
22 сен в 08:00
29 сен в 08:00
9600 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Безенгийского ущелья: индивидуальное путешествие в Нальчике
Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино
Начало: В любом районе города
Завтра в 16:00
19 сен в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
Завтра в 12:00
22 сен в 09:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к сокрытому Сугану
Откройте для себя удивительное Суганское ущелье, где редкие туристы, но много дикой природы. Величественные горы и вкуснейшие блюда ждут вас
Начало: В городе Нальчик
20 сен в 08:30
21 сен в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой
Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Путешествие по Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, ущелья, водопады, крепости и термальные источники. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От водопадов к озеру через мистический перевал
Путешествие через горы и долины Кабардино-Балкарии на высоте 2200 метров. Откройте тайны Чегемского ущелья и Актопрака, наслаждаясь природой и легендами
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие по Чегемскому ущелью
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где вас ждут величественные водопады и древние легенды Кавказа
Начало: Город Нальчик
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
22 сен в 08:00
24 сен в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
17 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
17 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 12:00
22 сен в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
16 999 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых
Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии
Завтра в 09:00
19 сен в 09:30
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
24 сен в 09:00
25 сен в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
Увидеть современную Чечню и восхититься её многогранностью и колоритом
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомимся с Пятигорском: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Откройте для себя Нальчик: панорамные виды Машука, легендарный Провал и грот Дианы. Узнайте, кто спроектировал город и кто влиял на его современный облик
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Верхняя Балкария: путешествие
Исследуйте древние поселения, захватывающие ущелья и целебные источники в Верхней Балкарии. Незабываемые виды и кавказская кухня ждут вас
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия из Нальчика
Откройте тайны Ингушетии в однодневной экскурсии: древние храмы, живописные ущелья и башенные комплексы ждут вашего визита
Завтра в 07:00
19 сен в 07:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Голоса города N: по Нальчику - в наушниках
Погрузитесь в историю Нальчика через голоса прошлого. Узнайте о 20 легендарных личностях и насладитесь прогулкой по живописным улицам города
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
20 сен в 17:00
22 сен в 17:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Звёздная ночь в объятиях Кавказа
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, наблюдая звёзды на плато Канжол. Ужин у костра и ночёвка в палатке подарят незабываемые впечатления
Завтра в 16:30
19 сен в 16:30
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя живописные ущелья и озёра. Поднимитесь на канатной дороге и насладитесь видами на Эльбрус и ледники
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц
Прогулка по тропе здоровья в Нальчике, где можно увидеть и сфотографировать редких птиц. Подходит для всех, кто ценит природу и хочет научиться новому
Начало: В Атажукинском парке
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
В трендеЯзык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты
Путешествие в сердце Кавказа: откройте для себя величие Хуламо-Безенгийского ущелья и древние тайны замка Жабо-Кала. Незабываемые эмоции гарантированы
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 12:00
20 сен в 12:00
21 сен в 12:00
3333 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в необыкновенную Дигорию
Путешествие для любителей горных пейзажей и истории. Откройте величие Кавказа, прогуливаясь по древним поселениям и наслаждаясь видами
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Нальчику: водопады, замки и панорамы
Путешествие в Хуламо-Безенгийское ущелье - это возможность насладиться природой, историей и удивительными видами. Подходит для взрослых и детей
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Верховья урочища Хумалан
Урочище Хумалан ждёт вас с потрясающими видами и лёгкими прогулками. Откройте для себя нетуристические уголки Кавказа и насладитесь природой
Начало: По вашему адресу в Нальчике
23 сен в 15:00
24 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре великих ущелья Осетии
Увлекательное путешествие по четырем ущельям Осетии, где вас ждут горные панорамы, водохранилище, замковый комплекс и знакомство с культурой региона
Завтра в 07:00
19 сен в 07:00
19 200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: В селе Белая речка
24 сен в 09:00
25 сен в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Карстовое озеро и источники Аушигер
Погрузитесь в мир карстовых озёр и целебных источников Кавказа. Узнайте о культуре местных народов и насладитесь природой Кабардино-Балкарии
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
6000 ₽
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Экодень в Нальчике: пасечник, экоферма и горные источники
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
от 17 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯцкеева11 июля 2025Из Нальчика - в Грозный, Шали и АргунДата посещения: 11 июля 2025Отличное путешествие по Чечне. Альберт прекрасный экскурсовод. Путешествие чётко организовано. Получили массу интересной информации . Спасибо большое. С удовольствием обратимся к вам в следующий раз
- ДДарья22 июня 2025Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из НальчикаДата посещения: 20 июня 2025Всё прошло просто восхитительно 😍 Азамат - очень профессиональный гид, любящий свою малую Родину и свою работу, очень воодушевлённо, эмоционально и очень интересно рассказывает историю края и преподносит красоты ущелья 🏔️ обязательно вернемся ещё 💕
- ААлина21 июня 2025Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)Дата посещения: 21 июня 2025Все очень понравилось, очень комфортно , все лучшие и красивые места , гид Залим все очень интересно рассказывает, никаких нареканий ! Всем рекомендую этого гида и эту экскурсию !
- ЕЕлена16 мая 2025Мастер-класс по приготовлению хычиновДата посещения: 16 мая 2025Спасибо большое Фатиме за науку ! Добродушная и гостеприимная хозяйка все показала и рассказала в мельчайших подробностях о приготовлении хычинов . Чаепитие в окончании встречи с домашними разносолами и хычинами - это настоящее кавказское гостеприимство ! Спасибо большое !
- ААнна31 марта 2025Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопадДата посещения: 17 марта 2025Экскурсия с Альбертом превзошла все наши ожидания! Альберт - настоящий профессионал своего дела. Рассказал нам множество интересных фактов, подстроил маршрут
- ДДарья11 сентября 2025Прекрасная экскурсия, замечательный гид, знающий свое дело. Невероятные виды и безумно вкусная еда. Обязательно вернемся и обратимся именно к этой команде!
- ММарина10 сентября 2025Экскурсия очень понравилась, все красоты Северной Осетии из программы увидели. Гид Малик отличный водитель, интересный рассказчик, сделал для нас хорошие фотоснимки, посоветовал вкуснейшое кафе, наелись от души. Вернулись с положительными эмоциями и прекрасными впечатлениями💚
- ЖЖекеева10 сентября 2025Сегодня (10.09.2025) были на экскурсии. Нашим гидом был Азамат. Прекрасное знание Нальчика и окрестностей, удобный автомобиль, что круто.. приехали забрали
- ТТамара9 сентября 2025На экскурсию ездили с подругой. Очень довольны, что обратились именно в Tripster! Экскурсовод Альберт общительный человек, интересный рассказчик и опытный водитель. Замечательно провели день, несмотря на дождик. Активно прогулялись, вкусно поели, искупались в лечебной водичке. Вернулись немного уставшие, но счастливые!
- ННаталья9 сентября 2025Мы с мужем в восторге от экскурсии! Красота этих мест захватывает дух 😍
Азамат - очень грамотный и внимательный гид, рассказал
- ИИгорь9 сентября 2025Очень понравилось. Много интересной информации. Нам показали весь город. Продуманный маршрут, прекрасный Гид. Большое спасибо!
- ССергей8 сентября 2025Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок у нас не было,
- ККира8 сентября 2025Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас оказались слишком затяжные переходы
- ВВалентина8 сентября 2025Онкомендую. Ездили в эту поездку с Курманом, остались очень довольны, такой аккуратный водитель, что в даже в самых опасных местах,
- ССергей7 сентября 2025Провели прекрасный день в Нальчике. Конечно это благодаря нашему гиду Альберту. Прекрасное знание истории своего города и видимо настоящей любви
- ММарина6 сентября 2025Экскурсия прошла замечательно, все успели посмотреть, гид Азамат - хороший рассказчик и отличный водитель. Кабардино-Балкария - прекрасна💚
- ККира6 сентября 2025Поход в ущелье Адылсу с Кариной стал для нас настоящим открытием и подарил нам не только яркие впечатления и красивые
- ААнастасия6 сентября 2025Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.
Марат один из самых вовлеченных в свое дело людей, которых я
- ААлена4 сентября 2025Прекрасный гид Астемир провел экскурсию максимально комфортно для нас. На каждой локации у нас было столько времени, сколько нам надо. Информации от гида было столько, сколько нам было интересно. Комфортное и безопасное вождение. Обед очень вкусный и недорогой.
- ИИрина3 сентября 2025Экскурсию 02.09.2025г провел нам Ислам - человек искренне влюбленный в свой край и умеющий показать красоту КБР. С этим человеком вы проникнитесь незабываемыми видами и интересной историей Кабардино-Балкарии. Благодарим от души)
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в сентябре 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 57 экскурсий и билетов от 1200 до 23 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 943 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 57 экскурсий в Нальчике на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 943 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь