Сормово — совершенно не туристическое место, но безумно интересное. Огромный завод, который дал толчок развитию, превратил когда-то деревню, потом село, затем город 🏙️ в авангард России, поставив его в разряд крупнейших и значимых заводов страны. Здесь многое было первым — баррикады и красное знамя, сормовская республика и танки Т-34, знаменитая «Сормовская лирическая» и «Метеоры»... Экскурсионная программа:• поговорим о деревне Мышьяковке, на землях которой и был построен завод и основателе завода Дмитрии Бенардаки;

о главном Соборе Сормово — Спасо-Преображенском, на строительство которого ушло 2, 5 млн кирпичей;

об известных архитекторах, творивших в Сормово и его архитектуре — прекрасных зданиях модерна и сталинской эпохи, украсивших его центр, о доме с анансами и первых пяти и девятиэтажках — предшественницах панельных домов, узнаем, чем они отличались;

о Народной столовой, которая сыграла свою роль в декабрьских событиях 1905г;

и, конечно, о создателе «Ракет», «Метеоров» и «Комет» Ростиславе Алексееве.

Время пролетит незаметно. Будем гулять 👣 в таком темпе, как удобно вам. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.