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5 эпох Сормовского Пятака

5
2 отзыва
Татьяна А.
Татьяна А. – Гид из Нижнего Новгорода
Если вы не любитель прогулок по центру, то эта экскурсия ⛳ специально для вас.

Мы начнем оттуда, где всё начиналось.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

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5 эпох Сормовского Пятака
5 эпох Сормовского Пятака

Что вы увидите

  • Спасо-Преображенский собор
  • Жилой дом для ИТР
  • Гостиница «Сормовская»
  • Жилой дом для стахановцев
  • Гортеатр и дворец пионеров
  • бульвар Юбилейный
  • Сормовский дом культуры
  • катер «Метеор»
Сормово — совершенно не туристическое место, но безумно интересное. Огромный завод, который дал толчок развитию, превратил когда-то деревню, потом село, затем город 🏙️ в авангард России, поставив его в разряд крупнейших и значимых заводов страны. Здесь многое было первым — баррикады и красное знамя, сормовская республика и танки Т-34, знаменитая «Сормовская лирическая» и «Метеоры»... Экскурсионная программа:• поговорим о деревне Мышьяковке, на землях которой и был построен завод и основателе завода Дмитрии Бенардаки;
  • о главном Соборе Сормово — Спасо-Преображенском, на строительство которого ушло 2, 5 млн кирпичей;
  • об известных архитекторах, творивших в Сормово и его архитектуре — прекрасных зданиях модерна и сталинской эпохи, украсивших его центр, о доме с анансами и первых пяти и девятиэтажках — предшественницах панельных домов, узнаем, чем они отличались;
  • о Народной столовой, которая сыграла свою роль в декабрьских событиях 1905г;
  • и, конечно, о создателе «Ракет», «Метеоров» и «Комет» Ростиславе Алексееве.
  • Время пролетит незаметно. Будем гулять 👣 в таком темпе, как удобно вам. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Коминтерна, 117, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 площадь Буревестника, Нижний Новгород
5 эпох Сормовского Пятака
5 эпох Сормовского Пятака
5 эпох Сормовского Пятака
5 эпох Сормовского Пятака

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна А.
Татьяна А.
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2 отзыва оставили туристы

Татьяна А. проводит ещё 5 экскурсий

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