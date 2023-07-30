Посетить сразу несколько аттракционов: от лабиринтов до Дома великана
Хотите развлечься и испытать весь спектр эмоций? Тогда приглашаю вас посетить сразу 7 классных локаций Нижнего Новгорода.
За 1,5 часа вы успеете затеряться среди тысячи своих отражений, совершить побег из тюрьмы, побывать в мире иллюзий и сделать десятки ярких фотографий.
За 1,5 часа вы успеете затеряться среди тысячи своих отражений, совершить побег из тюрьмы, побывать в мире иллюзий и сделать десятки ярких фотографий.
Ближайшие даты:
9
сен
сен
10
сен
сен
11
сен
сен
12
сен
сен
13
сен
сен
14
сен
сен
15
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В начале нашей программы я расскажу вам, как и когда в городе появились музеи развлечений. Ну а потом мы отправимся на охоту за яркими эмоциями и острыми ощущениями. Итак, для вас:
- Зеркальный лабиринт. Вы потеряетесь среди тысячи своих отражений, гуляя под красивым звёздным небом.
- Стеклянный лабиринт, где вы поймёте, что такое эффект бесконечности.
- Дом великана. Вы почувствуете себя крошечными человечками на фоне огромных предметов и сделаете уйму ярких и интересных кадров.
- Музей иллюзий, в котором вас ждут более 40 3D-картин.
- Побег из тюрьмы. Вы перевоплотитесь в преступников и совершите самый настоящий побег.
- Бей посуду. Снимите стресс, разбив тарелки об стену!
- Лабиринт страха — место, где вас будут много и часто пугать.
После окончания экскурсии мы подарим вам красивую фотографию на память.
Организационные детали
- Программа подходит для взрослых и детей от 3 лет
- Входные билеты в музеи и фотография включены в стоимость
- Гид может сопровождать вас в музеях или подождать снаружи (это обсуждается индивидуально)
- Возьмите с собой хорошее настроение и телефон для крутых фото и видео
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Большая Покровская
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мига — Организатор в Нижнем Новгороде
Наш комплекс — вселенная, созданная, чтобы дарить яркие и запоминающиеся эмоции как детям, так и взрослым на наших уникальных развлечениях. Ждём вас!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
30 июля 2023
Добрый день,
Заказали из Москвы детскую экскурсию в нижнем.
Находятся аттракционы в 3х помещениях-надо переходить из одного в другое.
Мы были компанией мама+ папа+ бабушка+ 10 лет девочка+4 года девочка.
Зеркальный и стеклянный лабиринт - хороши, все получили удовольствие.
В комнате великана и 3д иллюзиях душно.
В комнате страха- попросили самый Лайт, тк дети- нам оставили только звуки и качающиеся лампы- ребенок 4 года заплакал, 10 летка сказала «скучно».
Бей посуду - так громко, что слышно на улице.
Квест побег из тюрьмы - понравился папе и 10 летке.
Когда вам предлагают сделать фото, все фотки платные.
Заказали из Москвы детскую экскурсию в нижнем.
Находятся аттракционы в 3х помещениях-надо переходить из одного в другое.
Мы были компанией мама+ папа+ бабушка+ 10 лет девочка+4 года девочка.
Зеркальный и стеклянный лабиринт - хороши, все получили удовольствие.
В комнате великана и 3д иллюзиях душно.
В комнате страха- попросили самый Лайт, тк дети- нам оставили только звуки и качающиеся лампы- ребенок 4 года заплакал, 10 летка сказала «скучно».
Бей посуду - так громко, что слышно на улице.
Квест побег из тюрьмы - понравился папе и 10 летке.
Когда вам предлагают сделать фото, все фотки платные.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Для студентов
Развлечения
Похожие туры из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
ул. Большая Покровская
Завтра
11 сен
12 сен
15 сен
4 290₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уходящая нижегородская старина
Ощутить дух старинного Нижнего и оценить красоту простоты и удобства жизни наших предков
УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено...
Сегодня
Завтра
11 сен
15 сен
4 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
у скульптуры Городовому
Сегодня
15 сен
16 сен
22 сен
800₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании