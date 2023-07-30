Хотите развлечься и испытать весь спектр эмоций? Тогда приглашаю вас посетить сразу 7 классных локаций Нижнего Новгорода. За 1,5 часа вы успеете затеряться среди тысячи своих отражений, совершить побег из тюрьмы, побывать в мире иллюзий и сделать десятки ярких фотографий.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В начале нашей программы я расскажу вам, как и когда в городе появились музеи развлечений. Ну а потом мы отправимся на охоту за яркими эмоциями и острыми ощущениями. Итак, для вас:

Зеркальный лабиринт . Вы потеряетесь среди тысячи своих отражений, гуляя под красивым звёздным небом.

. Вы потеряетесь среди тысячи своих отражений, гуляя под красивым звёздным небом. Стеклянный лабиринт , где вы поймёте, что такое эффект бесконечности.

, где вы поймёте, что такое эффект бесконечности. Дом великана . Вы почувствуете себя крошечными человечками на фоне огромных предметов и сделаете уйму ярких и интересных кадров.

. Вы почувствуете себя крошечными человечками на фоне огромных предметов и сделаете уйму ярких и интересных кадров. Музей иллюзий , в котором вас ждут более 40 3D-картин.

, в котором вас ждут более 40 3D-картин. Побег из тюрьмы . Вы перевоплотитесь в преступников и совершите самый настоящий побег.

. Вы перевоплотитесь в преступников и совершите самый настоящий побег. Бей посуду . Снимите стресс, разбив тарелки об стену!

. Снимите стресс, разбив тарелки об стену! Лабиринт страха — место, где вас будут много и часто пугать.

После окончания экскурсии мы подарим вам красивую фотографию на память.

Организационные детали