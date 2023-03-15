Групповая экскурсионная программа «Весь Нижний за один день»

Побывать на 3 тематических экскурсиях и нескучно провести время

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Для знакомства с городом и целого дня бывает мало… А с нами будет в самый раз! Все ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода, востребованные тематики и уникальный формат — сразу три обзорных программы в одном туре.

На автобусе и пешком, с интересными рассказами гида и комфортными паузами вы откроете все грани города, от истории до мистики.
Групповая экскурсионная программа «Весь Нижний за один день»
Групповая экскурсионная программа «Весь Нижний за один день»
Групповая экскурсионная программа «Весь Нижний за один день»
Групповая экскурсионная программа «Весь Нижний за один день»
Групповая экскурсионная программа «Весь Нижний за один день»
Групповая экскурсионная программа «Весь Нижний за один день»
Ближайшие даты:
25
мар
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апр
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Большое путешествие

Нижний Новгород богат историей, архитектурой и прекрасными видами. В этом туре мы собрали самые значимые места и спланировали сразу три экскурсии в группе до 30 человек, чтобы вы смогли увидеть максимум. Такой насыщенный и нескучный день запомнится надолго!

Как пройдёт ваш день

12:30 — 15:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Влюбиться в Нижний»
15:00 — 16:30 Пешеходная экскурсия «Тайны Нижегородского кремля»
16:30 — 18:00 Свободное время на Большой Покровской улице
18:00 — 20:00 Пешеходная экскурсия «Мистический Нижний»

«Влюбиться в Нижний»

Побываем в местах, которым город обязан своей славой. Нижегородская ярмарка — некогда крупнейшая торговая точка Европы, где наживали и тратили миллионы. Улица Рождественская — деловой центр города 19 столетия, чей облик сохранился практически без изменений. Банки, церкви, доходные дома — воплощённый дух российского купечества и золотого века Нижнего. В завершение совершим променад по Нижневолжской набережной и восхитимся видом на Чкаловскую лестницу, гигантской «восьмёркой» поднимающуюся по крутому склону Кремлёвского холма.

«Тайны Нижегородского кремля»

Кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других… Каждая эпоха оставила здесь свой след. По кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания до наших дней. Этим мы и займёмся!

«Мистический Нижний»

Когда на город опустятся сумерки и зажгутся фонари, мы отправимся исследовать таинственные улочки и дворы Старого города, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи. Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — будет страшно интересно!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Нижегородский Кремль
Чкаловская лестница
Рождественская улица
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Для студентов

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