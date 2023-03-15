Для знакомства с городом и целого дня бывает мало… А с нами будет в самый раз! Все ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода, востребованные тематики и уникальный формат — сразу три обзорных программы в одном туре. На автобусе и пешком, с интересными рассказами гида и комфортными паузами вы откроете все грани города, от истории до мистики.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Большое путешествие

Нижний Новгород богат историей, архитектурой и прекрасными видами. В этом туре мы собрали самые значимые места и спланировали сразу три экскурсии в группе до 30 человек, чтобы вы смогли увидеть максимум. Такой насыщенный и нескучный день запомнится надолго!

Как пройдёт ваш день

12:30 — 15:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Влюбиться в Нижний»

15:00 — 16:30 Пешеходная экскурсия «Тайны Нижегородского кремля»

16:30 — 18:00 Свободное время на Большой Покровской улице

18:00 — 20:00 Пешеходная экскурсия «Мистический Нижний»

«Влюбиться в Нижний»

Побываем в местах, которым город обязан своей славой. Нижегородская ярмарка — некогда крупнейшая торговая точка Европы, где наживали и тратили миллионы. Улица Рождественская — деловой центр города 19 столетия, чей облик сохранился практически без изменений. Банки, церкви, доходные дома — воплощённый дух российского купечества и золотого века Нижнего. В завершение совершим променад по Нижневолжской набережной и восхитимся видом на Чкаловскую лестницу, гигантской «восьмёркой» поднимающуюся по крутому склону Кремлёвского холма.

«Тайны Нижегородского кремля»

Кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других… Каждая эпоха оставила здесь свой след. По кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания до наших дней. Этим мы и займёмся!

«Мистический Нижний»

Когда на город опустятся сумерки и зажгутся фонари, мы отправимся исследовать таинственные улочки и дворы Старого города, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи. Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — будет страшно интересно!