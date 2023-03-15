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Описание
Что вас ожидает
Большое путешествие
Нижний Новгород богат историей, архитектурой и прекрасными видами. В этом туре мы собрали самые значимые места и спланировали сразу три экскурсии в группе до 30 человек, чтобы вы смогли увидеть максимум. Такой насыщенный и нескучный день запомнится надолго!
Как пройдёт ваш день
12:30 — 15:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Влюбиться в Нижний» 15:00 — 16:30 Пешеходная экскурсия «Тайны Нижегородского кремля» 16:30 — 18:00 Свободное время на Большой Покровской улице 18:00 — 20:00 Пешеходная экскурсия «Мистический Нижний»
«Влюбиться в Нижний»
Побываем в местах, которым город обязан своей славой. Нижегородская ярмарка — некогда крупнейшая торговая точка Европы, где наживали и тратили миллионы. Улица Рождественская — деловой центр города 19 столетия, чей облик сохранился практически без изменений. Банки, церкви, доходные дома — воплощённый дух российского купечества и золотого века Нижнего. В завершение совершим променад по Нижневолжской набережной и восхитимся видом на Чкаловскую лестницу, гигантской «восьмёркой» поднимающуюся по крутому склону Кремлёвского холма.
«Тайны Нижегородского кремля»
Кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других… Каждая эпоха оставила здесь свой след. По кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания до наших дней. Этим мы и займёмся!
«Мистический Нижний»
Когда на город опустятся сумерки и зажгутся фонари, мы отправимся исследовать таинственные улочки и дворы Старого города, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи. Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — будет страшно интересно!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — Организатор в Нижнем Новгороде
Мы открылись в 2012 году как городское бюро небанальных экскурсий. С тех пор обслужили десятки тысяч гостей — индивидуальных путешественников и групп. Сегодня мы — зарегистрированный туроператор внутреннего туризма. У нас есть собственный учебный центр для подготовки гидов. Все эти годы наш подход к работе остается неизменным — экскурсии должны быть профессиональными и нескучными. Будем рады видеть вас в Нижнем!
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