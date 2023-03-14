Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Панорамные виды
Центр города находится на возвышенностях до 80 м, поэтому вам откроются превосходные виды. Вы насладитесь панорамами Стрелки, Волги и пройдёте по лучшим местам для обзора — в Крутом переулке и возле памятника летчику Чкалову.
Сердце города
Вы прогуляетесь по историческим улочкам — Ильинской и Рождественской, осмотрите купеческие дома и дворянские особняки. А также познакомитесь с торговой историей Нижнего Новгорода и увидите сохранившиеся ярмарочные постройки — Главный ярмарочный дом, Спасский Староярмарочный собор, старые склады и павильоны.
Нижегородский кремль
Разумеется, посетим кремль 16 века. Он включает в себя 12 башен и монументальные крепостные стены протяженностью более 2 км. За стенами сохранилось множество исторических зданий. Мы побываем у Михайло-Архангельского собора, посмотрим на Губернаторский дом и кадетский корпус.
Музей «Усадьба Рукавишникова»
В завершение мы отправимся в главное здание Нижегородского музея-заповедника — старинную усадьбу Рукавишникова. Дом — яркий образец купеческих усадеб 19 века — напоминает итальянское палаццо. Мы зайдём внутрь и полюбуемся роскошными интерьерами, ажурной лепниной и огромными люстрами.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Входные билеты в музей «Усадьба Рукавишникова» оплачиваются дополнительно: взрослые — 300 руб., студенты и школьники — 200 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела 1707 экскурсий для 3313 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!