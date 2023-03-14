Исторический центр Нижнего идеален: мало того, что в нём сосредоточена старая архитектура, так ещё он находится на Дятловых горах — с них открываются панорамные виды на город и Волгу. Гид проведёт вас по лучшим обзорным точкам и уютным улочкам, покажет сохранившиеся ярмарочные постройки, расскажет, почему Нижний Новгород называли «карманом России». Конечно, вы побываете в кремле и, изюминка этой экскурсии, в усадьбе Рукавишникова.

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Описание

Что вас ожидает

Панорамные виды

Центр города находится на возвышенностях до 80 м, поэтому вам откроются превосходные виды. Вы насладитесь панорамами Стрелки, Волги и пройдёте по лучшим местам для обзора — в Крутом переулке и возле памятника летчику Чкалову.

Сердце города

Вы прогуляетесь по историческим улочкам — Ильинской и Рождественской, осмотрите купеческие дома и дворянские особняки. А также познакомитесь с торговой историей Нижнего Новгорода и увидите сохранившиеся ярмарочные постройки — Главный ярмарочный дом, Спасский Староярмарочный собор, старые склады и павильоны.

Нижегородский кремль

Разумеется, посетим кремль 16 века. Он включает в себя 12 башен и монументальные крепостные стены протяженностью более 2 км. За стенами сохранилось множество исторических зданий. Мы побываем у Михайло-Архангельского собора, посмотрим на Губернаторский дом и кадетский корпус.

Музей «Усадьба Рукавишникова»

В завершение мы отправимся в главное здание Нижегородского музея-заповедника — старинную усадьбу Рукавишникова. Дом — яркий образец купеческих усадеб 19 века — напоминает итальянское палаццо. Мы зайдём внутрь и полюбуемся роскошными интерьерами, ажурной лепниной и огромными люстрами.

Организационные детали