Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду в 11:00

Панорамные виды и культурное наследие: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

4
1 отзыв
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Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду в 11:00
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду в 11:00
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду в 11:00
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду в 11:00
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду в 11:00
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду в 11:00
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду в 11:00
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду в 11:00
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду в 11:00
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду в 11:00
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

11:00 Встреча с экскурсоводом на площади Ленина.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов, который славится своей богатой историей и невероятными панорамами. Вы увидите место, где сливаются две великие реки – Волга и Ока. Место их слияния называется “Стрелкой” и располагается прямо у подножья Дятловых гор, на которых и расположена историческая нагорная часть города. Горы имеют высоту 80 метров и создают прекрасную природную площадку для созерцания нижегородских пейзажей. Вы побываете в местах, откуда открываются поистине изумительные виды: в Крутом переулке, у памятника Чкалову. Нижний Новгород известен как “Родина” народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор, построенный в формах древнерусского зодчества – собор Александра Невского. На улице Рождественской Вы увидите красивейший храм России – церковь Собора Пресвятой Богородицы – шедевр “русского барокко”. Это изящное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой, стройностью и величественностью.

В экскурсии у вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на улицах Ильинской, Рождественской, Нижне-Волжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минину и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.

Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет (“Дом советов”), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом “Горьковчане -фронту”.

Древний, красивый, духовно и интеллектуально богатый, окутанный ореолом таинственности Нижний Новгород, ждет Вас в гости!

Организационные детали

В стоимость входит:
Транспортное обслуживание – автобус туристического класса;
Услуги экскурсовода – 3 часа.

ежедневно в 11:00 и 13:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
24 июня 2023
Гид Дмитрий очень понравился, рассказывает нескучно, с интригой, интересный обаятельный рассказчик, любит и гордится своим городом, мы шли за ним зачарованные. Гиду твердая пятерка. Водителю Виктору Ивановичу тоже пятерка. А вот тот факт, что нас посадили в миниавтобус или, попросту говоря, в маршрутку, это безобразие. Как можно что-то нормально рассмотреть из её окон?? Экскурсия называется автобусная, так и предоставляйте автобус. Я часто бываю на обзорных экскурсиях в других городах, но везде подают нормальные автобусы. Пусть лучше будет стоимость не 800, а 1000-1100, но с автобусом!

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