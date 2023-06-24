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Описание

11:00 Встреча с экскурсоводом на площади Ленина.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов, который славится своей богатой историей и невероятными панорамами. Вы увидите место, где сливаются две великие реки – Волга и Ока. Место их слияния называется “Стрелкой” и располагается прямо у подножья Дятловых гор, на которых и расположена историческая нагорная часть города. Горы имеют высоту 80 метров и создают прекрасную природную площадку для созерцания нижегородских пейзажей. Вы побываете в местах, откуда открываются поистине изумительные виды: в Крутом переулке, у памятника Чкалову. Нижний Новгород известен как “Родина” народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор, построенный в формах древнерусского зодчества – собор Александра Невского. На улице Рождественской Вы увидите красивейший храм России – церковь Собора Пресвятой Богородицы – шедевр “русского барокко”. Это изящное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой, стройностью и величественностью.

В экскурсии у вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на улицах Ильинской, Рождественской, Нижне-Волжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минину и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.

Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет (“Дом советов”), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом “Горьковчане -фронту”.

Древний, красивый, духовно и интеллектуально богатый, окутанный ореолом таинственности Нижний Новгород, ждет Вас в гости!

Организационные детали

В стоимость входит:

Транспортное обслуживание – автобус туристического класса;

Услуги экскурсовода – 3 часа.