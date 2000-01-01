Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

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Сокровенное Дивеево

Посетить знаменитый женский монастырь, старинный Арзамас и святые источники за один день

Светлана
Светлана – Гид из Нижнего Новгорода
Дивеевский монастырь — «обитель, равной которой не было и не будет».

Вы посетите старинные соборы, ощутите царящую здесь атмосферу уединения и светлой грусти и услышите о Серафиме Саровском, матушке Александре и канавке Царицы Небесной.

А также заедете по пути в Арзамас и оцените его Соборную площадь.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Сокровенное Дивеево
Сокровенное Дивеево

Что вас ожидает

Благословенное Дивеево
Дивеево — место особенное, это четвертый и последний удел Богоматери на земле. Вы раскроете его богатую историю 📖 и увидите все главные святыни. Среди них:

  • Троицкий собор — главный храм монастыря, где вы сможете приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и к его любимой иконе Умиления. А также я покажу вам личные вещи святого: мотыгу, кожаные рукавицы и лапти.
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — именно здесь в 2000-м году была устроена усыпальница для святых мощей преподобных жен Дивеевских Александры, Марфы и Елены.
  • Казанский собор — вы услышите, как матушке Александре явилась во сне Богоматерь и предсказала основание великой женской лавры.
  • Святая Канавка — дорога, по которой прошла Царица Небесная.
  • Преображенский собор — я расскажу, почему его освятили только в 80-е годы прошлого столетия.
  • Дом-музей блаженной Параскевы Ивановны — в 1903 году здесь побывал император Николай II и услышал пророчество о грядущей судьбе своего семейства и России.
  • Благовещенский собор — вы узнаете, как было выбрано место для его строительства и почему вместо росписей на его стенах мозаики.

А также по желанию мы заедем на святые источники: Казанский, Серафима Саровского и преподобной Александры.

Организационные детали

  • Стоимость указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘. В этом случае цена составит 10200 рублей (1-4 человека).
  • По желанию можно пообедать в монастырской трапезной. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Сокровенное Дивеево
Сокровенное Дивеево
Сокровенное Дивеево
Сокровенное Дивеево
Сокровенное Дивеево
Сокровенное Дивеево

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Давайте знакомиться! Меня зовут Светлана, я состою в Нижегородской гильдии экскурсоводов. С радостью покажу вам самые интересные места нашего региона и расскажу о них нескучные факты. Надеюсь на скорую встречу.
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