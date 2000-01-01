Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Что вас ожидает

Благословенное Дивеево

Дивеево — место особенное, это четвертый и последний удел Богоматери на земле. Вы раскроете его богатую историю 📖 и увидите все главные святыни. Среди них:

Троицкий собор — главный храм монастыря, где вы сможете приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и к его любимой иконе Умиления. А также я покажу вам личные вещи святого: мотыгу, кожаные рукавицы и лапти.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — именно здесь в 2000-м году была устроена усыпальница для святых мощей преподобных жен Дивеевских Александры, Марфы и Елены.

Казанский собор — вы услышите, как матушке Александре явилась во сне Богоматерь и предсказала основание великой женской лавры.

Святая Канавка — дорога, по которой прошла Царица Небесная.

Преображенский собор — я расскажу, почему его освятили только в 80-е годы прошлого столетия.

Дом-музей блаженной Параскевы Ивановны — в 1903 году здесь побывал император Николай II и услышал пророчество о грядущей судьбе своего семейства и России.

Благовещенский собор — вы узнаете, как было выбрано место для его строительства и почему вместо росписей на его стенах мозаики.

А также по желанию мы заедем на святые источники: Казанский, Серафима Саровского и преподобной Александры.

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