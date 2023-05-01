Экскурсия начинается рано, чтобы к 8 часам вы могли попасть в монастырь на молебен к прп. Макарию. По пути вы послушаете рассказы о православном монахе, основателе нескольких монастырей, чудотворце и миссионере поволжских народов. А прибыв на место, исследуете комплекс, прикоснетесь к его многовековым стенам, откроете легенды об основании обители, проследите ключевые вехи в жизни сакрального поволжского центра. И узнаете, как у стен комплекса возникла крупнейшая ярмарка России в 17-19 веках.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.