Преподобный Макарий Желтоводский и Унженский жил в 14-15 века — период, который называют золотым веком русской святости. Он основал три обители, и в одну из них мы отправимся в этом путешествии. Вы познакомитесь с непростой судьбой средневекового духовного центра, осмотрите величественный белокаменный комплекс и узнаете о легендарной Макарьевской ярмарке. А на обратном пути посетите еще несколько старинных церквей.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия начинается рано, чтобы к 8 часам вы могли попасть в монастырь на молебен к прп. Макарию. По пути вы послушаете рассказы о православном монахе, основателе нескольких монастырей, чудотворце и миссионере поволжских народов. А прибыв на место, исследуете комплекс, прикоснетесь к его многовековым стенам, откроете легенды об основании обители, проследите ключевые вехи в жизни сакрального поволжского центра. И узнаете, как у стен комплекса возникла крупнейшая ярмарка России в 17-19 веках.

На обратном пути мы заедем в село Рожново, где в Казанской церкви хранится большое количество старинных икон, в том числе, чудотворная икона Казанской Божией Матери. Это тот самый храм, который космонавт Гречко увидел и сфотографировал из иллюминатора своего космического корабля. Потом он приезжал в Рожново, чтобы посетить этот чудесный храм.

Еще один пункт на обратном пути — Сергиевская слобода в городе Бор, где находится старинный Сергиевский храм.

Желающие смогут перебраться на другую сторону реки, в Нижний Новгород с Бора по канатной дороге и полюбоваться с высоты на другую нижегородскую святыню — Печерский монастырь.

Организационные детали

Трансфер не включен в программу — цена указана только за экскурсию

Если вы будете не на машине, аренда транспорта с водителем будет стоить 7000 руб. /группу до 3 человек за 8 часов. Условия при увеличении количества человек и продолжительности поездки уточняйте, пожалуйста, при бронировании.

Дополнительные расходы — проезд по канатной дороге

Кафе по пути не будет, поэтому еду надо брать с собой

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.