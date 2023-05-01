Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель

Посетить один из самых грандиозных храмовых комплексов Нижегородской области

Преподобный Макарий Желтоводский и Унженский жил в 14-15 века — период, который называют золотым веком русской святости. Он основал три обители, и в одну из них мы отправимся в этом путешествии.

Вы познакомитесь с непростой судьбой средневекового духовного центра, осмотрите величественный белокаменный комплекс и узнаете о легендарной Макарьевской ярмарке. А на обратном пути посетите еще несколько старинных церквей.
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия начинается рано, чтобы к 8 часам вы могли попасть в монастырь на молебен к прп. Макарию. По пути вы послушаете рассказы о православном монахе, основателе нескольких монастырей, чудотворце и миссионере поволжских народов. А прибыв на место, исследуете комплекс, прикоснетесь к его многовековым стенам, откроете легенды об основании обители, проследите ключевые вехи в жизни сакрального поволжского центра. И узнаете, как у стен комплекса возникла крупнейшая ярмарка России в 17-19 веках.

  • На обратном пути мы заедем в село Рожново, где в Казанской церкви хранится большое количество старинных икон, в том числе, чудотворная икона Казанской Божией Матери. Это тот самый храм, который космонавт Гречко увидел и сфотографировал из иллюминатора своего космического корабля. Потом он приезжал в Рожново, чтобы посетить этот чудесный храм.
  • Еще один пункт на обратном пути — Сергиевская слобода в городе Бор, где находится старинный Сергиевский храм.
  • Желающие смогут перебраться на другую сторону реки, в Нижний Новгород с Бора по канатной дороге и полюбоваться с высоты на другую нижегородскую святыню — Печерский монастырь.

Организационные детали

  • Трансфер не включен в программу — цена указана только за экскурсию
  • Если вы будете не на машине, аренда транспорта с водителем будет стоить 7000 руб. /группу до 3 человек за 8 часов. Условия при увеличении количества человек и продолжительности поездки уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
  • Дополнительные расходы — проезд по канатной дороге
  • Кафе по пути не будет, поэтому еду надо брать с собой

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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