Илья проводит ещё 1 экскурсию

Интересный дружеский мини-поход Из Красной Поляны мы доедем до ущелья Ахцу, откуда стартует наш трекинг. Это самая узкая часть долины Мзымты — и здесь вас ждут вертикальные скалы, речные пороги, потрясающие террасы. Мы полюбуемся ущельем с разных сторон, в том числе там, где бывают только спортсмены-каякеры. Попутно я расскажу об освоении Красной Поляны, строительстве дороги и развитии курортов.
Пасть дракона Так называется водопад, который станет целью прогулки. Он расположился в каменной чаше, куда редко попадают солнечные лучи. Весной вы увидите мощный поток, а в остальные сезоны — образец тропического уединения. При желании и подходящей погоде мы заберемся к развалинам древней крепости.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ начинается уже в поселке Красная Поляна, куда вам нужно добраться самостоятельно
Трансфер из отелей Красной Поляны и Розы Хутор включен в стоимость
Вам не потребуется никакое специальное снаряжение, подойдет обычная удобная одежда и спортивная обувь
Не рекомендую брать на эту экскурсию ⛳ детей до 12 лет. Им будут не очень понятны атмосфера и рассказ. В некоторых местах мы будем близко подходить к обрыву, и без должного самоконтроля это может быть опасно.
Начало и место завершения
🚩 в Красной Поляне или по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Меня зовут Илья и я путешественник. Покатался по России, по Европе, жил в разных городах. А теперь хочу поделиться своими ощущениями и показать необычные места. Как и вы, я люблю природу и умею находить потрясающие пейзажи. Никогда не проводил массовых экскурсий, поэтому вы не устанете от бесконечного потока механических слов, но будете видеть и слышать, ощущать места, в которых окажетесь.