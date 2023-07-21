«Дверь в Хогвартс» — это место, наполненное чудесами. Здесь можно незабываемо отметить праздник или просто отдохнуть всей семьёй. Вас ждут чародейские фотозоны, магические интерактивы и таинственные места. Вы выучите заклинания, освоите легендарную метлу «Нимбус-2000» и отправитесь на поиски Кубка огня. После посещения выставки вы точно поверите в волшебство!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в мир Гарри Поттера

На поиски приключений вы отправитесь со знаменитой платформы 9¾. Ну а дальше — как во вселенной Гарри Поттера: узнаете свой факультет у Распределяющей шляпы, выберете волшебную палочку в лавке Олливандера и там же выучите свои первые заклинания.

В нашем Хогвартсе множество интересных локаций, и вы заглянете в каждую из них:

попытаетесь найти Кубок огня в тёмных поворотах лабиринта

пересадите шумных мандрагор в теплицах с волшебными растениями

заглянете в Омут памяти

пройдётесь по дому семьи Уизли

пролетите на «Нимбусе-2000» вокруг школы

сможете позвонить из лондонской телефонной будки в Хогвартс — как думаете, что вам ответит Дамблдор?

А ещё у вас будет возможность освоить мотоцикл Хагрида и почувствовать себя великанами, примерив его ботинки.

Полное погружение

По желанию вы поучаствуете в мастер-классах по освоению волшебных навыков, квестах по миру Гарри Поттера, играх в квиддич, интерактивах с Гремучей ивой и дементорами.

Организационные детали

Вы получите ваучер, который нужно будет обменять на билет в кассе при входе на выставку

Экскурсия проводится каждые 30 минут и длится около часа. По завершении программы вы сможете погулять по экспозиции и пофотографироваться.

Посетить выставку можно в любое время с 10:00 до 22:00 ежедневно. Последняя экскурсия начинается около 20:30.

Дополнительно по желанию