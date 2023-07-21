Заглянуть в мир магии и почувствовать себя волшебниками
«Дверь в Хогвартс» — это место, наполненное чудесами. Здесь можно незабываемо отметить праздник или просто отдохнуть всей семьёй. Вас ждут чародейские фотозоны, магические интерактивы и таинственные места. Вы выучите заклинания, освоите легендарную метлу «Нимбус-2000» и отправитесь на поиски Кубка огня. После посещения выставки вы точно поверите в волшебство!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие в мир Гарри Поттера
На поиски приключений вы отправитесь со знаменитой платформы 9¾. Ну а дальше — как во вселенной Гарри Поттера: узнаете свой факультет у Распределяющей шляпы, выберете волшебную палочку в лавке Олливандера и там же выучите свои первые заклинания.
В нашем Хогвартсе множество интересных локаций, и вы заглянете в каждую из них:
- попытаетесь найти Кубок огня в тёмных поворотах лабиринта
- пересадите шумных мандрагор в теплицах с волшебными растениями
- заглянете в Омут памяти
- пройдётесь по дому семьи Уизли
- пролетите на «Нимбусе-2000» вокруг школы
- сможете позвонить из лондонской телефонной будки в Хогвартс — как думаете, что вам ответит Дамблдор?
А ещё у вас будет возможность освоить мотоцикл Хагрида и почувствовать себя великанами, примерив его ботинки.
Полное погружение
По желанию вы поучаствуете в мастер-классах по освоению волшебных навыков, квестах по миру Гарри Поттера, играх в квиддич, интерактивах с Гремучей ивой и дементорами.
Организационные детали
- Вы получите ваучер, который нужно будет обменять на билет в кассе при входе на выставку
- Экскурсия проводится каждые 30 минут и длится около часа. По завершении программы вы сможете погулять по экспозиции и пофотографироваться.
- Посетить выставку можно в любое время с 10:00 до 22:00 ежедневно. Последняя экскурсия начинается около 20:30.
Дополнительно по желанию
- Квест «Новая студентка Хогвартса» — 750 руб.
- Квест для взрослых «Пожиратели смерти» — 1000 руб.
- Иммерсивный спектакль — 1000 руб.
- Квест «Тайны факультетов» — 750 руб.
- Квест «Призраки Хогвартса» — 750 руб.
- Мастер-класс «Изготовление волшебной палочки» — 700 руб.
- Мастер-класс на выбор («Зельеварение», «Изготовление слайма», «Мыловарение», «Письмо из Хогвартса») — 600 руб.
ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Приморской улице, 6 / 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дверь в Хогвартс — ваша команда гидов в Сочи
Мы сами немного волшебники и хотим, чтобы другие тоже поверили в свои силы. Ведь волшебство — это мечта, соединённая с желанием и действием, помноженная на технологии и приправленная творчеством. Именно такое «зелье» позволило нам создать интерактивную выставку по миру Гарри Поттера. Ждём чародеев, чародеек любого возраста и их друзей на нашей выставке!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
21 июля 2023
Небольшая заминка на входе при предъявлении билета от Трипстер, но быстро все решили. Скидка по факту, в сравнении с ценой оффлайн огромная. 👍
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