ежедневно в 08:45

Гагра и Новый Афон на минивэне

Погулять по живописной Гагре, посетить Новоафонский монастырь и осмотреть древнюю пещеру

2.5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Новый Афон и Гагра — два главных города Абхазии. Вы отправитесь исследовать их на современном минивэне, в мини-группе до 6 человек. Побываете в Новоафонском монастыре и увидите созданный силами монахов водопад.

Пройдёте по оборудованным дорожкам в сказочной карстовой пещере, погуляете по идиллическим паркам и рассмотрите экзотические растения.
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Гагра и Новый Афон на минивэне
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Гагра. Вы отдохнете на тенистых аллеях парка принца Ольденбургского, любуясь американскими магнолиями, сирийскими мальвами, гималайскими кедрами, олеандрами и другими экзотическими растениями. В старой части города увидите легендарную Колоннаду: наш гид расскажет, в каких известных фильмах она «засветилась».

Новый Афон. Вас ждёт Новоафонский мужской монастырь, основанный в 19 веке. Вы пройдёте по его ухоженной территории и полюбуетесь водопадом, созданным руками монахов. Раскроете, какие святыни хранятся в монастыре и как складывалась его история. Кроме того, посетите древнюю карстовую пещеру с подсвеченными сталактитами и сталагмитами и заглянете в уютный Приморский парк.

Организационные детали

  • Место встречи группы — у Олимпийского парка. Мы рекомендуем приехать к нему на скоростном поезде Ласточка, чтобы избежать пробок.
  • По запросу мы можем организовать трансфер из Центрального Сочи. Доплата составит 500 руб.
  • Дополнительные расходы: обед по меню, Новоафонская пещера — 700 руб. взрослые, 200 руб. дети 8-16 лет, дети до 8 лет бесплатно
  • По желанию группы мы можем сделать небольшую остановку на даче Сталина. Входной билет — 300 руб. с человека.

ежедневно в 08:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
12 мар 2023
Сплошной обман и развод туристов на деньги. Специально выбрали эту экскурсию ради посещения Новоафонской пещеры. В день экскурсии оказалось, что пещера и монастырь закрыты для посещения (экскурсовод-водитель якобы не знал графика работы объектов). Два из трёх заявленных объектов экскурсии так и не были осмотрены. Получилось, что оплатили проезд до Абхазии и обратно. Ни один из телефонов организаторов не отвечал, дозвониться невозможно. На месте решить вопрос не удалось, никто ни за что не отвечает. Обычная мошенническая схема с большим количеством подставных лиц, не ведитесь.
К
11 мар 2023
Заказали тур Гагра и Новый Афон на минивэне (так написано в названии тура и в его описании).
Тур подтвердили, утром гид нас забрал и после прохождения границы мы узнали…. что едем на обзорную экскурсию до озера Рица.
Ну что сказать… на озере Рица мы были уже, и вообще по этому экскурсионному маршруту ездили. Организаторы не предупредили, что изменили наш маршрут.
К гиду Алиму вопросов нет, очень интересно рассказывает, видно, что человек прекрасно знает историю своего родного края.

Но больше не рискну заказывать здесь тур.

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