ежедневно в 08:45

Гагра. Вы отдохнете на тенистых аллеях парка принца Ольденбургского, любуясь американскими магнолиями, сирийскими мальвами, гималайскими кедрами, олеандрами и другими экзотическими растениями. В старой части города увидите легендарную Колоннаду: наш гид расскажет, в каких известных фильмах она «засветилась».
Новый Афон. Вас ждёт Новоафонский мужской монастырь, основанный в 19 веке. Вы пройдёте по его ухоженной территории и полюбуетесь водопадом, созданным руками монахов. Раскроете, какие святыни хранятся в монастыре и как складывалась его история. Кроме того, посетите древнюю карстовую пещеру с подсвеченными сталактитами и сталагмитами и заглянете в уютный Приморский парк.