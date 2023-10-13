Весёлая морская прогулка с тропическим фуршетом в мини-группе
Приглашаем на морскую прогулку в гавайском стиле! Она пройдёт на комфортабельном гулете «Морской волк», оборудованном лежаками и джакузи.
Вы отдохнёте, искупаетесь в открытом море и насладитесь тропическим фуршетом: фруктами, безалкогольными коктейлями, сырами, блинчиками и орехами. Мы создадим атмосферу веселья и гавайской расслабленности.
Вы отдохнёте, искупаетесь в открытом море и насладитесь тропическим фуршетом: фруктами, безалкогольными коктейлями, сырами, блинчиками и орехами. Мы создадим атмосферу веселья и гавайской расслабленности.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы отправитесь на морскую прогулку на гулете, оборудованном всем необходимым: мягкими лежаками, джакузи, пледами, столами, посудой, бокалами, холодильником и микроволновой печью. Мы подготовим для вас гавайский фуршет: яркие безалкогольные коктейли, фрукты, сыры, орехи и блинчики. Также вы можете принести любые еду и напитки с собой (кроме красных).
Организационные детали
Морская прогулка проходит с мая до конца октября.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Центральном морском порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 140 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!
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