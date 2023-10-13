Гавайская вечеринка на яхте в Сочи

Весёлая морская прогулка с тропическим фуршетом в мини-группе

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Приглашаем на морскую прогулку в гавайском стиле! Она пройдёт на комфортабельном гулете «Морской волк», оборудованном лежаками и джакузи.

Вы отдохнёте, искупаетесь в открытом море и насладитесь тропическим фуршетом: фруктами, безалкогольными коктейлями, сырами, блинчиками и орехами. Мы создадим атмосферу веселья и гавайской расслабленности.
Гавайская вечеринка на яхте в Сочи
Гавайская вечеринка на яхте в Сочи
Гавайская вечеринка на яхте в Сочи
Гавайская вечеринка на яхте в Сочи
Гавайская вечеринка на яхте в Сочи
Гавайская вечеринка на яхте в Сочи
Гавайская вечеринка на яхте в Сочи
Гавайская вечеринка на яхте в Сочи
Гавайская вечеринка на яхте в Сочи
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы отправитесь на морскую прогулку на гулете, оборудованном всем необходимым: мягкими лежаками, джакузи, пледами, столами, посудой, бокалами, холодильником и микроволновой печью. Мы подготовим для вас гавайский фуршет: яркие безалкогольные коктейли, фрукты, сыры, орехи и блинчики. Также вы можете принести любые еду и напитки с собой (кроме красных).

Организационные детали

Морская прогулка проходит с мая до конца октября.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Центральном морском порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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