2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Город Гагра

После пересечение границы с Абхазией мы окажемся в городе Гагра. Здесь вы прогуляетесь 👣 в тени экзотических растений старинного парка с лебедями, увидите павильон, привезенный из Голландии, и старинную русскую крепость «Абаата». Я расскажу об истории 📖 основания города и принце Ольденбургском, главных достопримечательностях 🏛️ города, а также познакомлю с местной культурой и традициями.

Заповедная тропа

Продолжив путь через реликтовый заповедник, мы увидим множество природных памятников. Сделаем остановку у «Молочного» водопада с питьевой водой, отдохнем на Голубом озере небесной красоты и осмотрим знаменитый Юпшарский каньон. Вы поймете, почему его прозвали «Каменным мешком» и подивитесь крутому нраву реки Юпшара. После мы поднимемся на смотровую площадку «Прощай родина», с высоты которой открывается великолепная панорама на горы ⛰️ и ущелье, и сравним «Мужские слезы» и «Девичьи слезы», о которых слагают легенды. Вы увидите полуразрушенный христианский храм X века и, если захотите, зайдете в гости к лучшим абхазским сыроварам, виноделам и пасечникам, чтобы продегустировать сыры из овечьего, козьего и коровьего молока, заповедный мед и местные сорта вин.

Озеро Рица

Последняя точка маршрута — визитная карточка страны — озеро Рица. В его чистейших водах ловят самую вкусную форель, а с берегов видны живописные «альпийские» луга. Вы насладитесь тишиной и спокойствием у озера, узнаете, где находится абхазская дача Сталина и чем она примечательна, а также познакомитесь с историей государства с VI века до наших дней. Я открою, что стало с народом убыхах, расскажу об обычаях абхазов и их веселом нраве.

Организационные детали