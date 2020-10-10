2 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Из Сочи — в Рицинский заповедник

Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты

5
2 отзыва
Анна
Анна – Гид из Сочи
По живописной дороге через Рицинский заповедник мы отправимся на поиски главных достопримечательностей 🏛️ Абхазии.

Вы увидите легендарное Голубое озеро и величественный Юпшарский каньон, прогуляетесь 👣 по старинному ландшафтному парку Гагры, а также посетите руинированный храм X века и традиционную сыроварню.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏞Парки
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • От 7 700 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Сочи — в Рицинский заповедник
Из Сочи — в Рицинский заповедник

Что вас ожидает

Город Гагра
После пересечение границы с Абхазией мы окажемся в городе Гагра. Здесь вы прогуляетесь 👣 в тени экзотических растений старинного парка с лебедями, увидите павильон, привезенный из Голландии, и старинную русскую крепость «Абаата». Я расскажу об истории 📖 основания города и принце Ольденбургском, главных достопримечательностях 🏛️ города, а также познакомлю с местной культурой и традициями.

Заповедная тропа
Продолжив путь через реликтовый заповедник, мы увидим множество природных памятников. Сделаем остановку у «Молочного» водопада с питьевой водой, отдохнем на Голубом озере небесной красоты и осмотрим знаменитый Юпшарский каньон. Вы поймете, почему его прозвали «Каменным мешком» и подивитесь крутому нраву реки Юпшара. После мы поднимемся на смотровую площадку «Прощай родина», с высоты которой открывается великолепная панорама на горы ⛰️ и ущелье, и сравним «Мужские слезы» и «Девичьи слезы», о которых слагают легенды. Вы увидите полуразрушенный христианский храм X века и, если захотите, зайдете в гости к лучшим абхазским сыроварам, виноделам и пасечникам, чтобы продегустировать сыры из овечьего, козьего и коровьего молока, заповедный мед и местные сорта вин.

Озеро Рица
Последняя точка маршрута — визитная карточка страны — озеро Рица. В его чистейших водах ловят самую вкусную форель, а с берегов видны живописные «альпийские» луга. Вы насладитесь тишиной и спокойствием у озера, узнаете, где находится абхазская дача Сталина и чем она примечательна, а также познакомитесь с историей государства с VI века до наших дней. Я открою, что стало с народом убыхах, расскажу об обычаях абхазов и их веселом нраве.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает пересечение границы, необходимо иметь при себе паспорт
  • Въезд в Рицинский заповедник оплачивается отдельно — 300 руб. с человека
  • Обед не входит в стоимость, средний чек — 300 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 в Сочи или Адлере
Из Сочи — в Рицинский заповедник
Из Сочи — в Рицинский заповедник
Из Сочи — в Рицинский заповедник
Из Сочи — в Рицинский заповедник
Из Сочи — в Рицинский заповедник
Из Сочи — в Рицинский заповедник
Из Сочи — в Рицинский заповедник
Из Сочи — в Рицинский заповедник
Из Сочи — в Рицинский заповедник
Из Сочи — в Рицинский заповедник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Я родилась в этом городе, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И, конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

10 октября 2020
Экскурсия понравилась. Узнала много нового и интересного, хотя в Абхазии на экскурсии уже была (с другой турфирмой). Она не перегружена по времени, т к вся Абхазия за один день для меня слишком. утомительно. Индивидуальный тур позволяет более активно общаться с экскурсоводом, экономит время. Вся экскурсия заняла 10 ч с учетом пробок в Адлере и очереди на КПП. Анна очень иньересный рассказчик, спасибо большое!
5 сентября 2020
Отличный, позитивный экскурсовод! Очень комфортная экскурсия, были вдвоём, останавливались в местах, которые нас наиболее заинтересовали. Анна хорошо знает Абхазию, подсказывает, где можно приобрести вкусное вино и сыры, знает много интересного о местном населении. С Анной ваша поездка точно будет интересной, вы не заметите, как пролетит время :)

Анна проводит ещё 4 экскурсии

Дивное ущелье реки Хоста
От 2 900
5 часов
Дивное ущелье реки Хоста
28 отзывов
Полюбоваться богатой природой Сочи, узнать о её особенностях и отдохнуть у горной реки
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
От 7 700
10 часов
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
3 отзыва
Живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Чарующие Змейковские водопады
От 2 600
5 часов
Чарующие Змейковские водопады
1 отзыв
Погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться каскадом лесных водопадов
Сочи: удивись перед отъездом!
От 2 400
4 часа
Сочи: удивись перед отъездом!
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
100 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
89 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1 000
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
65 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи