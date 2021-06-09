Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Из Сочи — в топовые места Абхазии!

Гагра, Новый Афон и озеро Рица на комфортной авто-пешеходной экскурсии

5
2 отзыва
Абхазия — феноменальное сочетание нетронутой природы и любопытных памятников старины.

Вы посетите Новоафонский монастырь, погуляете по курортной Гагре и остановитесь в самых красивых местах страны.

Приморский парк, водопады Мужские и Девичьи слезы, Юпшарское ущелье и Голубое озеро — это лишь неполный список того, что мы с вами увидим!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Из Сочи — в топовые места Абхазии!

Что вас ожидает

Великолепная Абхазия

Я покажу вам «визитные карточки» страны. В программе экскурсии:

  • Гагра — вы услышите историю знаменитого курорта, пройдете по живописному Приморскому парку, оцените белоснежную колоннаду и увидите ресторан Гагрипш, построенный в царские времена.
  • Новый Афон — мы осмотрим Пантелеймоновский собор и храм апостола Симона Кананита на территории Новоафонского монастыря, отыщем заброшенную ж/д-станцию, насладимся рукотворным водопадом и прудом с лебедями.
  • Озеро Рица и другие природные сокровища — вы проедете вокруг знаменитого озера и рассмотрите его с самых выгодных ракурсов. А еще полюбуетесь слиянием рек Гега и Бзыбь, водопадами Молочный и Девичьи слезы, Голубым озером и Юпшарским каньоном.

Организационные детали

Входные билеты в Рицинский парк оплачиваются отдельно — 350 р. взрослые, 100 р. дети, до 8 лет бесплатно.

Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. С радостью покажу вам самые живописные места Краснодарского края и Абхазии. Обещаю комфортное и безопасное путешествие, индивидуальный подход и легкий, позитивный настрой.
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2 настоящих отзыва от туристов

Ю
9 июня 2021
Благодарим Андрея за прекрасную экскурсию в Абхазию! Были впервые, нереально красиво! Очень внимательный и аккуратный водитель, хороший фотограф, отзывчивый и чуткий человек. Отлично провели время. Рекомендуем!
А
27 мая 2021
Водитель очень вежливый и безотказный, водит аккуратно, и машина очень удобная. Нам было очень комфортно в протяжении всей экскурсии.

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