Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Абхазия — феноменальное сочетание нетронутой природы и любопытных памятников старины.



Вы посетите Новоафонский монастырь, погуляете по курортной Гагре и остановитесь в самых красивых местах страны.



Приморский парк, водопады Мужские и Девичьи слезы, Юпшарское ущелье и Голубое озеро — это лишь неполный список того, что мы с вами увидим!