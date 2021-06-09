Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает
Великолепная Абхазия
Я покажу вам «визитные карточки» страны. В программе экскурсии:
- Гагра — вы услышите историю знаменитого курорта, пройдете по живописному Приморскому парку, оцените белоснежную колоннаду и увидите ресторан Гагрипш, построенный в царские времена.
- Новый Афон — мы осмотрим Пантелеймоновский собор и храм апостола Симона Кананита на территории Новоафонского монастыря, отыщем заброшенную ж/д-станцию, насладимся рукотворным водопадом и прудом с лебедями.
- Озеро Рица и другие природные сокровища — вы проедете вокруг знаменитого озера и рассмотрите его с самых выгодных ракурсов. А еще полюбуетесь слиянием рек Гега и Бзыбь, водопадами Молочный и Девичьи слезы, Голубым озером и Юпшарским каньоном.
Организационные детали
Входные билеты в Рицинский парк оплачиваются отдельно — 350 р. взрослые, 100 р. дети, до 8 лет бесплатно.