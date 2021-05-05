Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Единение с природой

Вы погуляете по буково-самшитовому лесу, пройдете по фотогеничным деревянным мостикам и увидите развалины древнего храма. Полюбуетесь Нижним и Верхним Ажекскими водопадами, редкими растениями и каньонами, заросшими плющом. Если повезет, встретите оленей, куницу, барсуков и лесного кота. Кроме того, заглянете в экопоселение и по желанию попробуете натуральный мед.

Занимательные факты

По пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересных историй. Вы узнаете, откуда берет начало река Ажек и какие ручьи в нее впадают, кто жил в этих местах раньше и как расшифровать названия водопадов. А еще мы устроим пикник с вкусным травяным чаем и сладостями. По желанию помедитируем или займемся йогой.

Организационные детали