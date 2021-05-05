Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

К сказочным водопадам Ажек

Погулять по лесу, насладиться свежим воздухом, каньонами, реками и водопадами

5
1 отзыв
Приглашаю на один день отвлечься от пляжной суеты и провести день на лоне горной природы, в атмосфере прохлады, тишины и спокойствия.

Вы увидите водопады Верхний и Нижний Ажек, полюбуетесь густым самшитовым лесом и рассмотрите необычные растения.

А я расскажу интересные факты о местах, которые мы посетим, и покажу тайные тропинки!
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек
К сказочным водопадам Ажек

Что вас ожидает

Единение с природой

Вы погуляете по буково-самшитовому лесу, пройдете по фотогеничным деревянным мостикам и увидите развалины древнего храма. Полюбуетесь Нижним и Верхним Ажекскими водопадами, редкими растениями и каньонами, заросшими плющом. Если повезет, встретите оленей, куницу, барсуков и лесного кота. Кроме того, заглянете в экопоселение и по желанию попробуете натуральный мед.

Занимательные факты

По пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересных историй. Вы узнаете, откуда берет начало река Ажек и какие ручьи в нее впадают, кто жил в этих местах раньше и как расшифровать названия водопадов. А еще мы устроим пикник с вкусным травяным чаем и сладостями. По желанию помедитируем или займемся йогой.

Организационные детали

  • Мы встречаемся на остановке Ореховка. Из центра Сочи до нее можно добраться на автобусе. Цена билета — 42 рубля.
  • Билеты в экопарк не включены в стоимость — 150 рублей с человека
🚩 Начало и место завершения: на остановке Ореховка
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
Всем привет! Меня зовут Артём, я профессиональный фотограф и гид. В Сочи живу с 2012 года. Активно хожу в походы и знаю тайные локации. Люблю бегать по утрам, увлекаюсь йогой. Очень давно отказался от мяса, не курю и не употребляю спиртное. Восхищаюсь природой Сочи и с радостью поделюсь своими эмоциями с вами.
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1 реальный отзыв

Т
5 мая 2021
Экскурсия очень понравилась. Артём воспитанный и интеллигентный человек. В походе с ним было спокойно и интересно.

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