Рассвет на пляже Белые скалы, озеро Рица, Гагра и Новый Афон на авто-пешеходной экскурсии

5
3 отзыва
Абхазия — это море, горы, леса, старинная архитектура и самобытная культура.

Вы посетите Новоафонский монастырь, погуляете по курортной Гагре и отыщете руины древней крепости.

Отдохнете на озере Рица, пройдете по деревянным мостикам через бурную реку Бзыбь и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина» с захватывающими дух видами.
Многогранная Абхазия
Многогранная Абхазия
Многогранная Абхазия
Многогранная Абхазия
Многогранная Абхазия
Многогранная Абхазия
Многогранная Абхазия
Многогранная Абхазия
Многогранная Абхазия
Многогранная Абхазия
Многогранная Абхазия
Многогранная Абхазия

Что вас ожидает

Завораживающая Абхазия

Вы увидите самые красивые и интересные места страны. В программе экскурсии:

  • Пляж Белые скалы — романтическое место, где мы встретим рассвет. Вы полюбуетесь лазурной водой на фоне светлых скал и темной гальки.
  • Гагра — вы пройдете по центральной части знаменитого курорта, услышите его историю и посетите заброшенные имения. Оцените белоснежную колоннаду, осмотрите старинный ресторан Гагрипш и узнаете, какие знаменитые люди в нем бывали.
  • Новый Афон — христианский центр страны. Вы осмотрите Новоафонский мужской монастырь и отыщете заброшенную железнодорожную станцию Псырцха. Полюбуетесь необычным рукотворным водопадом и прудом с лебедями.
  • Идиллическая природа — мы насладимся красавицей Рицей и Голубым озером, оценим могучий Юпшарский каньон и погуляем по сказочному лесу Бабы-яги. А еще вы раскроете секрет названия водопадов Молочный, Девичьи и Мужские слезы.

Организационные детали

  • Билеты в национальный парк Рицы не включены в стоимость — 350 р. с человека
  • По желанию можно включить в программу дачу Сталина — 150 р. с человека
  • В качестве бонуса вас ждут легкий фуршет с бокалом вина на берегу Рицы, фото и видео зарисовки на память

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Евгения
Евгения
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Евгения, я живу в Краснодарском крае восемь лет. С радостью покажу вам достопримечательности наших южных курортов и Абхазии. Расскажу о местных традициях, культуре, гастрономии и архитектуре.
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3 настоящих отзыва от туристов

Yana
15 сен 2021
2 августа мы ездили на экскурсию вместе с Евгенией
Мы никогда с молодым человеком не были в Абхазии, и, честно говоря, все наши представления об этой стране ровнялись нулю
По приезде в страну нам очень кратко, но при этом невероятно интересно рассказали об истории страны и особенностях её жителей. Для меня очень важно, чтобы информация о месте экскурсии оставалась у меня в голове надолго, а не "влетело-вылетело". Последнее часто обусловено тем, что экскурсовод нагромождает тебя тонной ненужных тебе фактов, которые могут быть вообще между собой не связаны и которые "не отзываются" в тебе лично.
Из рассказов Евгении и её спутника я подчерпнула именно ту информацию, которая меня и удивила, и рассмешила, и вдохновила и, главное, до сих пор, спустя полтора месяца, осталась со мной: о том, кто жил на территории Абхазии и как страна образовалась, как жили коренные жители и какой у них образ жизни сегодня.
В индивидуальных экскуриях я, разумеется, очень ценю, когда каждое моё желание как клиента услышано. Евгения составила маршрут именно таким образом, чтобы мы и сам город (Гаагру) увидели, и сувениров купили, и природе порадовались, и заброшенные здания посетили, - в общем, мы охватили всё, что представляет из себя Абхазия (также Евгения рассказала нам ещё об одном варианте очнь интересной экскурсии вглубь Абхазии, к заброшенному городу)
Отдельное спасибо хотелось бы сказать за фото, а также за видео, которое Евгения смонтировала из того, что снимала сама
Эти воспоминания и "остаточные" знания о стране - именно то, чего ждёшь от подобных экскурсий
Евгения даже помогла нам безболезненно (по времени) преодолеть границу
Спасибо!
Оксана
12 сен 2021
Экскурсия была проведена великолепно! Комфортно построен маршрут, продуманы все моменты до мелочей, восхитительная природа вокруг и замечательный экскурсовод. Огромное спасибо за впечатления и приятно проведённое время!
Р
26 авг 2021
Отличная экскурсия, нам с женой все понравилось. Ребята давно проводят экскурсии, но не так долго представлены на этом сайте - и мы не прогадали, выбрав их без наличия отзывов. Экскурсию проводил Илья, который интересно рассказывал про историю, традиции и места Абхазии, отвечал на все интересующие вопросы, не навязывал каких-то дополнительных услуг или дегустаций, делал фотографии в красивых местах. Хорошо составленный маршрут и тайминг посещения входящих в экскурсию мест позволили насладиться почти всеми локациями, можно сказать, в гордом одиночестве без больших толп туристов. Также отмечу, что Илья отлично водит машину (новая Шкода Октавиа), было комфортно и на переднем, и на заднем пассажирском сиденьях. Поездка прошла легко и непринужденно в приятной дружественной атмосфере. Максимальный рекомендасьён. Спасибо и удачи!

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