2 августа мы ездили на экскурсию вместе с Евгенией

Мы никогда с молодым человеком не были в Абхазии, и, честно говоря, все наши представления об этой стране ровнялись нулю

По приезде в страну нам очень кратко, но при этом невероятно интересно рассказали об истории страны и особенностях её жителей. Для меня очень важно, чтобы информация о месте экскурсии оставалась у меня в голове надолго, а не "влетело-вылетело". Последнее часто обусловено тем, что экскурсовод нагромождает тебя тонной ненужных тебе фактов, которые могут быть вообще между собой не связаны и которые "не отзываются" в тебе лично.

Из рассказов Евгении и её спутника я подчерпнула именно ту информацию, которая меня и удивила, и рассмешила, и вдохновила и, главное, до сих пор, спустя полтора месяца, осталась со мной: о том, кто жил на территории Абхазии и как страна образовалась, как жили коренные жители и какой у них образ жизни сегодня.

В индивидуальных экскуриях я, разумеется, очень ценю, когда каждое моё желание как клиента услышано. Евгения составила маршрут именно таким образом, чтобы мы и сам город (Гаагру) увидели, и сувениров купили, и природе порадовались, и заброшенные здания посетили, - в общем, мы охватили всё, что представляет из себя Абхазия (также Евгения рассказала нам ещё об одном варианте очнь интересной экскурсии вглубь Абхазии, к заброшенному городу)

Отдельное спасибо хотелось бы сказать за фото, а также за видео, которое Евгения смонтировала из того, что снимала сама

Эти воспоминания и "остаточные" знания о стране - именно то, чего ждёшь от подобных экскурсий

Евгения даже помогла нам безболезненно (по времени) преодолеть границу

Спасибо!