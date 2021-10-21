Что вас ожидает

Орлиные скалы — фантастические панорамы и дух античных мифов

Поднявшись на вершину, вы откроете прекрасный вид на ущелье Агуры, вдали рассмотрите самый высокий водопад на реке. Кроме дубовых и буковых деревьев увидите знаменитые пицундские сосны — редкий вид, занесенный в Красную книгу. Возможно, встретите скалолазов на зрелищных вертикальных обрывах. Узнаете, как здесь появилась статуя Прометея. А неподалеку я покажу поле с видом на море — чудесное место для фотосессии.

Через древние рощи — к одной из высочайших гор Большого Сочи

Далее идем вниз, к реке Агура. На развилке троп наберем прохладной воды из родника. Я приготовлю вкусный травяной чай и угощу вас сладостями. Расскажу о тайне, связанной с горой Ахун. После чего продолжим путь сквозь густую растительность к самой высокой точке горы, где расположена одноименная башня. При желании заглянем в пещеру. А добравшись до вершины, вы оцените панорамы окрестностей: моря, заснеженных гор и самого Сочи.

🏞 В финальной части похода спустимся к Агурским водопадам, где вы сможете окунутся в прохладные воды Агуры.

🧘 Если захотите, я буду рад рассказать об энергетическом теле человека, чакрах и каналах, а также поделюсь практикой медитации, направленной на быстрое восстановление энергии.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты на Орлиные скалы (200 руб. /человека) и на башню Ахун (150 руб. /человека).