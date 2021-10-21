Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады

Вдохновляющий поход к трем ярким местам Большого Сочи

5
4 отзыва
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно. ». Наше душевное путешествие даст немало поводов, чтобы вспомнить эту фразу.

В приятном темпе прогуляемся к Орлиным скалам с захватывающими пейзажами.

Попив воды из родника, направимся к башне Ахун и смотровой, где время замирает.

Также я проведу вас к каскаду дивных водопадов.

А в конце поделюсь практиками медитации.
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады

Что вас ожидает

Орлиные скалы — фантастические панорамы и дух античных мифов

Поднявшись на вершину, вы откроете прекрасный вид на ущелье Агуры, вдали рассмотрите самый высокий водопад на реке. Кроме дубовых и буковых деревьев увидите знаменитые пицундские сосны — редкий вид, занесенный в Красную книгу. Возможно, встретите скалолазов на зрелищных вертикальных обрывах. Узнаете, как здесь появилась статуя Прометея. А неподалеку я покажу поле с видом на море — чудесное место для фотосессии.

Через древние рощи — к одной из высочайших гор Большого Сочи

Далее идем вниз, к реке Агура. На развилке троп наберем прохладной воды из родника. Я приготовлю вкусный травяной чай и угощу вас сладостями. Расскажу о тайне, связанной с горой Ахун. После чего продолжим путь сквозь густую растительность к самой высокой точке горы, где расположена одноименная башня. При желании заглянем в пещеру. А добравшись до вершины, вы оцените панорамы окрестностей: моря, заснеженных гор и самого Сочи.

🏞 В финальной части похода спустимся к Агурским водопадам, где вы сможете окунутся в прохладные воды Агуры.

🧘 Если захотите, я буду рад рассказать об энергетическом теле человека, чакрах и каналах, а также поделюсь практикой медитации, направленной на быстрое восстановление энергии.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты на Орлиные скалы (200 руб. /человека) и на башню Ахун (150 руб. /человека).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе остановки Старая Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Артём
Артём
Всем привет! Меня зовут Артём, я профессиональный фотограф и гид. В Сочи живу с 2012 года. Активно хожу в походы и знаю тайные локации. Люблю бегать по утрам, увлекаюсь йогой. Очень давно отказался от мяса, не курю и не употребляю спиртное. Восхищаюсь природой Сочи и с радостью поделюсь своими эмоциями с вами.
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4 настоящих отзыва от туристов

Н
21 окт 2021
Артём совершенно чудесный, если вы думаете кого выбрать, даже не ищите больше! Профессионал и заботливый человек, напоил нас чаем с чабрецом, сделал видео. Весь маршрут построен до мелочей. Мы брали с собой фотографа, но можете даже не заиорачиваться, Артем вам сделает фото, потому что он ещё и профессиональный фотограф. Сохранила контакты, теперь только к нему!
Е
4 авг 2021
Были на экскурсии в июле, все безумно понравилось. Очень рекомендую:)
А
26 июня 2021
Отличная экскурсия для тех, кто любит много ходить и достигать намеченных целей. Если не боитесь весь день провести на ногах в горах - то однозначно надо идти в этот поход. Впечатления незабываемые. )
Е
25 июня 2021
Отличная экскурсия.
Путешествовали с дочкой и получили огромное удовольствие.
Поход продолжительный, но маршрут хорошо продуман и благодаря профессионализму Артёма мы совершенно не почувствовали усталости (отдельное спасибо за предоставленные треккинговые палки). На протяжении маршрута мы посетили красивейшие места, насладились невероятными видами и получили массу положительных эмоций.
Огромное спасибо Артёму за профессионализм, внимание и незабываемые впечатления!

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