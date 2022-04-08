ежедневно в 12:00

Что вас ожидает

Историческое сердце Сочи

Приморский бульвар тянется узкой полосой по высокому берегу Черного моря. Он впечатлит вас буйной субтропической растительностью, интересными домами и памятниками. Так, вы увидите дореволюционную гостиницу Вирджиния, особняк первого городского врача Гордона, Морвокзал, Александрийский маяк и здание удельного ведомства графа Успенского. Раскроете, что было раньше на месте Зимнего театра и кому принадлежит идея скульптуры Конь в пальто.

Природа, бюветы и удивительные истории

Приморский бульвар славится не только архитектурой, но и деревьями, растениями, цветами и питьевыми бюветами. Вы услышите о местной флоре и фауне, попробуете вкуснейшую минеральную воду и заглянете в уголок Фитофантазия. В пути я не дам вам заскучать и расскажу о разных аспектах любимого города: о Черном море, о посвященных Сочи фильмах и песнях и о происходивших здесь курьезных случаях.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.