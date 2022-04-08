Тайны Приморского бульвара Сочи

Погулять по живописному парку-бульвару и узнать множество любопытных фактов о городе

Мини-группа
Приглашаю вместе совершить путешествие во времени: от эпохи пещерных медведей, вепрей и волков до современного курорта.

Я расскажу, как среди реликтовых лесов постепенно вырос самый длинный в мире город-сад, какие тайны скрывают старинные сочинские дома, какие известные люди здесь бывали.

И это далеко не все!
Тайны Приморского бульвара Сочи
Тайны Приморского бульвара Сочи
Тайны Приморского бульвара Сочи
Тайны Приморского бульвара Сочи
Тайны Приморского бульвара Сочи
Тайны Приморского бульвара Сочи
Тайны Приморского бульвара Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Историческое сердце Сочи

Приморский бульвар тянется узкой полосой по высокому берегу Черного моря. Он впечатлит вас буйной субтропической растительностью, интересными домами и памятниками. Так, вы увидите дореволюционную гостиницу Вирджиния, особняк первого городского врача Гордона, Морвокзал, Александрийский маяк и здание удельного ведомства графа Успенского. Раскроете, что было раньше на месте Зимнего театра и кому принадлежит идея скульптуры Конь в пальто.

Природа, бюветы и удивительные истории

Приморский бульвар славится не только архитектурой, но и деревьями, растениями, цветами и питьевыми бюветами. Вы услышите о местной флоре и фауне, попробуете вкуснейшую минеральную воду и заглянете в уголок Фитофантазия. В пути я не дам вам заскучать и расскажу о разных аспектах любимого города: о Черном море, о посвященных Сочи фильмах и песнях и о происходивших здесь курьезных случаях.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на остановке Театральная
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 12:00

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