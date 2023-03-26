В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи

Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых

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На полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll вы с комфортом отправитесь в красивое путешествие по сочинским курортам. Проедете по современным трассам и антуражному дореволюционному шоссе. Прокатитесь по серпантину к секретной обзорной площадке. И пополните свою копилку впечатлений поездкой «как в кино», а фотоколлекцию — яркими снимками.
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Сочи
Ближайшие даты:
26
мар
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мар
28
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По дороге с открыточными видами мы отвезём вас в горные курорты Красная Поляна и Роза Хутор. Заедем на заброшенный участок старого шоссе, построенного ещё в царские времена, в 19 веке. Место малоизвестное, туристические группы сюда не привозят, а ракурсы ущелья Ахцу здесь — что надо. Также мы поднимемся по серпантину к очередной порции вдохновения — и новым пейзажами, уже со смотровой Горной Олимпийской деревни на высоте 1170 м.

А ещё у нас есть альтернативное предложение: поехать по другому маршруту, на гору Большой Ахун (с посещением смотровой башни, заброшенного ресторана, замка Квитко). Стоимость та же — при бронировании напишите, какой вариант выбираете. Но что бы ваша душа ни пожелала, этот день подарит вам фантастические виды и красоты, в которых особенно приятно растворяться, путешествуя на кабриолете.

Организационные детали

  • Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом
  • Мы встретим вас в Сочи, если за вами нужно заехать в пгт Сириус или любую точку Адлера, вы можете заказать эту поездку здесь
  • С вами поеду я или другой гид нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Необычные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Роза Хутор
Популярные места
Красная поляна
Гора Ахун
Олимпийская деревня
Смотровые площадки
На кабриолете

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