Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Коллекция заброшек

Невероятно красивая дорога вдоль моря 🌊 и гор ⛰️, ласковое утреннее солнце ☀️, свежий хачапур на завтрак и неспешный рассказ гида — так начнется день, полный удивительный локаций.

Вас ждут заброшенная ГРЭС, старая ж/д-станция и станция канатной дороги. Вы увидите заброшенный мост: он ведет в шахтерский поселок Акармара, который мы также посетим. Здесь и в соседнем поселке Джантуха живут только несколько семей — вы узнаете, почему их покинули остальные жители. Мы проедем через город-герой Ткварчели, построенный пленными немцами — от его вида и царящей здесь тишины тело покрывается мурашками…

Коллекция водопадов

После по извилистой дороге через реликтовый лес 🌳 мы поднимемся к самым большим водопадам Абхазии. «Акармара» высотой в 34 метра, «Ирина» — в 60 метров, и «Великан», оправдывающий свое название, ведь его воды падают с высоты в 100 метров! Слова здесь лишние, но, уверяем, из этой поездки вы привезете не одну сотню фотографий;-)

Собрание историй

По пути гид раскроет прошлое этих мест, объяснит, почему и когда они оказались заброшенными, и покажет их фотографии 📸 «в молодости». Будет рассказ и об истории 📖 Абхазии в целом: о ключевых событиях и героях, о войнах, о том, чем живет страна сегодня. И, конечно, коснемся местных традиций и обсудим самые интересные обычаи и порядки абхазцев!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Для прохождения границы потребуется паспорт РФ или загран. паспорт, для детей — свидетельство о рождении. По желанию можно взять страховой медицинский полис России. Если вы гражданин другой страны, обратите внимание: на период пандемии действует запрет на въезд иностранцев на территорию Абхазии.

Экскурсия проводится круглый год, за исключением периода аномальной для юга погоды (снегопад и заморозки)

Дополнительные расходы