Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Заброшенная Абхазия

Посетить города-призраки, поймать брызги великана-водопада и услышать об истории и традициях региона

Валерия
Валерия – представитель из Сочи
Вас ждет небанальное путешествие по Абхазии: мы посетим самые живописные заброшенные места и увидим, как природа забирает свое, накрывая руины плющом и лианами.

После опустевших селений проедем к трем водопадам, высота одного из них — 100 метров! И, если будет время, отдохнем в горячих источниках.

А фоном к увиденному станут рассказы о культуре и истории 📖 страны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 18 000 ₽ за экскурсию

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Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия

Что вас ожидает

Коллекция заброшек
Невероятно красивая дорога вдоль моря 🌊 и гор ⛰️, ласковое утреннее солнце ☀️, свежий хачапур на завтрак и неспешный рассказ гида — так начнется день, полный удивительный локаций.
Вас ждут заброшенная ГРЭС, старая ж/д-станция и станция канатной дороги. Вы увидите заброшенный мост: он ведет в шахтерский поселок Акармара, который мы также посетим. Здесь и в соседнем поселке Джантуха живут только несколько семей — вы узнаете, почему их покинули остальные жители. Мы проедем через город-герой Ткварчели, построенный пленными немцами — от его вида и царящей здесь тишины тело покрывается мурашками…

Коллекция водопадов
После по извилистой дороге через реликтовый лес 🌳 мы поднимемся к самым большим водопадам Абхазии. «Акармара» высотой в 34 метра, «Ирина» — в 60 метров, и «Великан», оправдывающий свое название, ведь его воды падают с высоты в 100 метров! Слова здесь лишние, но, уверяем, из этой поездки вы привезете не одну сотню фотографий;-)

Собрание историй
По пути гид раскроет прошлое этих мест, объяснит, почему и когда они оказались заброшенными, и покажет их фотографии 📸 «в молодости». Будет рассказ и об истории 📖 Абхазии в целом: о ключевых событиях и героях, о войнах, о том, чем живет страна сегодня. И, конечно, коснемся местных традиций и обсудим самые интересные обычаи и порядки абхазцев!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Для прохождения границы потребуется паспорт РФ или загран. паспорт, для детей — свидетельство о рождении. По желанию можно взять страховой медицинский полис России. Если вы гражданин другой страны, обратите внимание: на период пандемии действует запрет на въезд иностранцев на территорию Абхазии.
  • Экскурсия проводится круглый год, за исключением периода аномальной для юга погоды (снегопад и заморозки)

Дополнительные расходы

  • Въезд на территорию национального парка к водопадам: 200 руб. с человека
  • Вход на горячие источники: 200 руб. с человека
  • Экологический сбор на водопадах: 200 руб. с человека
  • Обед и ужин, личные расходы на сувениры 🎁, подарки, вино 🍷, фрукты 🍉 и т. д.
Начало и место завершения
🚩 в Сочи, Адлере или Абхазии.
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия
Заброшенная Абхазия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валерия
Валерия
Мы — команда местных гидов на автомобилях разного класса и уровня комфорта (седаны, джипы, минивэны). Больше 5 лет мы буквально живем нашим общим любимым делом и знакомим гостей с неповторимой природой и атмосферой Абхазии и Сочи. Каждый маршрут подходит как для взрослых путешественников, так и для маленьких, каждый тур проходит со своим настроением, без спешки и суеты, в комфортном темпе.
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