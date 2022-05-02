Магия Русского острова: все топ-места за один день

Посетить островные форты и батареи, морскую ферму, мысы Вятлина и Тобизина, океанариум и кампус ДВФУ

Индивидуальная
В путешествии вы получите максимум впечатлений от крупнейшего острова Приморья.

Оцените панораму на все 360° в форте Поспелова, осмотрите несколько батарей с видом на море и мосты, узнаете интересные факты о разведении моллюсков в бухте Воеводе и продегустируете деликатесы, а также полюбуетесь мысами Вятлина и Тобизина, посетите Приморский океанариум и искупаетесь в Японском море.
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Форт Поспелова, три батареи и бухта Воевода

Первая точка на карте нашего маршрута — Новосильцевская батарея, с которой вам откроется отличный вид на Русский мост, а с высшей точки форта Поспелова — потрясающая панорама на материк и остров. Далее мы отправимся в глубь острова и посетим Ворошиловскую батарею — самую мощную артиллерийскую батарею своего времени. Кроме того, в бухте Воеводе вы узнаете о выращивании устриц, гребешков, трепангов и сможете пробовать все деликатесы.

Мысы Вятлина и Тобизина

После обеда вы полюбуетесь пейзажами бухт с двух мысов, сделаете необычное фото с загадочным пианино на фоне скал и моря, а если повезет, то встретите лисичку — рыжие обитатели чаще показываются в межсезонье, когда меньше туристов. Чистейшее море и девственная природа оставят незабываемые впечатления.

Океанариум и набережная ДВФУ

Осмотрев природные красоты, вы переместитесь в один из крупнейших океанариумов в мире, где обитают представители морских и пресноводных водоемов. По желанию познакомитесь с его экспозицией, посетите дельфинарий или просто прогуляетесь по живописной территории. А в завершение дня устроим променад на набережной — по пути мы расскажем, как устроен лучший кампус в России. И пригласим искупаться в летнее время в песчаной бухте «Аякса».

📸 В качестве приятного бонуса мы предложим сделать для вас памятные фото на наш фотоаппарат.

Организационные детали

  • Мы встретим вас в любой точке города и после экскурсии отвезем обратно
  • Дополнительные расходы: питание в кафе на территории фермы (или можете взять перекус); билеты в Океанариум (экспозиция + дельфинарий) — 1200 руб., без дельфинария — 1000 руб. ; экскурсия по мореферме — 200 руб. /человека и дегустация морепродуктов
  • Если вы не планируете посещение Океанариума, это время можно потратить на полноценный поход до оконечности мыса Тобизина
  • С июля по сентябрь настоятельно рекомендуется захватить с собой полотенце и купальник, чтобы искупаться в водах Японского моря

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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