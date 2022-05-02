Что вас ожидает

Форт Поспелова, три батареи и бухта Воевода

Первая точка на карте нашего маршрута — Новосильцевская батарея, с которой вам откроется отличный вид на Русский мост, а с высшей точки форта Поспелова — потрясающая панорама на материк и остров. Далее мы отправимся в глубь острова и посетим Ворошиловскую батарею — самую мощную артиллерийскую батарею своего времени. Кроме того, в бухте Воеводе вы узнаете о выращивании устриц, гребешков, трепангов и сможете пробовать все деликатесы.

Мысы Вятлина и Тобизина

После обеда вы полюбуетесь пейзажами бухт с двух мысов, сделаете необычное фото с загадочным пианино на фоне скал и моря, а если повезет, то встретите лисичку — рыжие обитатели чаще показываются в межсезонье, когда меньше туристов. Чистейшее море и девственная природа оставят незабываемые впечатления.

Океанариум и набережная ДВФУ

Осмотрев природные красоты, вы переместитесь в один из крупнейших океанариумов в мире, где обитают представители морских и пресноводных водоемов. По желанию познакомитесь с его экспозицией, посетите дельфинарий или просто прогуляетесь по живописной территории. А в завершение дня устроим променад на набережной — по пути мы расскажем, как устроен лучший кампус в России. И пригласим искупаться в летнее время в песчаной бухте «Аякса».

📸 В качестве приятного бонуса мы предложим сделать для вас памятные фото на наш фотоаппарат.

Организационные детали