Диана проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Здесь жили и строили

Вы перенесетесь во вторую половину 19 века, к истокам Владивостока. Представите, как отцы-основатели (всего 28 человек!) высадились в бухте Золотой Рог. Узнаете, кем были эти смелые люди, рискнувшие отправиться на край Российской империи. Купер, Даттан, Прей, Линдгольм, Лангельте — мы расскажем, почему русский город 🏙️ обживали иностранцы. Как первооткрыватели развивали Владивосток и за что полюбили этот край.

Пешком по главным улицам Владивостока

Сюжеты прошлого оживут на фоне важных зданий в самом центре города. Прогулка 👣 начнется с одной части Миллионки — квартала, где сохранилась уникальная архитектура старого Владивостока. Вы пройдете по тем местам, где формировалась экономика города, увидите бывшие торговые дома и раскроете их связь друг с другом. А также узнаете историю 📖 Алеутской и Светланской улиц в сердце Владивостока.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.