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Сафари-Парк — красота природы и радость от общения с животными

Сафари-Парк находится в Шкотовском районе, в 5 км от с. Шкотово. На участке леса свободно гуляют дикие животные. Все как в природе, без решёток! Можно сфотографироваться со зверями, а также покормить и погладить ручных животных. Более десятка копытных, пострадавших от браконьеров, обрели здесь второй дом, доставляя радость своей красотой и грацией гостям со всего Приморья.

1 экскурсия: Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк медведей (60 минут)

Первый Парк тигров размером с футбольное поле: участок леса 130 метров в длину и 50 метров в ширину. Периметр первого Парка тигров около 350 метров. Периметр второго Парка тигров 220 метров. Периметр третьего Парка тигров 105 метров. Общая площадь трёх парков тигров один гектар. На этой территории свободно гуляют 5 тигров (Амур, Тайга, Уссури и её два тигрёнка). Посетители гарантированно наблюдают тигров с моста, без решёток перед глазами.

Для копытных огорожено 4 гектара леса. Это три вольера (один зимний и два летних). Звери переводятся из вольера в вольер, чтобы подрастали растения, и было красиво. На этой территории свободно гуляют 5 видов диких копытных Приморского края: благородный олень (изюбрь), 2 гибридных оленя (папа — пятнистый олень, мама — изюбрь), 7 пятнистых оленей, 10 косуль, 2 кабарги, кабан. А также кролики и фазаны.

Ручные животные выходят сами к людям. Можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом с ними. Корм для копытных выдается бесплатно. Свой корм проносить в Парк запрещается! Заходим с проводником в Парк, проходим по круговой дороге (в лес с дороги ходить запрещается, чтобы не вытоптать Парк — у оленей ноги маленькие, а у людей огромные) и видим животных как в природе — без решеток перед глазами.

Парк леопардов в длину 150 метров, в ширину примерно 40 метров. По периметру Парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе — без решёток перед глазами. Рельеф в Парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море. В Парке на данный момент проживает два дальневосточных леопарда.

2 экскурсия: Парк хищных и Парк птиц (40 минут)

Животные без клеток; 9 видов хищных зверей и 15 видов хищных птиц. Парк хищников — это огороженный участок леса, где разные виды хищных зверей могут бегать, общаться, играться. Посетители находятся рядом, наблюдая животных без решёток перед глазами. Животных можно фотографировать, но нельзя кормить и трогать.

В Парке хищников сейчас живут: 5 лис, 4 енотовидных собаки, 5 енотов-полоскунов, 3 барсука, 2 выдры, 6 дальневосточных лесных котов, 4 красных волка, 1 серый волк, 2 харзы 2 колонка. Экскурсия с проводниками. Самые интересные звери в этом Парке — красные волки. Редчайшие животные, когда-то водившиеся в Приморском крае, но исчезнувшие к настоящему времени из нашей фауны. Можно сфотографироваться с ловчей хищной птицей на перчатке.

3 экскурсия: Парк львов, рысей и пум

Парк львов — новая услуга на новой территории, расположенной в трёхстах метрах от старой территории. Здесь нет регулярных экскурсий, здесь посетители могут гулять самостоятельно столько времени, сколько захотят. Африканские львы демонстрируются в большом красивом парке на участке долинного леса. Пума с собакой хаски живут вместе в отдельном Парке. К ним можно зайти с проводником для фотосъёмки.

Посетители наблюдают львов и пуму с мостов, без решёток перед глазами. Как в природе. На территории Парка львов представлены животные: 4 африканских льва, 3 европейские рыси, Канадская пума, 3 белки летяги, 2 ошейниковых совки, Дальневосточный аист, Даурский журавль, Козёл Обама, курица, кролики (в Бабушкин дворик можно зайти для кормления и фотосъёмки домашних животных).

Арт-парк «Штыковские Пруды» — настоящая маленькая сказка

Расположен в п. Штыково близ реки Артемовка. Отличное место для отдыха всей семьей — богатая природа, свежий воздух, приятная тихая атмосфера. Для удобства отдыхающих на территории есть Wi-Fi. К услугам гостей беседки, теремки, барбекю, спортивные площадки, прокат, детские площадки с героями мультяшек, услуги аниматоров, кафе, бани.

На территории базы имеется прокат спортивного инвентаря. Есть кафе «Штыковские пруды» и «Пингвин». Для вас работают творческие мастерские (гончарное дело, фьюзинг моллирование (работа со стеклом), валяние из шерсти, мыловарение, художественная роспись (фьюзинг моллирование, мыловарение, художественная роспись (желательно записываться заранее или сразу же по прибытию в парк). «Штыковские Пруды» — это добрая красивая сказка, в которой понравится и взрослым и детям!

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