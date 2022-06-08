Сафари парк + «Штыковские пруды»

Все звери уссурийской тайги: амурские тигры, дальневосточные леопарды, гималайские медведи, пятнистые олени. Без

Все звери уссурийской тайги: амурские тигры, дальневосточные леопарды, гималайские медведи, пятнистые олени. Без решёток, гладим, кормим, фотографируем.

Арт-парк «Штыковские пруды» — фотозоны, озера, лотосы, бассейны, кафе, мастер-классы, контактный зоопарк, прокаты.
Сафари парк + «Штыковские пруды»
Сафари парк + «Штыковские пруды»
Сафари парк + «Штыковские пруды»
Сафари парк + «Штыковские пруды»
Сафари парк + «Штыковские пруды»
Сафари парк + «Штыковские пруды»

Что вас ожидает 🤩

  • Сафари-парк
  • Арт-парк «Штыковские пруды»

Что вас ожидает:

Сафари-Парк — красота природы и радость от общения с животными
Сафари-Парк находится в Шкотовском районе, в 5 км от с. Шкотово. На участке леса свободно гуляют дикие животные. Все как в природе, без решёток! Можно сфотографироваться со зверями, а также покормить и погладить ручных животных. Более десятка копытных, пострадавших от браконьеров, обрели здесь второй дом, доставляя радость своей красотой и грацией гостям со всего Приморья.
1 экскурсия: Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк медведей (60 минут)
Первый Парк тигров размером с футбольное поле: участок леса 130 метров в длину и 50 метров в ширину. Периметр первого Парка тигров около 350 метров. Периметр второго Парка тигров 220 метров. Периметр третьего Парка тигров 105 метров. Общая площадь трёх парков тигров один гектар. На этой территории свободно гуляют 5 тигров (Амур, Тайга, Уссури и её два тигрёнка). Посетители гарантированно наблюдают тигров с моста, без решёток перед глазами.
Для копытных огорожено 4 гектара леса. Это три вольера (один зимний и два летних). Звери переводятся из вольера в вольер, чтобы подрастали растения, и было красиво. На этой территории свободно гуляют 5 видов диких копытных Приморского края: благородный олень (изюбрь), 2 гибридных оленя (папа — пятнистый олень, мама — изюбрь), 7 пятнистых оленей, 10 косуль, 2 кабарги, кабан. А также кролики и фазаны.
Ручные животные выходят сами к людям. Можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом с ними. Корм для копытных выдается бесплатно. Свой корм проносить в Парк запрещается! Заходим с проводником в Парк, проходим по круговой дороге (в лес с дороги ходить запрещается, чтобы не вытоптать Парк — у оленей ноги маленькие, а у людей огромные) и видим животных как в природе — без решеток перед глазами.
Парк леопардов в длину 150 метров, в ширину примерно 40 метров. По периметру Парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе — без решёток перед глазами. Рельеф в Парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море. В Парке на данный момент проживает два дальневосточных леопарда.

2 экскурсия: Парк хищных и Парк птиц (40 минут)

Животные без клеток; 9 видов хищных зверей и 15 видов хищных птиц. Парк хищников — это огороженный участок леса, где разные виды хищных зверей могут бегать, общаться, играться. Посетители находятся рядом, наблюдая животных без решёток перед глазами. Животных можно фотографировать, но нельзя кормить и трогать.
В Парке хищников сейчас живут: 5 лис, 4 енотовидных собаки, 5 енотов-полоскунов, 3 барсука, 2 выдры, 6 дальневосточных лесных котов, 4 красных волка, 1 серый волк, 2 харзы 2 колонка. Экскурсия с проводниками. Самые интересные звери в этом Парке — красные волки. Редчайшие животные, когда-то водившиеся в Приморском крае, но исчезнувшие к настоящему времени из нашей фауны. Можно сфотографироваться с ловчей хищной птицей на перчатке.

3 экскурсия: Парк львов, рысей и пум

Парк львов — новая услуга на новой территории, расположенной в трёхстах метрах от старой территории. Здесь нет регулярных экскурсий, здесь посетители могут гулять самостоятельно столько времени, сколько захотят. Африканские львы демонстрируются в большом красивом парке на участке долинного леса. Пума с собакой хаски живут вместе в отдельном Парке. К ним можно зайти с проводником для фотосъёмки.
Посетители наблюдают львов и пуму с мостов, без решёток перед глазами. Как в природе. На территории Парка львов представлены животные: 4 африканских льва, 3 европейские рыси, Канадская пума, 3 белки летяги, 2 ошейниковых совки, Дальневосточный аист, Даурский журавль, Козёл Обама, курица, кролики (в Бабушкин дворик можно зайти для кормления и фотосъёмки домашних животных).
Арт-парк «Штыковские Пруды» — настоящая маленькая сказка
Расположен в п. Штыково близ реки Артемовка. Отличное место для отдыха всей семьей — богатая природа, свежий воздух, приятная тихая атмосфера. Для удобства отдыхающих на территории есть Wi-Fi. К услугам гостей беседки, теремки, барбекю, спортивные площадки, прокат, детские площадки с героями мультяшек, услуги аниматоров, кафе, бани.
На территории базы имеется прокат спортивного инвентаря. Есть кафе «Штыковские пруды» и «Пингвин». Для вас работают творческие мастерские (гончарное дело, фьюзинг моллирование (работа со стеклом), валяние из шерсти, мыловарение, художественная роспись (фьюзинг моллирование, мыловарение, художественная роспись (желательно записываться заранее или сразу же по прибытию в парк). «Штыковские Пруды» — это добрая красивая сказка, в которой понравится и взрослым и детям!

Важная информация:

  • Уважаемые туристы, в Сафари-парке запрещается: заходить в парк без проводников, проносить еду для животных и целлофановые пакеты, кормить и трогать хищных животных, кормить копытных своим кормом! Корм для копытных выдается проводником бесплатно во время экскурсии. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобус
  • Экскурсовод
  • Входные билеты в парк «Штыковские пруды»
Что не входит
  • Входные билеты в Сафари-парк за дополнительную плату:
  • Входные билеты в Парк тигров — Парк копытных — Парк леопардов — Парк гималайских медведей. Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 700 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 400 руб., до 3-х лет — бесплатно.
  • Входные билеты в Парк хищных зверей и Парк птиц. Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 400 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб., до 3-х лет — бесплатно. Фото и видеосъёмка любительская — бесплатно.
  • Входные билеты в Парк львов. Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 400 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб., до 3-х лет — бесплатно. Дополнительные услуги: мясо львам и рысям
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции, Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Уважаемые туристы
  • В Сафари-парке запрещается: заходить в парк без проводников
  • Проносить еду для животных и целлофановые пакеты
  • Кормить и трогать хищных животных
  • Кормить копытных своим кормом! Корм для копытных выдается проводником бесплатно во время экскурсии. Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По субботам в 9:00

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