Татьяна Ф. проводит ещё 3 экскурсии

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Владеть востоком

Татьяна Ф.
Татьяна Ф. – Гид из Владивостока
Пешеходная экскурсия ⛳ о людях, вложивших немало сил и своей любви в город 🏙️ Владивосток.

Об отцах-основателях, первооткрывателях, меценатах, альтруистах, авантюристах и романтиках эта экскурсия.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Владеть востоком
Владеть востоком
История Владивостока богата интересными событиями, но особенно повезло ему с людьми, поселившимися здесь. С людьми, беззаветно полюбившими этот край и приложившими немало усилий для процветания города, ставшего для них родным домом.

На экскурсии 🧭 мы ответим на следующие вопросы:

    1. Как начинался Владивосток?
    2. Кто были эти отчаянные люди, рискнувшие отправиться на край Российской империи и подарить частичку своего сердца этому городу. Купер, Даттан, Прей, Линдгольм, Лангельте — почему русский город 🏙️ обживали иностранцы?
    3. Как появились первые улицы?
    4. Благодаря кому именно Владивосток стал главным городом Приморья?
    О них — об отцах-основателях, первооткрывателях, меценатах, альтруистах, авантюристах и романтиках эта экскурсия ⛳
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
    Начало
    🚩 Корабельная набережная
    Место завершения
    🏁 Светланская, 1
    Владеть востоком
    Владеть востоком
    Владеть востоком
    Владеть востоком

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Татьяна Ф.
    Татьяна Ф.
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