Татьяна Ф. проводит ещё 3 экскурсии

История Владивостока богата интересными событиями, но особенно повезло ему с людьми, поселившимися здесь. С людьми, беззаветно полюбившими этот край и приложившими немало усилий для процветания города, ставшего для них родным домом.

На экскурсии 🧭 мы ответим на следующие вопросы:

1. Как начинался Владивосток?

2. Кто были эти отчаянные люди, рискнувшие отправиться на край Российской империи и подарить частичку своего сердца этому городу. Купер, Даттан, Прей, Линдгольм, Лангельте — почему русский город 🏙️ обживали иностранцы?

3. Как появились первые улицы?

4. Благодаря кому именно Владивосток стал главным городом Приморья?

О них — об отцах-основателях, первооткрывателях, меценатах, альтруистах, авантюристах и романтиках эта экскурсия ⛳