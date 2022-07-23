За два дня вы получите разнообразные впечатления.



Мы покажем вам знаковую природную достопримечательность — каскад водопадов, вы пройдёте «Тропой леопарда» и узнаете увлекательные истории из жизни кошачьих.



Расслабитесь в сауне и хамаме и отведаете ароматный шашлык на берегу озера.



Полюбуетесь живописной береговой линией на морской прогулке и отдохнёте на пляже в тихой бухте.



Мы продумали всё до мелочей, чтобы вам осталось только наслаждаться приключениями.