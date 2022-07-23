Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 3 лет.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас по вашему адресу)
Завершение: Владивосток, 19:00-19:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Александра — ваш гид во Владивостоке
Провела 48 экскурсий для 59 туристов
Всем привет, нас зовут Саша и Степа. Мы очень любим путешествовать по России и родному Приморскому краю, увлекаемся съемкой с дрона и фотографией. Организуем авторские туры в разные уголки страны и проводим экскурсии по любимому Владивостоку. С нами всегда весело и интересно!