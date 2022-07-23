Яркие выходные в заповедном Приморье

Погулять по нацпарку, прокатиться на катере и искупаться в Японском море

Авторский тур
За два дня вы получите разнообразные впечатления.

Мы покажем вам знаковую природную достопримечательность — каскад водопадов, вы пройдёте «Тропой леопарда» и узнаете увлекательные истории из жизни кошачьих.

Расслабитесь в сауне и хамаме и отведаете ароматный шашлык на берегу озера.

Полюбуетесь живописной береговой линией на морской прогулке и отдохнёте на пляже в тихой бухте.

Мы продумали всё до мелочей, чтобы вам осталось только наслаждаться приключениями.
Яркие выходные в заповедном Приморье
Яркие выходные в заповедном Приморье
Яркие выходные в заповедном Приморье
Яркие выходные в заповедном Приморье
Яркие выходные в заповедном Приморье
Яркие выходные в заповедном Приморье
Яркие выходные в заповедном Приморье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 3 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас по вашему адресу)
Завершение: Владивосток, 19:00-19:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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